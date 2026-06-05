PM મોદીએ હજીરામાં L&T પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી, મેક ઈન ઈન્ડિયા 'જોરાવર' ટેન્કનું નિરીક્ષણ કર્યું
PM મોદીએ L&T પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી (Youtube/@NarendraModi)
Published : June 5, 2026 at 3:46 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 3:55 PM IST
સુરત: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. PM મોદીએ સુરત એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ સુધી હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T)ના પ્લાન્ટની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે એક છોડ વાવ્યો અને 'મેક ઈન ઈન્ડિયા' હેઠળ તૈયાર થઈ રહેલા અત્યાધુનિક સંરક્ષણ સાધનોનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
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લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના આર્મ્ડ સિસ્ટમ કોમ્પલેક્ષમાં PM મોદી
PM મોદીએ હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના આર્મ્ડ સિસ્ટમ કોમ્પલેક્ષમાં બનેલા અન્ય અત્યાધુનિક ડિફેન્સ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યું.
PM મોદીએ હજીરામાં L&T પ્લાન્ટની લીધી મુલાકાત
PM મોદીએ હજીરામાં L&Tના પ્લાન્ટમાં મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનેલા સંરક્ષણ સાધનોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
Last Updated : June 5, 2026 at 3:55 PM IST