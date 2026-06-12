અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ, બ્રિટિશ હાઇ કમિશનરે પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
Published : June 12, 2026 at 11:33 AM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:05 PM IST
અમદાવાદ: 12 જૂન 2025ના રોજ અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયાનું વિમાન AI171 ક્રેશ થયું હતું. અમદાવાદથી લંડન જઈ રહેલું બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર વિમાન ટેક-ઓફ કર્યાના થોડા જ સમયમાં મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં બી.જે. મેડિકલ કોલેજની હોસ્ટેલ પાસે ક્રેશ થયું હતું. આ વિમાનમાં 242 લોકો (230 મુસાફરો અને 12 ક્રૂ મેમ્બર્સ) સવાર હતા, જેમાંથી માત્ર એક મુસાફરનો આબાદ બચાવ થયો હતો. આ દુર્ઘટનામાં વિમાનમાં સવાર લોકો ઉપરાંત જમીન પર રહેલા કેટલાક લોકોએ પણ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
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અમદાવાદમાં મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી, ભાવુક દ્રશ્યો સર્જાયા
અમદાવાદમાં AI171 ફ્લાઇટ ક્રેશ થતા 242 મુસાફર સહિત 260 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થતા મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિજય રૂપાણીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું પણ નિધન થયું હતું. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિજય રૂપાણીને પ્રથમ પુણ્યતિથિએ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી હતી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે X પર પોસ્ટ કરતા લખ્યુ, "સ્વ. વિજયભાઈનું સૌમ્ય, સંવેદનશીલ અને સાદગીભર્યું વ્યક્તિત્વ, ગુજરાતની વિકાસયાત્રામાં પારદર્શક અને નિર્ણાયક નેતૃત્વ થકી તેઓએ આપેલું યોગદાન, તેમજ ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે તેમની કામગીરી સદૈવ સ્મરણીય રહેશે."
બ્રિટિશ હાઇ કમિશનરે પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે લોકો એકઠા થયા હતા. ભારતમાં બ્રિટિશ હાઇ કમિશનર લિન્ડી કેમેરોને પણ પીડિતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમદાવાદથી લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં 53 બ્રિટિશર સવાર હતા જેમના પણ આ દુર્ઘટનામાં મોત થયા હતા.