આવતીકાલ 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગરમાં આયોજિત 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડ' માટેની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. તમામ સુરક્ષા દળોના જવાનોએ અહીં રિહર્સલ કર્યું હતું. જુઓ દ્રશ્યો...
PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ: કેવડિયાને આપશે રૂ. 1,220 કરોડથી વધુના પ્રોજેકટને ભેટ
Published : October 30, 2025 at 2:49 PM IST|
Updated : October 30, 2025 at 3:00 PM IST
નર્મદા : 31 ઓક્ટોબર એટલે લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ, જેને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ભવ્ય ઉજવણી કરતા ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સહભાગી થવા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત આવી રહ્યા છે. આજે 30 ઓક્ટોબર, ગુરૂવારના રોજ પીએમ મોદી કેવડિયા પહોંચશે. અહીં તેઓ કેટલાક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી રૂપિયા 1,220 કરોડથી વધુના વિવિધ પ્રોજેકટનું ભૂમિપૂજન અને લોકાર્પણ કરશે.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડનું રિહર્સલ, જુઓ દ્રશ્યો...
ઉત્તરાખંડની પોલીસ ટીમ આવી ગુજરાત
DG/IG કોન્ફરન્સના નિર્દેશોનું પાલન કરીને અને મોટાપાયે કાર્યક્રમો દરમિયાન પોલીસ વ્યવસ્થાના અસરકારક સંચાલનને વધુ મજબૂત બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે, ઉત્તરાખંડના પોલીસ મહાનિર્દેશક દીપમ સેઠના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉત્તરાખંડ પોલીસના પાંચ અધિકારીઓની એક ટીમ ગુજરાત મોકલવામાં આવી છે. આ પોલીસ પ્રતિનિધિમંડળ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે ગુજરાતના કેવડિયા ખાતે આયોજિત એકતા પરેડ દરમિયાન પોલીસ વ્યવસ્થા, ભીડ વ્યવસ્થાપન, VVIP સુરક્ષા પ્રોટોકોલ અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપનની તૈયારીઓનો વિગતવાર અભ્યાસ અને નિરીક્ષણ કરશે.