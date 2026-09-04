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ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મોત્સવ: જામનગર-રાજકોટમાં નીકળી ભવ્ય શોભાયાત્રા, જૂનાગઢમાં કૃષ્ણ લીલા દર્શાવતા ફ્લોટ બનાવાયા

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મોત્સવ
ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 4:35 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આજે જન્માષ્ટમીના તહેવારની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પણ શામળાજીથી લઈને ડાકોર, દ્વારકા સુધી કૃષ્ણ મંદિરોમાં સવારથી જ 'જય રણછોડ'ના નાદ સાથે મંદિરો ગૂંજી ઉઠ્યા છે. મંદિરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ઉજવણી માટે ભક્તો ઉમટી રહ્યા છે. તો વિવિધ શહેરોમાં મટકી ફોડવાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે.

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4:29 PM, 4 Sep 2026 (IST)

જૂનાગઢમાં કૃષ્ણ જન્મોત્સવ અને કૃષ્ણ લીલાના પ્રસંગ

આજે સમગ્ર દેશમાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર મનાવવામાં આવી રહ્યો છે મધ્યરાત્રીએ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જન્મ પ્રસંગને પરિપૂર્ણ કરીને વિધિવત રીતે ગોકુળ આઠમનો તહેવાર પરિપૂર્ણ થશે. આજે દિવસ દરમિયાન ભાવિકો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના જીવન ચરિત્ર સાથે સંકળાયેલા કેટલાક પ્રસંગોના દર્શન કરી શકે તે માટે જૂનાગઢના યુવાનોએ પાછલા એક મહિનાથી સતત તૈયારી અને મહેનતના ભાગરૂપે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની લીલાને ઉજાગર કરતા કેટલાક પ્રસંગોને ઉજાગર કર્યા છે. જેમાં ભગવાન દ્વારા થયેલા સમુદ્ર મંથન, બલદાસુર અને આધાસુર અસુરોના નાશ જેવા પ્રસંગોને ખૂબ જ મહેનતથી બનાવીને સમગ્ર ઘટનાને પ્રસંગિક રીતે લોકો અને શ્રદ્ધાળુઓ જોઈ શકે તે માટે તૈયાર કર્યા છે.

ફ્લોટ બનાવનાર યુવાનોએ આપી વિગતો
ફ્લોટ બનાવનાર યુવાન દિનેશ અને શૈલેષે ETV ભારત સાથે વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પાછલા એક મહિનાથી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ પ્રસંગને લઈને કૃષ્ણ જીવન લીલા સાથે સંકળાયેલા પ્રસંગોને ફ્લોટના રૂપમાં લોકો સમક્ષ મૂકી શકાય તે માટે સતત મહેનત કરી રહ્યા હતા. પાછલા એક મહિનાની મહેનત અને 15 થી 20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કે જેમાં લોખંડ, કંતાન, થર્મોકોલ, વિવિધ કલરો, પ્લાસ્ટિકની પ્રિન્ટો અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને એકદમ કલાત્મક રીતે કૃષ્ણ જન્મ લીલા સાથેના પ્રસંગોને ઉજાગર કર્યા છે. પાછલા ચાર પાંચ વર્ષથી યુવક મંડળના યુવાનો પોતાના ખર્ચે સાથે મળીને આ પ્રકારના પ્રસંગોને જાહેર માર્ગ પર ઉભા કરતા હોય છે.

કૃષ્ણ જન્મ સાથે જોડાયેલા પ્રસંગ
જૂનાગઢના યુવક મંડળના યુવક દ્વારા દેવો અને દાનવો વચ્ચે થયેલા સમુદ્ર મંથનનું દ્રશ્ય લોકો જોઈ શકે તે માટે એક અનોખો ફ્લોટ તૈયાર કર્યો છે. તો સાથે સાથે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની લીલા સાથે જોડાયેલા બલદાસુર અને આધાસુરના પ્રસંગો પણ બનાવ્યા છે. જેમાં નૈમિષારણ વિસ્તારમાં ઋષિઓ યજ્ઞ કરતા હતા. જેમાં બલદાસુર આકાશમાં ઉડીને યજ્ઞમાં લોહી, માંસ, મિષ્ઠા અને અપવિત્ર વસ્તુ ફેંકીને યજ્ઞને નષ્ટ કરતા હતા. આ બલદાસુરનો કોઈ વધ કરી શકતું ન હતું. આવા સમયે તીર્થયાત્રા પર નીકળેલા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને તેના ભાઈ બલરામને ઋષિઓએ વિનંતી કરતા નૈમિષારણ વિસ્તારમાં પોતાના હળથી બલદાસૂરને પૃથ્વી પર પટકી અને ગદાથી તેનો વધ કર્યો હતો. આવું જ એક અસુર અધાસુર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ગોવાળિયાને અજગરનું રૂપ ધારણ કરીને ગળી જતો હતો. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને અધાસુરના પ્રપંચની જાણ થતા જ તેમને અજગરના રૂપમાં રહેલા અધાસુરનું મોં ફાડીને તેનો વધ કર્યો હતો.

4:28 PM, 4 Sep 2026 (IST)

જામનગરમાં જન્માષ્ટમી પર ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી

જામનગર શહેરમાં શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર્વ નિમિત્તે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ ભક્તિભાવપૂર્વક ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પાવન અવસરે જામનગરના મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, તમામ જનપ્રતિનિધિઓ તેમજ વિવિધ સંસ્થાઓના આગેવાનો અને ભક્તજનોની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની વિધિવત પૂજા-અર્ચના કરી શોભાયાત્રાનો શુભારંભ કરાવવામાં આવ્યો હતો.

પ્રણામી સંપ્રદાયના મહંતે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, આ શોભાયાત્રા છેલ્લા 20 વર્ષથી નિરંતર પરંપરાગત રૂપે નીકળે છે. આ વર્ષે શોભાયાત્રાના રૂટ પર નગરમાં કુલ 20 અલગ-અલગ સ્થળો પર મટકીફોડના વિશેષ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજનને સફળ બનાવવા માટે છેલ્લા દોઢેક મહિનાથી તડામાર અને પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી.

શોભાયાત્રા પોતાના નિર્ધારિત પરંપરાગત રૂટ મુજબ નવતનપુરી ધામ ખીજડા મંદિર ખાતેથી પ્રસ્થાન પામી હવાઈ ચોક, સેન્ટ્રલ બેંક, બર્ધન ચોક, દરબારગઢ, ચાંદી બજાર, રણજીત રોડ અને પંચેશ્વર ટાવર થઈને ફરી હવાઈ ચોક પરત ફરી ખીજડા મંદિર ખાતે સંપન્ન થઇ હતી.

આ શોભાયાત્રા સમગ્ર જામનગરની સાર્વજનિક શોભાયાત્રા છે, જેમાં તમામ જ્ઞાતિઓ, ધાર્મિક-સામાજિક સંસ્થાઓ અને નગરજનો બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. શોભાયાત્રામાં આકર્ષક ફ્લોટ્સ પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. અંતમાં મહંતએ આ ભગીરથ કાર્યમાં સહયોગ આપનાર તમામ કાર્યકર્તાઓનો આભાર માન્યો હતો અને શોભાયાત્રામાં જોડાયેલા નગરજનોને સાધુવાદ પાઠવી તમામ દેશવાસીઓ તથા નગરજનોને શ્રીકૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પર્વની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.

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JANMASHTAMI FESTIVAL
JANMASHTAMI CELEBRATION
SHRI KRISHNA JANMOTSAV
જન્માષ્ટમીની ઉજવણી
JANMASHTAMI FESTIVAL IN GUJARAT

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