ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત, અનેક જિલ્લાઓને મેઘરાજાએ ધમરોળી નાખ્યા
Published : July 4, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 11:49 AM IST
ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધમાકેદાર શરૂઆત થઇ ચૂકી છે. દક્ષિણ ભારતના અનેક જિલ્લાઓને મેઘરાજાએ ધમરોળી નાખ્યા છે. ગઈકાલે જૂનાગઢ જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યાં માંગરોળમાં 22.20 ઈંચ, માળિયા હાટિનામાં 14.09 ઈંચ, ડાંગના વઘઈમાં 13.31, સુરતના અંબિકામાં 13.19 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. જોકે આજે પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા 7 જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
કયા 7 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ
ગીર સોમનાથ, અમરેલી, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ અને તાપી તથા બે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી, દમણમાં પણ રેડ એલર્ટ જાહેર
કેટલા જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ
દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, વડોદરા, ભરુચ, ભાવનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા
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મહેસાણા જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ: કડીમાં જોટાણામાં 4-4 ઇંચ વરસાદ, નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણી-પાણી
મહેસાણા: ગુજરાતમાં ચોમાસાની જામતી જતી ઇનિંગ વચ્ચે મહેસાણા જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ શરૂ કરી દીધી છે. જિલ્લા રાહત પોર્ટલ અને કન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સત્તાવાર આંકડાઓ મુજબ, છેલ્લા 24 કલાકમાં સમગ્ર જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. જિલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાક દરમિયાન સરેરાશ ૪૮ મીમી એટલે કે આશરે ૨ ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે, જેને પગલે ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર છવાઈ ગઈ છે અને લાંબા સમયના બફારા બાદ લોકોને ગરમીથી મોટી રાહત મળી છે.
કડી અને જોટાણામાં મેઘરાજા
જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ કડી તાલુકામાં નોંધાયો છે, જ્યાં ૨૪ કલાકમાં ૧૦૬ મીમી (૪ ઇંચથી વધુ) વરસાદ પડ્યો છે. કડીમાં સાંજના ૪ વાગ્યાથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને રાત્રિના ૧૦ થી ૨ વાગ્યાના ગાળામાં જ ભારે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. બીજી તરફ, જોટાણા તાલુકામાં પણ મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરતા ૯૯ મીમી (આશરે ૪ ઇંચ) વરસાદ વરસાવી દીધો છે. જોટાણામાં રાત્રે ૧૦ થી ૧૨ વાગ્યાના માત્ર બે કલાકમાં જ ૬૬ મીમી વરસાદ ખાબકતા સર્વત્ર પાણી-પાણી થઈ ગયું હતું.
સતલાસણા અને ઊંઝામાં પણ વરસાદ
ઉત્તર ગુજરાતના સતલાસણા પંથકમાં પણ મેઘ મહેર જોવા મળી છે. સતલાસણામાં કુલ ૫૨ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સાંજે ૬ થી ૮ વાગ્યાના ગાળામાં જ ૩૯ મીમી વરસાદ પડી ગયો હતો. આ ઉપરાંત ઊંઝા તાલુકામાં ૪૯ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યાં વહેલી સવારે ૪ થી ૬ વાગ્યા દરમિયાન ૨૫ મીમી વરસાદ ખાબક્યો હતો. ખેરાલુમાં ૪૨ મીમી અને બેચરાજીમાં ૩૮ મીમી વરસાદ થતાં વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.
વિસનગર અને વડનગરમાં ધીમી ધારે વરસાદ
જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓની વાત કરીએ તો વિજાપુરમાં ૩૬ મીમી અને મહેસાણા તાલુકામાં ૨૬ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે વિસનગરમાં ૨૧ મીમી અને વડનગર તાલુકામાં સૌથી ઓછો ૧૧ મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આ વરસાદના પગલે જિલ્લાનો ચાલુ સીઝનનો કુલ સરેરાશ વરસાદ હવે ૧૦૨.૮ મીમી પર પહોંચી ગયો છે. જેમાં કડી તાલુકો ૪૧૦ મીમીના કુલ વરસાદ સાથે જિલ્લામાં મોખરે છે.
વરસાદના કારણે વાવણી લાયક માળખું તૈયાર થતાં જગતનો તાત ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યો છે. જો કે, કડી અને જોટાણા જેવા ભારે વરસાદ વાળા વિસ્તારોમાં સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કન્ટ્રોલ રૂમ દ્વારા પળેપળની સ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
અરવલ્લી જિલ્લામાં શનિવારે બપોર બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો, અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં શનિવારે બપોર બાદ વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવતા અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. ખાસ કરીને મેઘરજ તાલુકામાં ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસતાં જનજીવનને ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી હતી. લાંબા વિરામ બાદ પડેલા સારા વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી.
મેઘરજ શહેર ઉપરાંત રેલ્લાવાડા, જીતપુર, ઇસરી, બેડઝ, રેલ્યો, વાસણા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ મુશળધાર વરસાદ વરસ્યો હતો. વરસાદ શરૂ થતાં રસ્તાઓ પર પાણી વહેવા લાગ્યા હતા અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જતાં લોકોને ગરમી અને બફારાથી રાહત મળી હતી. ભારે પવનને કારણે અનેક સ્થળોએ વૃક્ષોની ડાળીઓ હલતી જોવા મળી હતી, જ્યારે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડતાં લોકો સુરક્ષિત સ્થળોએ આશરો લેવા મજબૂર બન્યા હતા.
વરસાદને કારણે ખેતી માટે અનુકૂળ માહોલ સર્જાયો છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ હાલનો વરસાદ ખરીફ પાકની વાવણી તેમજ ઉભા પાક માટે લાભદાયી સાબિત થશે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતોમાં વરસાદને લઈને ઉત્સાહ અને આનંદ જોવા મળ્યો હતો.
જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાતા ચોમાસાએ ફરી જોર પકડ્યું હોવાનું જોવા મળ્યું છે. સત્તાવાર વરસાદના આંકડા મુજબ ભિલોડામાં 2 મિ.મી., મેઘરજમાં સૌથી વધુ 31 મિ.મી., મોડાસામાં 18 મિ.મી., ધનસૂરામાં 20 મિ.મી., માલપુરમાં 10 મિ.મી., બાયડમાં 15 મિ.મી., શામળાજીમાં 10 મિ.મી. તેમજ સાઠંબામાં 28 મિ.મી. વરસાદ નોંધાયો હતો.
હવામાનમાં આવેલા આ બદલાવને કારણે સમગ્ર અરવલ્લી જિલ્લામાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. આગામી દિવસોમાં પણ વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખી ખેડૂતો આશાવાદી બન્યા છે, જ્યારે સામાન્ય નાગરિકોએ પણ ગરમીમાંથી રાહતનો અનુભવ કર્યો છે.