PM મોદીએ અમદાવાદમાં ગાંધી આશ્રમની લીધી મુલાકાત, બાપુને કર્યા નમન, હવે ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલનો કરાવશે પ્રાંરભ

આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2026
આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2026 (ફાઈલ ફોટો)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 8:58 AM IST

Updated : January 12, 2026 at 9:13 AM IST

અમદાવાદ: 10 જાન્યુઆરીથી ગુજરાતના પ્રવાસે આવેલા પીએમ મોદી આજે 12મી જાન્યુઆરીએ અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર ઈન્ટરનેશનલ કાઈટ ફેસ્ટીવલનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યાં છે. દેશ-વિદેશમાંથી અવનવી અને આકર્ષક પતંગો સાથે પંતગબાજો આ કાઈટ ફેસ્ટીવલમાં ભાગ લેવા માટે ઉમટી પડ્યાં છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, પીએમ મોદી આજે સવારે સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતાં, અને બાપુની પ્રતિમાને નમન કર્યા હતાં.

9:10 AM, 12 Jan 2026 (IST)

નવરાત્રી બાદ મકરસંક્રાંતિ એક એવો પર્વ છે જેને ગુજરાતભરમાં ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે. આ ઉત્સવ સૌથી મોટા આકર્ષણોમાંનો એક છે. ત્યારે સાબરમતી નદી કિનારે આયોજીત આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ માટે દેશ-વિદેશમાંથી પતંગબાજો ઉમટી પડ્યાં છે. જ્યારે મોટી સંખ્યામાં પતંગરસિકો પણ આ પતંગ મહોત્સવને જોવા માટે ઉમટી પડ્યાં છે. આ ત્રણ દિવસીય મહોત્સવ 14 જાન્યુઆરી સુધી ચાલશે અને તેમાં 50 દેશોના 135 આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ ઉડાવનારાઓ ભાગ લઈ રહ્યાં છે. આ સાથે, દેશભરમાંથી 65 પતંગ ઉડાવનારાઓ અને ગુજરાતના 871 સ્થાનિક સહભાગીઓ પણ ભાગ લઈ રહ્યાં છે. મુખ્ય ઉદ્ઘાટન પહેલા જ, 10 જાન્યુઆરીએ રાજકોટ, સુરત અને ધોળાવીરા જેવા શહેરોમાં પતંગ ઉડાવવાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. લોકો પતંગ ઉડાડવા અને આકાશી પર્વની ઉજવણી કરવા માટે છત અને ખુલ્લા મેદાન પર પતંગના પેચ લડાવી રહ્યાં છે.

3 દિવસ ચાલશે પતંગ મહોત્સવ
3 દિવસ ચાલશે પતંગ મહોત્સવ (Etv Bharat Gujarat)
