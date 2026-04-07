મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસે 'કમિટમેન્ટ' સાથે 11 મુદ્દાનો મેનિફેસ્ટો જાહેર કર્યો
Published : April 7, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 9:14 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના એપી સેન્ટર સમાન મહેસાણા શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. આગામી સમયમાં યોજાનારી આ ચૂંટણી માટે તમામ રાજકીય પક્ષોએ કમર કસી લીધી છે. આ ક્રમમાં આજે મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પોતાનો ચૂંટણી ઢંઢેરો (મેનિફેસ્ટો) જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસે આ ઢંઢેરાનું નામ 'મહેસાણા કોંગ્રેસનું કમિટમેન્ટ' રાખ્યું છે.
આ મેનિફેસ્ટોના લોન્ચિંગ માટે મહેસાણા ખાતે વિશેષ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટી (CWC) ના સભ્ય જગદીશભાઈ ઠાકોર, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોર, પક્ષના પ્રવક્તા યુવરાજસિંહ રાણા તેમજ મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રભારી સહિતના આગેવાનોએ સાથે મળીને આ મેનિફેસ્ટોનું વિધિવત લોન્ચિંગ કર્યું હતું.
આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના નેતાઓએ 'સત્ય, સમાનતા, વિકાસ અને સામાજિક ન્યાય' ના મુખપૃષ્ઠ વાક્ય સાથે મહેસાણાના વિકાસનો રોડમેપ જનતા સમક્ષ મૂક્યો હતો. કોંગ્રેસના આગેવાનોએ જણાવ્યું કે આ માત્ર કોઈ વચનપત્ર નથી, પરંતુ મહેસાણાની જનતા સાથેનું સાચું કમિટમેન્ટ છે, જેને સત્તામાં આવતાં જ પૂરું કરવા પાર્ટી કટિબદ્ધ છે.
કોંગ્રેસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા આ 'કમિટમેન્ટ પત્ર'માં કુલ 11 મહત્વના મુદ્દાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જેમાં શહેરની પાયાની સુવિધાઓ, પીવાનું પાણી, ગટર વ્યવસ્થા, ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યાઓના નિવારણ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, મેનિફેસ્ટોમાં પશુ કલ્યાણ અને ગૌ-માતાની સારવાર માટે પણ ચાર ખાસ વચનો આપવામાં આવ્યા છે, જે નોંધપાત્ર છે.
'મહેસાણા કોંગ્રેસનું કમિટમેન્ટ'ના 11 મુખ્ય મુદ્દાઓ આ પ્રમાણે છે
1. ગંદકીનું નિરાકરણ: શહેરમાં સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (S.T.P.) ની કામગીરી તાત્કાલિક ધોરણે શરૂ કરીને ગંદકી અને ડ્રેનેજની સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.
2. પાર્કિંગની સમસ્યા: મહેસાણાના તમામ વિસ્તારોનો સર્વે કરીને દિન-પ્રતિદિન વકરી રહેલી પાર્કિંગની સમસ્યાનું કાયમી સમાધાન લાવવામાં આવશે.
3. રમત-ગમત અને બાગ-બગીચા: મહેસાણા શહેર અને મહાનગરપાલિકામાં નવા વિલીન થયેલા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નવીન બાગ, રમત-ગમતના મેદાનો, જિમ અને સ્વિમિંગ પુલ જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે.
4. પીવાનું શુદ્ધ પાણી: મહાનગરપાલિકાના તમામ ગામ તેમજ સીટી વિસ્તારમાં સવારે અને સાંજે દિવસમાં બે વખત પીવાનું ચોખ્ખું પાણી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરાશે.
5. પોલીસ ચોકી માટે જમીન: છેવાડાનાં ગામોને આવરી લેવાતા વિસ્તારોમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા નવી પોલીસ ચોકી બનાવવા માટે જમીન ફાળવવામાં આવશે.
6. ઓવરબ્રીજનું નિર્માણ: ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા માટે મહેસાણાની રાધનપુર ચોકડી ઉપર નવો ઓવરબ્રીજ બનાવવામાં આવશે.
7. બાળકો માટે ટોડલર ઝોન: મહાનગરપાલિકાના તમામ બાગ-બગીચાઓમાં નાના બાળકો માટે અલગથી રમત-ગમતના સાધનો મૂકીને ખાસ 'ટોડલર ઝોન' બનાવવામાં આવશે.
8. પશુ દવાખાનું અને એમ્બ્યુલન્સ: મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર માટે 24/7 કાર્યરત સરકારી પશુ દવાખાનું બનાવડાવવામાં આવશે. સાથે જ અલગથી પશુ એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા પણ ઊભી કરવામાં આવશે.
9. પશુ ચિકિત્સા માટે મશીનરી: પશુઓની અત્યાધુનિક સારવાર થઈ શકે તે માટે પશુ ચિકિત્સા માટે અદ્યતન મશીનરીઓ વસાવવામાં આવશે.
10. ગૌ-માતા માટે હેલ્પલાઈન: ગૌ-માતાની તાત્કાલિક અને યોગ્ય ચિકિત્સા થઈ શકે તે માટે એક અલગ હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાં આવશે.
11. પ્રાણી સંગ્રહાલય અને આયુર્વેદિક વૃક્ષો: શહેરમાં જિલ્લા કક્ષાનું મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય (ZOO) બનાવવામાં આવશે. તેમજ નવી પેઢી ઔષધો પ્રત્યે જાગૃત થાય તે માટે વિવિધ આયુર્વેદિક વૃક્ષોની વાવણી કરવામાં આવશે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે મહેસાણાના શહેરીજનો મહાનગરપાલિકાની આ ઐતિહાસિક ચૂંટણીમાં કયા પક્ષના મેનિફેસ્ટો પર મહોર મારે છે અને કોંગ્રેસનું આ 'કમિટમેન્ટ' જનતાના હૃદયમાં કેટલો સ્થાન મેળવે છે તે આવતા દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે.
