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ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા, ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લામાં રસ્તાઓ જય જગન્નાથના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા

ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા
ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 2:42 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 4:39 PM IST

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અમદાવાદ: અષાઢી બીજના પવિત્ર દિવસે ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રા નીકળી હતી. ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાજી રથમાં સવાર થઈને નગરચર્યાએ નીકળે છે ત્યારે ભક્તોનો ઉત્સાહ જોવા જેવો હોય છે. આ યાત્રામાં અખાડા, શણગારેલા હાથીઓ, ટ્રકો અને ભજન મંડળીઓ જોડાતા હોવાથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની જાય છે.

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4:38 PM, 16 Jul 2026 (IST)

દાહોદમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રા પહેલા ગજરાજનું મોત

દાહોદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની ભવ્ય રથયાત્રા નીકળી હતી. રથયાત્રા પહેલા જ ગજરાજનું અચાનક મોત થયું હતું.

4:25 PM, 16 Jul 2026 (IST)

વાપીમાં 3500થી વધુ વ્યંજન ભગવાન જગન્નાથને અર્પણ

વાપી સ્થિત ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા લેઉઆ પટેલ સમાજ વાડી ખાતે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા પૂર્વે ભવ્ય અન્નકૂટ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને ખાસ કરીને મહિલાઓ પોતાના ઘરે પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી તૈયાર કરેલી વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ લઈને મંદિરે પહોંચ્યા હતા. ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને સુભદ્રાજીના ચરણોમાં અન્નકૂટ રૂપે આ પ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવતા અનોખો આધ્યાત્મિક માહોલ સર્જાયો હતો.

મંદિરના સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ આ વર્ષે અંદાજિત 3,500થી પણ વધુ વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ અને વ્યંજનો ભગવાન જગન્નાથ સમક્ષ અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન સમક્ષ ગોઠવાયેલા વિશાળ રસથાળે સૌનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું. મીઠાઈઓથી લઈને પરંપરાગત ગુજરાતી, રાજસ્થાની, દક્ષિણ ભારતીય તેમજ અન્ય અનેક પ્રકારની વાનગીઓના દર્શન ભક્તો માટે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. મહિલાઓ પોતાના ઘરે બનાવેલી મીઠાઈ, ફરસાણ, શાક, પૂરી, ભાત, વિવિધ મિષ્ઠાન્ન, ફળો અને અનેક પરંપરાગત વાનગીઓ ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે લઈને આવી હતી. દરેક ભક્તે પોતાની ભાવના અને શ્રદ્ધા સાથે તૈયાર કરેલા ભોગને ભગવાન સમક્ષ ધરાવી ધન્યતા અનુભવી હતી.

3:45 PM, 16 Jul 2026 (IST)

ભાવનગરમાં 41મી ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળી

ભાવનગર શહેરમાં આજે આસ્થા અને ભક્તિનો અનેરો ઉત્સવ જોવા મળ્યો હતો, જ્યાં પરંપરાગત રીતે 41મી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સવારના સુમારે પહિંદ વિધિ સંપન્ન થયા બાદ મંત્રીઓ અને સાધુ-સંતોની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રથને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.

આ વર્ષે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ખાસ પ્રાધાન્ય આપીને ડ્રોન સર્વેલન્સ અને 4 હજાર જેટલા પોલીસ જવાનોના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલભદ્રજી નગરચર્યાએ નીકળ્યા હતા. 'જય રણછોડ, માખણચોર'ના ગગનભેદી નાદ સાથે શહેરના 17.5 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર ભક્તો ભગવાનના દર્શન કરી ધન્ય બન્યા હતા.

3:09 PM, 16 Jul 2026 (IST)

શામળાજી અને મોડાસામાં રથયાત્રામાં હજારો ભક્તો ઉમટ્યા

અષાઢી બીજના પાવન અવસરે અરવલ્લી જિલ્લામાં યાત્રાધામ શામળાજી અને મોડાસા ખાતે ભગવાન જગન્નાથજીની પરંપરાગત રથયાત્રા ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે ધામધૂમથી યોજાઈ. બંને સ્થળોએ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોએ દર્શન કરી ધર્મલાભ મેળવ્યો હતો.

