આજે હનુમાન જયંતી, દેશભરના હનુમાન મંદિરોમાં દર્શન અને આસ્થાભેર ઉજવણી માટે ઉમટી ભક્તોની ભીડ
Published : April 2, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : April 2, 2026 at 11:24 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે દેશભરમાં હનુમાનજીના પ્રાગ્ટ્ય દિવસ એટલે કે હનુમાન જયંતીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, દેશભરના હનુમાનજીના મંદિરોમાં જય હનુમાનનો જયઘોષ સંભળાઈ રહ્યો છે. ગુજરાત સહિત,ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને દક્ષિણ ભારતના હૈદરાબાદ સહિતના રાજ્યોમાં હનુમાન જયંતીના પાવન અવસરનો આસ્થાભેર ઉમંગ જોવા મળી રહ્યો છે. દેશના વિવિધ શહેરોમાં આવેલા હનુમાનજીના અસંખ્ય મંદિરોમાં વહેલી સવારથી દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતાં અને જય હનુમાન તેમજ જય શ્રીરામના નાદથી વાતાવરણને વધુ ધાર્મિક બનાવ્યું હતું.
LIVE FEED
ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં હનુમાન ધ્વજ યાત્રા કાઢવામાં આવી
ઉત્તર પ્રદેશ: હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે આજે વારાણસીમાં હનુમાન ધ્વજ યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી.
જયપુરમાં હનુમાન જયંતીની ધામધૂમથી ઉજવણી
જયપુર, રાજસ્થાન: હનુમાન જન્મોત્સવ 2026 ના અવસરે, પેટ્રોલ પંપ પાસેના હનુમાન મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી.
બિહારના પટનામાં મહાવીર મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી
પટના, બિહાર: હનુમાન જન્મોત્સવના અવસર પર, મહાવીર મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા માટે ભક્તોની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી.
હૈદરાબાદના ચિક્કડપલ્લી સ્થિત હનુમાન મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોનો ધસારો
હૈદરાબાદ: આજે, હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે, હૈદરાબાદના ચિક્કડપલ્લી સ્થિત હનુમાન મંદિરમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પૂજા માટે પહોંચી રહ્યા છે.
રાજકોટના બાલાજી મંદિરમાં ભક્તોનો ભારે ધસારો
રાજકોટ, ગુજરાત: હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે રાજકોટના બાલાજી મંદિરમાં ભક્તોનો ભારે ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે.
પાંઢુર્ણા જિલ્લાના શ્રી હનુમાન મંદિર જામસાવલીમાં મંગળા આરતી કરાઈ
પાંઢુર્ણા, મધ્યપ્રદેશ: હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે, પાંઢુર્ણા જિલ્લાના શ્રી હનુમાન મંદિર જામસાવલીમાં મંગળા આરતી માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવી પહોંચ્યાથયા છે.
ગ્વાલિયર સ્થિત માનસપૂર્ણા હનુમાન મંદિરમાં દર્શન કરવા ભાવિકોનો ધસારો
ગ્વાલિયર, મધ્યપ્રદેશ: હનુમાન જયંતિ 2026 નિમિત્તે માનસપૂર્ણા હનુમાન મંદિરમાં સવારની આરતી કરવામાં આવી હતી. ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પૂજા-અર્ચના કરવા અને પ્રાર્થના કરવા માટે પહોંચી રહ્યા છે.
ક્નોટ પ્લેસ સ્થિત હનુમાન મંદિરમાં પૂજા પાઠ અને દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા
આ તરફ દિલ્હીના ક્નોટ પ્લેસ સ્થિત હનુમાન મંદિરમાં પૂજા પાઠ અને દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતાં.
સાળંગપુરધામમાં આજે 'કૃતજ્ઞતાનો મહા મહોત્સવ'નો ભવ્ય પ્રારંભ
સાળંગપુર: શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલધામ સંચાલિત વિશ્વપ્રસિદ્ધ શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિર, સાળંગપુર ખાતે બુધવારથી બે દિવસીય 'કૃતજ્ઞતાનો મહા મહોત્સવ' અને હનુમાન જયંતીની ઉજવણીનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. આ મહોત્સવ પૂજ્ય શ્રી હરિપ્રકાશદાસજી સ્વામી તથા કોઠારી શ્રી વિવેકસાગરદાસજી સ્વામી (અથાણાવાળા) ના માર્ગદર્શન હેઠળ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. સાળંગપુરધામમાં ભક્તિ અને શક્તિનો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા છે. આજે ૨ એપ્રિલના રોજ 'હનુમાન જન્મોત્સવ'ની મુખ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે.
આજના મુખ્ય આકર્ષણો અને કાર્યક્રમો:
ભવ્ય રાજોપચાર પૂજન: વહેલી સવારથી જ દાદાનું શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન સાથે પૂજન કરવામાં આવશે.
કિંગ ઓફ સાળંગપુર સમૂહ આરતી: સાંજે વિશાળ સંખ્યામાં ભક્તોની ઉપસ્થિતિમાં 'કિંગ ઓફ સાળંગપુર'ની ભવ્ય સમૂહ આરતી યોજાશે.
ભવ્ય આતશબાજી: મહોત્સવના પ્રથમ દિવસે રાત્રિના સમયે આકાશમાં રંગબેરંગી આતશબાજીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ભક્તો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે.
લોકડાયરો: રાત્રિના સમયે ભવ્ય લોકડાયરાનું આયોજન છે, જેમાં નામાંકિત કલાકારો ભક્તિરસની રમઝટ બોલાવશે.
હનુમાન જયંતિની આસ્થાભેર ઉજવણી, મરઘટ વાલે બાબા હનુમાન મંદિરમાં ભાવિકો ઉમટ્યા
હનુમાન જયંતિ 2026ના પાવન અવસર પર હનુમાનજીના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મરઘટ વાલે બાબા હનુમાન મંદિર પહોંચ્યા હતાં અને દર્શન સાથે પૂજા-આરતી કરી હતી.