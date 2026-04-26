સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026: નવસારી મહાનગરપાલિકામાં મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે કર્યું મતદાન, મહેસાણામાં EVM મશીન બગડ્યું
Published : April 26, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:41 AM IST
અમદાવાદ: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી 2026 માટે રાજ્યભરમાં 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ આશરે 9,992 બેઠકો માટે મતદાન થઇ રહ્યું છે.
મહેસાણામાં EVM મશીન બગડ્યું
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી દરમિયાન વોર્ડ નંબર 6 માં ઇવીએમ બગડ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. કૃષ્ણના ઢાળમાં સાર્વજનિક સ્કૂલના મતદાન કેન્દ્ર ઉપર ઇવીએમ ખોટવાયું. મતદાન કેન્દ્ર નંબર 8/10 માં ઇવીએમ ખોટવાયું છે જેને લઈને મતદારો અકળાયા હતા.
નવસારી: મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે કર્યું મતદાન
નવસારી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે વોર્ડ નંબર - 13 ના ઉમેદવારો માટે કોન્વેન્ટ હાઈસ્કૂલના મતદાન મથકે મતદાન કર્યું. લોકશાહીના પર્વમાં રાજ્યપાલ મંગુભાઈ પટેલે પ્રથમ મતદાન કરી મતદાતાઓને મતદાન માટે પ્રેરણા આપી છે. સવારે 7 ના ટકોરે મંગુભાઈ પટેલે મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં પોતાનો પ્રથમ મત આપ્યો હતો.