અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો, આણંદના બોરસદમાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ વરસાદ
Published : September 14, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 3:11 PM IST
અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. આણંદના બોરસદમાં સૌથી વધુ માત્ર 6 કલાકમાં 5.24 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે અમદાવાદના ધોળકામાં 4.02 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા 3 દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
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અમદાવાદમાં Star Airની ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરોનો હોબાળો
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર Star Airની ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. અમદાવાદથી દીવ અને ત્યારબાદ ગોવા જવાની Star Airની ફ્લાઇટ S5 424 આજે રદ કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ મુસાફરોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સહાય મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે.
મુસાફરોના જણાવ્યા મુજબ, ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ તેમણે એરપોર્ટ પર Star Airના સ્ટાફનો સંપર્ક કરી આગળની મુસાફરી અંગે માહિતી અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા માટે મદદ માગી હતી. મુસાફરોના કહેવા પ્રમાણે તેમણે વિપુલ રાવલ, Senior Customer Service Executive અને જય પરવાણી, Duty Officerનો સંપર્ક કર્યો હતો, જોકે તેમને સંતોષકારક ઉકેલ મળ્યો ન હોવાનો આક્ષેપ છે.
આ સમગ્ર મામલામાં એક મહિલા મુસાફરે ખાસ કરીને પોતાની સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. મહિલા મુસાફરના જણાવ્યા મુજબ તેમની મૂળ ફ્લાઇટ સવારે 10:30 વાગ્યાની હતી. પરંતુ ફ્લાઇટ રદ થયા બાદ તેમને આશરે સાંજે 5:30 વાગ્યાની ફ્લાઇટમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફ્લાઇટ ગોવા એરપોર્ટ પર આશરે રાત્રે 8:30થી 9 વાગ્યાની વચ્ચે પહોંચવાની હતી.
મહિલા મુસાફરના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે કર્મચારીઓને એ પણ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એકલા મુસાફરી કરી રહ્યા છે અને મહિલા હોવાના કારણે રાત્રિના સમયે ગોવા એરપોર્ટથી દૂર આવેલા અંતિમ ગંતવ્ય સુધી પહોંચવાની ચિંતા છે. જોકે, તેમના આક્ષેપ પ્રમાણે એરલાઇનના કર્મચારીએ કેબની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે નહીં અને આ મામલે કોઈ મદદ કરી શકાય તેમ નથી તેવી જાણ કરી હતી.
મોડાસામાં એક કલાકમાં 2 ઇંચ વરસાદ
અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા શહેરમાં માત્ર એક કલાકમાં અંદાજે 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હતા. મોડાસાની કેદારનાથ, કલ્યાણ-2 અને પંચજ્યોત સોસાયટી સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમજ મોડાસા બસપોર્ટ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતા અવરજવરમાં મુશ્કેલી સર્જાઈ હતી. ભારે વરસાદના પગલે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને વાહનચાલકો પરેશાન બન્યા હતા. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જતા વાહનચાલકોને ધીમે વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી, જ્યારે કેટલાક સ્થળોએ લોકોને પાણીમાંથી પસાર થવામાં મુશ્કેલી પડી હતી.
રાજ્યમાં સરેરાશ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ
રાજ્યમાં આણંદના બોરસદમાં સૌથી વધુ 5.43 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો જ્યારે ધોળકામાં 4.02 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. વડોદરાના કરજણમાં 3.94 ઇંચ, અમદાવાદના દસક્રોઇમાં 3.5 ઇંચ, ખેડાના નડિયાદમાં 3.43 ઇંચ, પંચમહાલના ગોધરામાં 3.39 ઇંચ, અમદાવાદ શહેરમાં 3.31 ઇંચ, ખેડાના માતરમાં 3.23 ઇંચ, આણંદના તારાપુરમાં 3.07 ઇંચ અને મહેસાણાના વિજાપુરમાં 3.03 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો.
ગાંધીનગરમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી
રાજ્યમાં લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા લોકો અને ધરતીપુત્રો માટે આખરે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. શ્રાવણ મહિનો લગભગ કોરો પસાર થયા બાદ ભાદરવા મહિનામાં મેઘરાજાએ મહેર વરસાવવાનું શરૂ કર્યું છે. રવિવારથી રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો, ત્યારે સોમવારે વહેલી સવારથી જ પાટનગર ગાંધીનગરમાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી.
ગાંધીનગરમાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થતાં શહેરના માર્ગો પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાવાની સમસ્યા સર્જાતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારો અને અંડરપાસમાં પાણી ભરાતા વાહનચાલકોએ સાવચેતીપૂર્વક પસાર થવાની ફરજ પડી હતી. સીઝન દરમિયાન ગાંધીનગરમાં અપેક્ષા કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો હોવાથી શહેરના નાગરિકો પણ વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોની જેમ ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ ખેંચાતા ગરમી અને ઉકળાટનો અનુભવ થઈ રહ્યો હતો. જોકે, સોમવારે સવારથી પડેલા વરસાદે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી જતાં નાગરિકોને રાહત મળી હતી.
