PM મોદી હોલિકોપ્ટરમાં રાજકોટથી સોમનાથ પહોંચ્યા, સોમનાથના ગેસ્ટ હાઉસમાં કરશે રાત્રિ રોકાણ
Published : January 10, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : January 10, 2026 at 6:26 PM IST
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ત્રણ દિવસીય ગુજરાત મુલાકાતનો આજથી પ્રારંભ થયો છે. તેઓ હેલીકોપ્ટર મારફતે રાજકોટથી સીધા સોમનાથ પહોંચ્યા હતા. સોમનાથ આગમન સમયે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા વડાપ્રધાનનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન સોમનાથના VVIP ગેસ્ટ હાઉસમાં આજે રાત્રિ રોકાણ કરશે.
LIVE FEED
સોમનાથમાં PM મોદીનો રોડ શો
સોમનાથમાં પહોંચતા PM મોદીની ઝલક માટે લોકો એકઠા થયા.
#WATCH | Gujarat | People gather on both sides of the road to welcome PM Narendra Modi on his arrival in Somnath.— ANI (@ANI) January 10, 2026
Source: DD pic.twitter.com/JWHg2jjE63
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે PM મોદીનું કર્યું સ્વાગત
વડાપ્રધાન હેલિકોપ્ટર મારફતે સોમનાથ પહોંચતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તથા અન્ય નેતાઓએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.
PM Modi arrives at Somnath— All India Radio News (@airnewsalerts) January 10, 2026
Prime Minister @narendramodi, on a three-day visit to Gujarat, has arrived at Somnath.
He is scheduled to participate in the #SomnathSwabhimanParv being celebrated at Prabhas Patan, Gujarat.
The event commemorates 1,000 years since the temple’s… pic.twitter.com/h8AI05YQid
શું હશે PM મોદીનો કાર્યક્રમ?
આવતીકાલે વહેલી સવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી આશીર્વાદ લેશે. ત્યારબાદ તેઓ દિવસભર યોજાનારા વિવિધ મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે આજે (10 જાન્યુઆરી) સાંજે સોમનાથ મહાદેવના પાવન સાંનિધ્યમાં આયોજિત ભવ્ય ‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ 2026’માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિશેષ રૂપે સહભાગી બનશે. આ ઐતિહાસિક અવસરે તેમના ભવ્ય સ્વાગત માટે આહીર સમાજ દ્વારા પરંપરાગત વેશભૂષામાં ઐતિહાસિક ‘મહારાસ’ની વિશેષ પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે.
‘સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ’ ભારતની આસ્થા, સંસ્કૃતિ અને અડગ સ્વાભિમાનનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. વડાપ્રધાનની હાજરીને લઈ સમગ્ર સોમનાથ નગરી ઉત્સવમય બની ગઈ છે, જય સોમનાથ અને હર હર મહાદેવના નાદથી સમગ્ર વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો છે.