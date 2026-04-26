સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026: નવસારી મહાનગરપાલિકામાં મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે કર્યું મતદાન, મહેસાણામાં EVM મશીન બગડ્યું

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 26, 2026 at 7:09 AM IST

Updated : April 26, 2026 at 7:41 AM IST

અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026 માટે રાજ્યભરમાં 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ આશરે 9,992 બેઠકો માટે મતદાન થઇ રહ્યું છે.

LIVE FEED

7:40 AM, 26 Apr 2026 (IST)

મહેસાણામાં EVM મશીન બગડ્યું

મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી દરમિયાન વોર્ડ નંબર 6 માં ઇવીએમ બગડ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. કૃષ્ણના ઢાળમાં સાર્વજનિક સ્કૂલના મતદાન કેન્દ્ર ઉપર ઇવીએમ ખોટવાયું. મતદાન કેન્દ્ર નંબર 8/10 માં ઇવીએમ ખોટવાયું છે જેને લઈને મતદારો અકળાયા હતા.

7:27 AM, 26 Apr 2026 (IST)

નવસારી: મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે કર્યું મતદાન

નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે વોર્ડ નંબર - 13 ના ઉમેદવારો માટે કોન્વેન્ટ હાઈસ્કૂલના મતદાન મથકે મતદાન કર્યું. લોકશાહીના પર્વમાં રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે પ્રથમ મતદાન કરી મતદાતાઓને મતદાન માટે પ્રેરણા આપી છે. સવારે 7 ના ટકોરે મંગુભાઈ પટેલે મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં પોતાનો પ્રથમ મત આપ્યો હતો.

Last Updated : April 26, 2026 at 7:41 AM IST