શહેરના પથિકાશ્રમ સર્કલ, ઘ-5 વિસ્તાર સહિતના અનેક સ્થળોએ રસ્તા પર પાણી ભરાયા હતા. ઉપરાંત ઘર રોડ પર આવેલા અંડરપાસમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાતાં વાહનચાલકોને મુશ્કેલી પડી હતી. શહેરમાં ભારે વરસાદના પગલે અનેક માર્ગો પર પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પણ સામે આવી હતી.
મેઘરજ-બાયડમાં 3 ઇંચ સુધી વરસાદ, અરવલ્લીમાં અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર
લાંબા વિરામ બાદ અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરતા સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. સવારે 8થી 12 વાગ્યા દરમિયાન જિલ્લામાં અવિરત મેઘમહેર વરસી હતી. મેઘરજ અને બાયડમાં ચાર કલાકમાં 3 ઈંચ સુધી વરસાદ ખાબકતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા.
મેઘરજ નગરમાં 3 ઈંચ વરસાદથી આંબાવાડી, ગાયત્રી સોસાયટી અને નવજીવન સોસાયટી સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા જ્યારે મોડાસા શહેરમાં માત્ર એક કલાકમાં 2 ઈંચ વરસાદ વરસતા કેદારનાથ, કલ્યાણ-2, પંચજ્યોત સોસાયટી અને બસપોર્ટ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. ધનસુરામાં પણ 2 ઈંચ જેટલા વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. આ ઉપરાંત ભિલોડા, શામળાજી અને સાઠંબા પંથકમાં પણ આશરે 1 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. ઠેર-ઠેર વરસાદી પાણી ભરાતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ખાસ કરીને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા સ્થાનિક તંત્રની પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા સામે સવાલો ઉઠ્યા છે.
મેઘરજ નગરમાં વરસાદ પડતાની સાથે જ મુખ્ય માર્ગો પર ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાઈ જતું હોવાની સ્થાનિકોએ ફરિયાદ કરી છે. મેઘરજ ના કિસન મહારાજ સ્થાનિકના જણાવ્યા મુજબ આંબાવાડી, ગાયત્રી અને નવજીવન વિસ્તારના મુખ્ય રોડ પર વરસાદી પાણી ભરાતા અવરજવરમાં ભારે મુશ્કેલી સર્જાય છે અને કાયમી પાણી નિકાલની વ્યવસ્થા કરવાની માંગ ઉઠી છે. જોકે, લાંબા સમય બાદ થયેલા સારા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મગફળી, સોયાબીન, મકાઈ સહિતના વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેતી પાકોને વરસાદથી જીવતદાન મળવાની આશા ખેડૂતોમાં જાગી છે.
અમદાવાદમાં ઇસ્કોન બ્રિજ પર ભારે વરસાદને પગલે ટ્રાફિક જામ
અમદાવાદમાં ઇસ્કોન બ્રિજ પર ભારે વરસાદને પગલે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. અમદાવાદમાં ઇસ્કોન બ્રિજનું કામ તેમજ ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની સમસ્યાને કારણે વાહન ગોકળ ગતિએ ચાલતા જોવા મળ્યા હતા. અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદમાં પણ પાણી ભરાવાની સમસ્યા યથાવત જોવા મળી હતી. ટ્રાફિક જામની સમસ્યાને કારણે વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થયા હતા.
અમદાવાદ મુમતપુરા રોડ પર સ્કૂલ બસ ખાડામાં ફસાઇ
અમદાવાદના મુમતપુરા રોડ પર ઝેબર સ્કૂલની બસ પાણી ભરેલા ખાડામાં ફસાતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. બસમાં અંદાજે 20 વિદ્યાર્થીઓ સવાર હતા. જોકે, સદનસીબે તમામ વિદ્યાર્થીઓને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.
સેન્ટોસા પાર્કમાંથી પાણી કાઢવા માટે રસ્તાની વચ્ચે ડિવોટરિંગ મશીન મૂકવામાં આવ્યું હતું જેના કારણે રસ્તો બ્લોક થયો હતો. આ દરમિયાન ઝેબર સ્કૂલની બસ રસ્તો બદલવા માટે પાછળ વળી રહી હતી ત્યારે મનપા તંત્ર દ્વારા ખોદવામાં આવેલા ખાડામાં બસ પટકાઈ હતી. ચાલુ ચોમાસા દરમિયાન મુખ્ય માર્ગને અડીને જ મનપા દ્વારા આશરે બે ફૂટ સુધીનું સળંગ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ખોદકામ કરાયેલી જગ્યાએ વાહનચાલકોને ખાડો સ્પષ્ટ રીતે દેખાય તેવી વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે બસ ખાડામાં પટકાઈ હોવાની માહિતી છે.
બસ ખાડામાં પટકાયા બાદ બસમાં સવાર તમામ 20 વિદ્યાર્થીઓને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ અન્ય બસ બોલાવી તમામ વિદ્યાર્થીઓને તેમના ઘરે મોકલી દેવાયા હતા.