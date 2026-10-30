કેટલાક લોકો દેશને મુશ્કેલીમાં જોવા માંગે છે, દેશમાં સંકટ આવે ત્યારે તેમને ખુશી મળે છે : PM મોદી
Published : October 30, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:46 PM IST
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી બે દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં રોડ શો કર્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ ET-IVF લેબોરેટરી અને ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર કેટલ ફાર્મની મુલાકાત લીધી હતી અને આધુનિક પશુ સંવર્ધન અને સંશોધન કેન્દ્રનું લોકાર્પણ કર્યું હતું. આ પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન ગાંધીનગરના લોકભવન (રાજભવન) ખાતે ત્રણ કલાક રોકાશે. તે બાદ એકતાનગર ખાતે રાત્રિ રોકાણ કરશે અને 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ નિમિત્તે એકતાનગર ખાતે યોજાનાર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. ગુજરાતના બે દિવસીય પ્રવાસના અંતિમ દિવસે પ્રધાનમંત્રી રાત્રે 9:10 વાગ્યે વડોદરા એરપોર્ટથી વિમાન મારફતે દિલ્હી જવા રવાના થશે
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કેટલાક લોકો દેશને મુશ્કેલીમાં જોવા માંગે છે- PM મોદી
કેટલાક લોકો દેશને મુશ્કેલીમાં જોવા માંગે છે, દેશમાં સંકટ આવે છે ત્યારે તેમને ખુશી મળે છે. તેનું તાજી ઉદાહરણ ઇરાન યુદ્ઘ છે. ત્યારે આ લોકોએ અફાવા ફેલાવી અને ગેસ અને ખાતર નહીં મળે. આર્ટિફિશિયલ લાઇનો લગાવી દીધી. કારણ કે તેઓ વડાપ્રધાન મોદીને બદનામ કરાવા માંગે છે. યુદ્ઘના કારણે ખાતરની કિંમતની વધી પણ તેનો બોજ ખેડૂતો પર નથી પડવા દેતો. દુનિયામાં 3 હજારમાં જે યુરિયાની બોરી મળે છે તે ભારતના ખેડૂતોને 300માં અને ડીએપી દુનિયામાં 5 હજારમાં મળે છે પરંતુ ખેડૂતોને 1350 રુપિયામાં આપીએ છીએ. અનિશ્ચિતાથી ભરેલી દુનિયામાં ભારતનો વિકાસ નવી આશા છે.
જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી તમારી સેવા જ રહીશ
હું આ જીવન તમારો કર્જદાર રહીશ. જીવનના અંતિમ ક્ષણ સુધી તમારી સેવા જ રહીશ. છેલ્લા શ્વાસ સુધી સેવા..સેવા.. સેવા.. દેશવાસીઓની સેવા કરીશ.
આજે પણ કહું છું પાણી બચાવવાનું છે અને વીજળી પણ બચાવવાની છે
મને પ્રધાનમંત્રી સાહેબ નહીં આપણા નરેન્દ્ર મોદી કહો
આજે મને થોડું અતડું લાગતું હતું કે મને શંકરભાઇ ચૌધરીએ પ્રાધનમંત્રી સાહેબ કહ્યા પણ મને તો આપણા નરેન્દ્રભાઇ કહે એમાં જ મજા આવે. એમાં જ મારી છાતી ફુલાઇ જાય છે. દરેક ગુજરાતીએ મને બહુ શીખવાડ્યું છે.
આજે પણ કહું છું પાણી બચાવવાનું છે અને વીજળી પણ બચાવવાની છે
અહીંયા મોટી વયના લોકો છે તેમને યાદ હશે 25 વર્ષ પહેલા હું આવતો હતો ત્યારે વીજળી પાણીની સમસ્યા હતી. ખેડૂતો મારા વિરૂદ્ઘ આંદોલન કરતા હતા. આખરે તમે મારી પ્રાર્થના માની. આજે પણ કહું છું પાણી બચાવવાનું છે અને વીજળી પણ બચાવવાની છે.
4 ધોરણ ભણેલા બહેન 2 કરોડ રુપિયાનું વાર્ષિક દૂધ ભરે છે- PM મોદી
વર્ષ 2013-14માં એક ગાય કે ભેસ પાસેથી 5 લિટર કરતા પણ ઓછુ દૂધ મેળવી શકાતું હતું તે વધીને દેશમાં હવે 8 લિટર થયું છે. દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં નંબર વન છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ પશુપાલક દૂધની સાથે છાણમાંથી પણ કમાણી કરે. જેમ કે જૈવિક ખાતર, બાયોગેસ વગેરે પર કામ થાય. અમે બે સીએનજી પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો છે. મે કેટલીક બહેનો સાથે વાત કરી તો એક બહેને કહ્યું કે 4 ધોરણ ભણેલા બહેન 2 કરોડ રુપિયાનું વાર્ષિક દૂધ ભરે છે.
