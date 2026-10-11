ગાંધીનગર મનપા ચૂંટણી: આજે 11 વોર્ડની 44 બેઠક પર મતદાન, 130 ઉમેદવારોના ભાવિનો નિર્ણય થશે
Published : October 11, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 7:17 AM IST
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે સવારે સાત વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું છે. 11 વોર્ડની 44 બેઠક માટે મતદાન થશે. ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં કૂલ 295 મતદાન મથકો પર અંદાજે 1570થી વધુ ચૂંટણી કર્મચારીઓ ફરજ બજાવશે.
ગાંધીનગરમાં ત્રિપાંખીયો જંગ
ભાજપ-કોંગ્રેસના 44-44 મતદારો ઉપરાંત આમ આદમી પાર્ટીના 32, બસપાના 2 તથા અપક્ષના 8 ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. 2.59 લાખ મતદારો મતદાન દ્વારા આ ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે.
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ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો
ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ,મુક્ત અને ન્યાયી વાતાવરણમાં યોજાય તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા પણ સુરક્ષાની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મતદાન મથકો પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવાની સાથે સંબંધિત કર્મચારીઓને તેમની જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. મતદાનના દિવસે કોઇ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને મતદારો નિર્ભયતાથી મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવશે.