રાજ્યમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી, આશરે 9,992 બેઠકો માટે શરૂ થયું મતદાન
Published : April 26, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : April 26, 2026 at 7:58 AM IST
Local Body Election 2026 Live Updates: રાજ્યમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અંતર્ગત 15 મહાનગરપાલિકા, 84 નગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત અને 260 તાલુકા પંચાયતની કુલ આશરે 9,992 બેઠકો માટે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. સાથે જ 11 નગરપાલિકાઓની પેટા ચૂંટણી પણ યોજાઈ રહી છે. રાજ્યભરમાં લાખો મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે અને હજારો ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્ય ઈવીએમમાં સીલ થશે. આ ચૂંટણીમાં શહેરોથી લઈને ગામડાં સુધી લોકશાહીના આ મહાપર્વનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વહીવટી તંત્ર અને ચૂંટણી પંચે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી છે અને મતદારોને નિર્ભયતાપૂર્વક મતદાન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ચૂંટણી પહેલા જ અસંખ્ય બેઠકો બિનહરીફ જાહેર થઈ ચૂકી છે. જેના કારણે કેટલીક જગ્યાએ મતદાનની જરૂર નહીં રહે. તેમ છતાં મોટા ભાગની બેઠકો પર ઉમેદવારો વચ્ચે કડક સ્પર્ધા જોવા મળશે. જેના કારણે રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે.
આંકલાવ પાલિકાના કારોબારી સભ્યને માર માર્યો આરોપ, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર સહિત 3 સામે ફરિયાદ
આસોદર જિલ્લા પંચાયતમાં આંકલાવ પાલિકાના કારોબારી સભ્યને લોકોએ મારા માર્યો, બે વ્યક્તિઓએ રાત્રે રસ્તા વચ્ચે રોકી અહીં અમારા વિસ્તારમાં કેમ આવો છો કહી ઢોર માર માર્યો હોવાનો આરોપ છે.સમગ્ર મામલો આંકલાવ પોલીસ મથકે પહોંચ્યો, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર મનુભાઈ પઢિયાર અને અન્ય ત્રણ વ્યક્તિઓ પર આંકલાવ પાલિકાના કારોબારી પ્રમુખે મારા માર્યાની ફરિયાદ નોંધાવી છે, પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ડો જયરામ ગામીતે ઉચ્છલ તાલુકાના સાકરદા ગામની શાળામાં મતદાન કર્યુ
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ડો જયરામ ગામીતે પોતાના મતાધિકાર નો ઉપયોગ કર્યો. ઉચ્છલ તાલુકાના સાકરદા ગામની શાળામાં જઈ મતદાન કર્યું અને વધુમાં વધુ મતદાન કરવા નાગરિકોને અપીલ કરી...
કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાએ પરિવાર સાથે મતદાન
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયાએ પરિવાર સાથે રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકાના વિંછીયાના ઉગમણી બારી બુધ મથક ખાતે મતદાન કર્યું, તેમણે વધુમાં વધુ લોકોએ મતદાન કરવું જોઈએ તેમ જણાવ્યું હતું અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભાજપને પ્રચંડ જીત મળશે અને જીતની આશા વ્યક્ત કરી હતી.