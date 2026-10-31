સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિની ઉજવણી, સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટી પર પીએમ મોદી અર્પિત કરશે પુષ્પાંજલિ
Published : October 31, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:41 AM IST
અખંડ ભારતના શિલ્પી એવા સરદાર પટેલની આજે જન્મજયંતી છે, સરકાર આ દિવસને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે મનાવતી આવી છે. ત્યારે આ પ્રસંગે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એકતાનગર (કેવડિયા) ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમો હાજરી આપનારા છે. આજે સવારે 8:30 કલાકે પીએમ મોદી સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી ખાતે સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરશે. ત્યાર બાદ 8.45 કલાકે વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. ત્યાર બાદ 9 કલાકે પીએમ મોદી રેઇન ફોરેસ્ટની મુલાકાત લેશે તેમજ 9:30 કલાકે 4 વૃક્ષ વાટિકાની મુલાકાત લેશે અને સાંજે 5 કલાકે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ સમારોહમાં હાજરી આપશે અને જનતાને સંબોધન કરશે.
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PM મોદીએ સરદાર પટેલની જયંતી પર કર્યા નમન, કહ્યું 'સરદારે પોતાનું જીવન એક સશક્ત, સમૃદ્ધ અને સક્ષમ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે સમર્પિત કર્યું'
PM મોદીએ સરદાર પટેલની જયંતી પર તેમને નમન કર્યા અને દેશવાસીઓને પણ શુભેચ્છાઓ આપી. પીએમ મોદીએ એક્સ પર લખ્યું કે, ''અખંડ ભારતના શિલ્પી, ભારતના 'લોહપુરુષ' સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતી પર આદરપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ. તેમણે પોતાનું જીવન એક સશક્ત, સમૃદ્ધ અને સક્ષમ રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે સમર્પિત કર્યું હતું. ભારત માતાની સેવામાં તેમનું બલિદાન અને સમર્પણ, એક વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતનાં નિર્માણ માટે પ્રેરણાનો એક મહાન સ્ત્રોત છે.''
વડોદરા ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે રન ફોર યુનિટી કાર્યક્રમ, મુખ્યમંત્રી સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ
વડોદરા ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ 2026 સંદર્ભે આયોજિત 'રન ફોર યુનિટી' કાર્યક્રમમાં સહભાગી થતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ
સરદાર સાહેબનું બલિદાન, સમર્પણ અને દેશભક્તિ દરેક નાગરિકને 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત' બનાવવા માટે પ્રેરણા આપતી રહેશે: અમિત શાહ
સરદાર પટેલની જન્મજયંતી પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે. તેમણે પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર લખ્યું 'આધુનિક ભારતના શિલ્પી અને રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતાના પ્રતીક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ પર, હું તેમને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું અને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પર મારા તમામ દેશવાસીઓને હૃદયપૂર્વક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું.'
સરદાર સાહેબે પોતાની અદમ્ય હિંમત અને દૂરંદેશીથી રજવાડાઓમાં વિભાજિત દેશને એક કરીને મજબૂત ભારતનો પાયો નાખ્યો. તેમણે અખિલ ભારતીય સેવાઓની સ્થાપના કરીને દેશની વહીવટી વ્યવસ્થાનો પાયો પણ નાખ્યો. ખેડા અને બારડોલી સત્યાગ્રહ દ્વારા ખેડૂતોના હકો માટેનો તેમનો સંઘર્ષ જનસેવા અને નેતૃત્વનું એક અનોખું ઉદાહરણ છે. રાષ્ટ્રીય હિતને પ્રાથમિકતા આપનારા સરદાર સાહેબનું બલિદાન, સમર્પણ અને દેશભક્તિ દરેક નાગરિકને 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત' બનાવવા માટે પ્રેરણા આપતી રહેશે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સહિત અમિત શાહે સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ અર્પીત કરી
દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની જન્મજયંતિ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.