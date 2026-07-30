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માંજલપુર પેટાચૂંટણી: 260 મથકો પર મતદાન શરૂ, 2.19 લાખ મતદારો કરશે મતાધિકારનો ઉપયોગ

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 8:01 AM IST

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વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર આજે પેટા ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. આ માટે સવારે 7 વાગ્યાથી જ મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે જે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે. આજે 2.19 લાખ મતદારો 260 મતદાન મથકો પર પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવા જશે. ચૂંટણી પ્રક્રિયા નિષ્પક્ષ, શાંતિપૂર્ણ અને સુચારુ રીતે સંપન્ન થાય તે માટે વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલન સાધીને આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મતદારોની સુવિધા માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ પણ ગોઠવવામાં આવી છે.

સુરક્ષા અને નવી વ્યવસ્થા
આ ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત મોબાઇલ ડિપોઝિશન સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થા દ્વારા મતદાન પ્રક્રિયાને વધુ સુવ્યવસ્થિત અને કાર્યક્ષમ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત ચૂંટણી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે 1,400થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તહેનાત રહેશે. સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર વિશેષ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને સત પેટ્રોલિંગની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

મતગણતરી અને અપીલ
જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાના જણાવ્યા મુજબ, હાલ મતદાન માટે જરૂરી સામગ્રીનું વિતરણ અને અન્ય વહીવટી કામગીરી ચાલી રહી છે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ તમામ ઇવીએમ અને અન્ય ચૂંટણી સામગ્રીને સુરક્ષિત રીતે સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીલ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 3 ઓગસ્ટે મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે અને પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. ચૂંટણી તંત્રે તમામ મતદારોને લોકશાહીના પર્વમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ પણ કરી છે.

ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા જાહેર કરાયેલી માન્ય ઉમેદવારોની યાદી મુજબ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સતીષ ગોવિંદભાઈ પટેલ અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ભીખાભાઈ રબારી વચ્ચે સીધી ટક્કર થશે. અન્ય ઉમેદવારોના ઉમેદવારીપત્રો રદ થતાં હવે ચૂંટણીમાં દ્વિપક્ષીય મુકાબલો થઈ રહ્યો છે. માંજલપુર બેઠક પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલના અવસાન પછી ખાલી પડી હતી, જેને પગલે ચૂંટણી પંચે પેટાચૂંટણી જાહેર કરી હતી.

માંજલપુર વિધાનસભા બેઠકઃ ભૌગોલિક, સામાજિક અને આર્થિક પાસાં
મંજલપુર વિધાનસભા મતવિસ્તાર ક્રમાંક 145, વડોદરા જિલ્લાનો એક સંપૂર્ણ શહેરી વિસ્તાર છે. 2011ની વસ્તીગણતરી પ્રમાણે અહીંની કુલ વસતિ 3,19,192 છે, જેમાં 100 ટકા વસતિ શહેરી છે, ગ્રામ્ય ભાગ શૂન્ય છે. આ બેઠક વડોદરા લોકસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે. સામાજિક સંરચનાની વાત કરીએ તો અનુસૂચિત જાતિ (SC)નો હિસ્સો 5.75 ટકા અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)નો હિસ્સો 4.36 ટકા છે. આમ આ બેઠક સામાન્ય વર્ગનાં બહુમતી ધરાવતો શહેરી વિસ્તાર છે, જ્યાં લઘુમતી સમુદાયની વસતિ પણ નોંધપાત્ર છે.

માંજલપુરનો સમાવેશ વડોદરા તાલુકાના તારસાલી (CT) ગામ અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નં. 4, કપુરાઈ (OG) 17માં થાય છે. આમ, શહેરના જૂના અને નવા બંને વિસ્તારોને આવરી લેતી બેઠકનું મતદારમંડળ વૈવિધ્યસભર છે.

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VADODARA MANJALPUR VOTING
MANJALPUR ASSEMBLY VOTING
માંજલપુરની પેટાચૂંટણી
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