બીજી તરફ મોડાસા શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 44મી રથયાત્રા બાલકદાસજી મંદિરથી પ્રસ્થાન કરી હતી. જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજા, નગરપાલિકા પ્રમુખ જયશ્રી પટેલ, મામલતદાર ગોપી મહેતા, ગારૂડી ગોગાધામના ગાદીપતિ ચેતન ભુવાજી અને વિષ્ણુપ્રસાદ શાસ્ત્રી સહિતના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં રથયાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.

ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી એક જ રથમાં બિરાજમાન થઈ શહેરભરમાં ભક્તોને દર્શન આપવા નીકળ્યા હતા. અંદાજે 7 કિલોમીટરના માર્ગ પર નીકળેલી રથયાત્રામાં વિવિધ આકર્ષક ટેબ્લો, ભજન મંડળીઓ, ઢોલ-નગારાં અને ઘોડેસવાર દળ મુખ્ય આકર્ષણ રહ્યા હતા. સમગ્ર રૂટ પર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. રથયાત્રા ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા ભક્તો માટે મગ અને જાંબુના પ્રસાદની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે અષાઢી બીજના પાવન પર્વે ભગવાન શામળિયાના ભવ્ય રથોત્સવની શ્રદ્ધાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભગવાનને ચાંદીના રથમાં બિરાજમાન કરી મંદિર પરિસરમાં રથયાત્રા યોજાઈ, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા.મંદિરના મુખ્ય પૂજારી પરેશ રાણાએ જણાવ્યું કે રથયાત્રા દરમિયાન ભગવાનને મગ, કેરી અને જાંબુનો વિશેષ ભોગ અર્પણ કરવામાં આવે છે. પાંચ પરિક્રમા પૂર્ણ થયા બાદ મહાઆરતી યોજાઈ હતી. અષાઢી બીજ નિમિત્તે સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

2:39 PM, 16 Jul 2026 (IST)

ઇડરમાં 28મી રથયાત્રા નીકળી

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર શહેરમાં આજે ભક્તિ અને કોમી એકતાનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો. ઇડર શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથની 28મી ભવ્ય રથયાત્રાનું ધામધૂમપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મોટા રામદ્વારા મંદિરથી નગરના નાથ નગરચર્યાએ નીકળ્યા ત્યારે સમગ્ર ઇડર શહેર 'જય જગન્નાથ'ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

સાબરકાંઠાના ઐતિહાસિક ગઢ ગણાતા ઇડર શહેરમાં અષાઢી બીજના પાવન પર્વે ભગવાન જગન્નાથજીની 28મી રથયાત્રા પરંપરાગત રીતે નીકળી હતી. મોટા રામદ્વારા મંદિર ખાતેથી નગરના નાથ બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલભદ્ર સાથે રથમાં સવાર થઈને નગરચર્યા માટે પ્રસ્થાન કર્યું હતું. આ ભવ્ય રથયાત્રાને ઇડરના ધારાસભ્ય રમણભાઈ વોરાએ પહિંદ વિધિ કરીને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું, ઇડર નગરમાં ભગવાનની આ રથયાત્રા આશરે પાંચ કિલોમીટર લાંબા નિર્ધારિત રૂટ પર નીકળી હતી. નગરના નાથ પોતાના ભક્તોને દર્શન આપવા અને તેમનો હાલચાલ જાણવા માટે વર્ષમાં એકવાર મંદિરની બહાર નીકળે છે, ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડી હતી.

આ રથયાત્રાની સૌથી ખાસ અને સરાહનીય બાબત એ રહી કે, જ્યારે રથયાત્રા મુસ્લિમ બહુલ વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈ ત્યારે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા નગરના નાથનું ઉષ્માભર્યું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

Last Updated : July 16, 2026 at 4:39 PM IST

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