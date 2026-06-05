ETV Bharat / state

PM મોદીએ હજીરામાં L&T પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી, મેક ઈન ઈન્ડિયા 'જોરાવર' ટેન્કનું નિરીક્ષણ કર્યું

PM મોદીએ L&T પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી
PM મોદીએ L&T પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી (Youtube/@NarendraModi)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 3:46 PM IST

|

Updated : June 5, 2026 at 3:55 PM IST

Choose ETV Bharat

સુરત: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. PM મોદીએ સુરત એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ સુધી હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T)ના પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે એક છોડ વાવ્યો અને 'મેક ઈન ઈન્ડિયા' હેઠળ તૈયાર થઈ રહેલા અત્યાધુનિક સંરક્ષણ સાધનોનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

LIVE FEED

3:54 PM, 5 Jun 2026 (IST)

લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના આર્મ્ડ સિસ્ટમ કોમ્પલેક્ષમાં PM મોદી

PM મોદીએ હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના આર્મ્ડ સિસ્ટમ કોમ્પલેક્ષમાં બનેલા અન્ય અત્યાધુનિક ડિફેન્સ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યું.

3:46 PM, 5 Jun 2026 (IST)

PM મોદીએ હજીરામાં L&T પ્લાન્ટની લીધી મુલાકાત

PM મોદીએ હજીરામાં L&Tના પ્લાન્ટમાં મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનેલા સંરક્ષણ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

Last Updated : June 5, 2026 at 3:55 PM IST

TAGGED:

PM MODI GUJARAT
PM MODI IN HAZIRA
PM MODI GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.