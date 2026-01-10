ETV Bharat / state

PM મોદી હોલિકોપ્ટરમાં રાજકોટથી સોમનાથ પહોંચ્યા, સોમનાથના ગેસ્ટ હાઉસમાં કરશે રાત્રિ રોકાણ

PM મોદીનું સોમનાથમાં આગમન
PM મોદીનું સોમનાથમાં આગમન (X/@allindiaradio)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 6:10 PM IST

Updated : January 10, 2026 at 6:26 PM IST

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. તેઓ હેલીકોપ્ટર મારફતે રાજકોટથી સીધા સોમનાથ પહોંચ્યા હતા. સોમનાથ આગમન સમયે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા વડાપ્રધાનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન સોમનાથના VVIP ગેસ્ટ હાઉસમાં આજે રાત્રિ રોકાણ કરશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આજે (10 જાન્યુઆરી) સાંજે સોમનાથ મહાદેવના પાવન સાંનિધ્યમાં આયોજિત ભવ્ય ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 2026’માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશેષ રૂપે સહભાગી બનશે. આ ઐતિહાસિક અવસરે તેમના ભવ્ય સ્વાગત માટે આહીર સમાજ દ્વારા પરંપરાગત વેશભૂષામાં ઐતિહાસિક ‘મહારાસ’ની વિશેષ પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે.

‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ’ ભારતની આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને અડગ સ્વાભિમાનનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. વડાપ્રધાનની હાજરીને લઈ સમગ્ર સોમનાથ નગરી ઉત્સવમય બની ગઈ છે, જય સોમનાથ અને હર હર મહાદેવના નાદથી સમગ્ર વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો છે.