પુંગનુર ગાય સાથેનો ફોટો મોદીએ સંબોધન રોકીને સ્વીકાર્યો
વડાપ્રધાન મોદી સંબોધન કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક બાળક નરેન્દ્ર મોદીનો પુંગનુર ગાય સાથેનો ફ્રેમ કરેલો ફોટો લઇને ઉભું હતું. જેથી મોદીએ પોતાનું સંબોધન વચ્ચે જ રોકીને કહ્યું કે તે મને હારાવી દીધો. એસપીજીના કમાન્ડ આ ફોટો ત્યાં જઇને સ્વીકારી લો. આમ મોદીએ લાખોની જનમેદનીમાં પણ પોતાની સંવેદનશીલતા વ્યક્ત કરી હતી.
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પુંગનુર ગાય સાથેનો ફોટો મોદીએ સંબોધન રોકીને સ્વીકાર્યો #PMModi #Bhildi #Banaskantha https://t.co/J2Lz409q7E— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 30, 2026
જ્યાંથી 25 વર્ષની યાત્રા શરુ કરી ત્યાંથી તેનો હિસાબ આપવાનો આજે મોકો મળ્યો
2001માં મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પહેલો મોટો સાર્વજનિક કાર્યક્રમ ડીસામાં કર્યો હતો અને એ હતો લોક કલ્યાણ મેળો. એ કાર્યક્રમ ઐતિહાસિક કાર્યક્રમ રહ્યો જેમાં 3 લાખ લોકો એ કાર્યક્રમમાં. આ રેકોર્ડ બનાસકાંઠાના રેકોર્ડ છે. જ્યાંથી 25 વર્ષની યાત્રા શરુ કરી ત્યાંથી તેનો હિસાબ આપવાનો આજે મોકો મળ્યો છે. મા અંબાની પાવનભૂમીમાં આવી મા અંબાના ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું.
બનાસકાંઠાએ વટ પાડી દીધો: મોદી
વડાપ્રધાન મોદીએ સંબોધનની શરુઆત કરતા કહ્યું કે ટેકનોલોજીથી બધા જિલ્લાના ખેડૂતો જોડાયા છે. આજે બનાસકાંઠાએ વટ પાડી દીધો. દુનિયામાં આટલી મોટી ખાટલા સભા ક્યારેય નહીં થઇ હોય. સભામાં બધા લોકો ચારપાઇ પર બેઠેલા છે. જો ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડવાળાને બોલાવ્યા હોય તો આ ઘટના રેકોર્ડમાં નોંધાઇ હોત.
આજે બનાસ એશિયાનું સૌથી મોટું ડેરીનું ઘર બન્યું- હર્ષ સંઘવી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, આપણા બનાસકાંઠામાં પીવાનું પાણી નહતું મળતું, નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી બન્યા તે બાદ સુજલામ સુફલામ જેવી યોજનાઓ આવી. આજે બનાસ એશિયાનું સૌથી મોટું ડેરીનું ઘર બન્યું છે. હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસે આપણા PM માટે અપશબ્દો બોલ્યા હતા.
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LIVE: ભીલડી ખાતે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તાનું વિતરણ, વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત-લોકાર્પણ તથા નવી રેલ સેવાઓનું ફ્લેગ ઓફ. #KisanKalyanSeRashtraKalyan https://t.co/B8vxF33v7q— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 30, 2026
PM મોદીએ BBBRC પશુ ફાર્મની મુલાકાત લીધી
PM મોદીએ બનાસકાંઠામાં એમ્બ્રીયો ટ્રાન્સફર ટેકનોલોજી-ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન (ET-IVF) લેબોરેટરી અને ભારત બોવાઇન બ્રીડિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર (BBBRC) પશુ ફાર્મની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર હતા.
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#WATCH | Gujarat | PM Modi visits the Embryo Transfer Technology-In Vitro Fertilisation (ET-IVF) Laboratory in Banaskantha and the Bharat Bovine Breeding and Research Centre (BBBRC) cattle farm. Gujarat CM Bhupendra Patel and Deputy CM Harsh Sanghavi are also present (Video source: DD)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ભીલડીમાં PM મોદીનો ભવ્ય રોડ શો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભીલડીમાં કાર્યક્રમમાં જતા પહેલા ભવ્ય રોડ શો કર્યો હતો. PM મોદીના રોડ શોમાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી.
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LIVE: PM Modi holds Grand Roadshow in Banaskantha, Gujarat #PMModi #gujarat #bjp #roadshow #live https://t.co/kwv9P5hdYu— ANI (@ANI) October 30, 2026
ભીલડીમાં PM મોદીના કાર્યક્રમને લઇને પશુપાલકોમાં અનેરો ઉત્સાહ
ભીલડીમાં વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને લઇને પશુપાલકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મહિલા પશુપાલકોએ PM મોદીના આગમનની ખુશી વ્યક્ત કરી છે. પશુપાલક મહિલાઓએ કહ્યું કે, આજે અમને મોદી સાહેબના દર્શન થશે. સાહેબ બોલશે અને અમે સાંભળીશું. PM મોદીના કાર્યક્રમમાં મોદી સાહેબને જોવા અને સાંભળવા માટે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત પશુપાલકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ડીસાના પાલડી ગામના યુવકનો મોદી પ્રેમ
ડીસાના પાલડી ગામના યુવકનો વડાપ્રધાન મોદી પ્રત્યે પ્રેમ જોવા મળ્યો છે. 30 દિવસની સતત મહેનત બાદ યુવકે સ્કેચ બનાવ્યો છે. રવિ ચૌહાણ નામનો યુવક સ્કેચ બનાવી ભીલડી PM મોદીના કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યો હતો. યુવકે કહ્યું, મન મોદી સાહેબ આ સ્કેચ પર ઓટોગ્રાફ આપે એ જ મારૂં સપનું છે.
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ડીસાના પાલડી ગામના યુવકનો મોદી પ્રેમ #Deesa #PMModi #Banaskantha https://t.co/hR5Kwu2Bv3— ETVBharat Gujarat (@ETVBharatGJ) October 30, 2026
PM મોદીના કાર્યક્રમમાં ખાટલા ગોઠવાયા
બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં વડાપ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને લઇને ખુરશીની જગ્યાએ ખાટલા ગોઠવવામાં આવ્યા છે.
ધારાસભ્ય અને મંત્રી પ્રવીણ માળીએ પણ આ બેઠક વ્યવસ્થાના વખાણ કર્યા છે. પ્રવીણ માળીએ X પર પોસ્ટ કરતા જણાવ્યું કે, ગુજરાતની સમૃદ્ધ લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાને ઉજાગર કરતી દેશી અને ભાતીગળ બેઠક વ્યવસ્થા બનાસકાંઠાની આગવી ઓળખ અને લોકવારસાનું ગૌરવપૂર્ણ પ્રતીક બની છે.
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Banaskantha, Gujarat: Preparations underway to welcome Prime Minister Narendra Modi to the city. https://t.co/2xaL9S0W40— IANS (@ians_india) October 30, 2026
ગુજરાતની ધરતી પર સુસ્વાગતમ્!
વડાપ્રધાન મોદી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે આવે છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે X પર પોસ્ટ લખીને તેમનું સ્વાગત કર્યું છે. મુખ્યમંત્રીએ X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ કે, વડાપ્રધાન મોદી બે દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે પધારી રહ્યા છે. બનાસથી એકતાનગર સુધી, સમગ્ર ગુજરાત આપના સ્વાગત માટે ઉમંગભેર તૈયાર છે. બનાસની ધરતી પર વિકાસનો મહોત્સવ અને સરદાર સાહેબની 151મી જન્મજયંતીએ એકતાનગરમાં 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'નો ભવ્ય ઉત્સવ...આપના આગમનને આવકારવા ગુજરાતની ધરતી આતુર છે.!
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ગુજરાતની ધરતી પર સુસ્વાગતમ્! 🙏 આજે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જી બે દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે પધારી રહ્યા છે. બનાસથી એકતાનગર સુધી, સમગ્ર ગુજરાત આપના સ્વાગત માટે ઉમંગભેર તૈયાર છે. બનાસની ધરતી પર વિકાસનો મહોત્સવ અને સરદાર સાહેબની 151મી જન્મજયંતીએ એકતાનગરમાં 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'નો ભવ્ય ઉત્સવ... આપના આગમનને આવકારવા ગુજરાતની ધરતી આતુર છે!— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 30, 2026
PM મોદી આજે સાંજે એકતાનગરમાં નર્મદા આરતીમાં હાજરી આપશે
વડાપ્રધાન મોદી 30 ઓક્ટોબરના રોજ સાંજે એકતાનગરની મુલાકાત લેશે અને શૂલપાણેશ્વર નર્મદા ઘાટ પર આયોજિત નર્મદા આરતીમાં ભાગ લેશે. શૂલપાણેશ્વર નર્મદા ઘાટને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એરિયા ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ટુરિઝમ ગવર્નન્સ ઓથોરિટી (SoUADTGA) દ્વારા 15.10 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અપગ્રેડ કરવામાં આવ્યો છે.
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#WATCH | Ekta Nagar, Gujarat: Prime Minister Narendra Modi to visit Ekta Nagar in Gujarat on the evening of October 30 to attend the Narmada Aarti held at the Shoolpaneshwar Narmada Ghat. The Shoolpaneshwar Narmada Ghat has been upgraded by the Statue of Unity Area Development and Tourism Governance Authority (SoUADTGA) at a cost of Rs 15.10 crore. (Source: Sou)— ANI (@ANI) October 29, 2026
PM મોદીનો બે દિવસનો ગુજરાત પ્રવાસનો કાર્યક્રમ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સવારે 8:30 વાગ્યે બનાસકાંઠાના ભીલડીમાં રોડ શો કરશે અને ત્યારબાદ બનાસ ડેરીના વિવિધ પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે.
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માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી @narendramodi જીનો ગુજરાત પ્રવાસ તારીખ: 30 ઓક્ટોબર, 2026 - શુક્રવાર લાઈવ નિહાળો: * https://t.co/ZTR8waOqmd * https://t.co/bsDhHa14JY * https://t.co/sYQMNVy1qP https://t.co/rNz5o2r0cD— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) October 29, 2026