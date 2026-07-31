રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી: અમદાવાદ-વડોદરા સહિતના વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ; તંત્ર સજ્જ
ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને વડોદરા, અમદાવાદ સહિતના કેટલાક વિસ્તારમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વરસાદ ડિપ્રેશન અને સક્રિય મોનસૂનના કારણે થઇ રહ્યો છે. આગામી 2 દિવસ (શુક્રવાર-શનિવાર) ભારે વરસાદ વધુ તીવ્ર બની શકે છે.
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ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને લઈને હાઈ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવતા સમગ્ર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર હાઈ એલર્ટ મોડ પર મુકવામાં આવ્યું છે. નાગરિકોની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપતાં જિલ્લા કલેક્ટર ડો. નવનાથ ગવ્હાણેના માર્ગદર્શન હેઠળ વિવિધ વિભાગોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે આજે જિલ્લાના તમામ સરકારી, અનુદાનિત અને ખાનગી શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલા આ નિર્ણય સાથે વાલીઓને પણ બાળકોને ઘરની બહાર ન મોકલવા અપીલ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે નાગરિકોને અતિ આવશ્યક કામ સિવાય બહાર ન નીકળવા તેમજ નદી-નાળા, કોતરો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળવા સૂચના આપી છે.
સંભવિત પૂર અને પાણી ભરાવાની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે જિલ્લા તંત્રે વ્યાપક તૈયારી હાથ ધરી છે. નર્મદા નદીના બંને કાંઠે SDRFની ટીમોને તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તાત્કાલિક કામગીરી માટે NDRFની ટીમોને પણ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે 26 બોટ સહિત તમામ જરૂરી બચાવ સાધનો તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે 400થી વધુ સ્વયંસેવકોને પણ જોડવામાં આવ્યા છે.
જિલ્લામાં પાણી ભરાવાની સંભાવના ધરાવતા 83 ગામો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર વિશેષ નજર રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તમામ વિભાગોના અધિકારીઓને હેડક્વાર્ટર ન છોડવા અને 24 કલાક સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ભરૂચ શહેરની અસમતલ ટોપોગ્રાફીને ધ્યાનમાં રાખીને સામાન્ય વરસાદમાં પણ અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતું હોવાથી ફાયર વિભાગ અને પાલિકા તંત્ર દ્વારા લો-લાઈન વિસ્તારોમાં લાઉડસ્પીકર મારફતે જાહેર અનાઉન્સમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને ઘરનો કિંમતી સામાન અને ઘરવખરી ઊંચા સ્થળે રાખવા તેમજ વીજ ઉપકરણોની સુરક્ષા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે.
SDRFના PSI આર.ડી. ગામીતે જણાવ્યું કે, તમામ બચાવ દળો સંપૂર્ણ સજ્જ છે અને કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિમાં તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. જ્યારે ભરૂચના ચીફ ફાયર ઓફિસર ચિરાગ ગઢવીએ નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા, સત્તાવાર સૂચનાઓનું પાલન કરવા અને જોખમી સ્થળોએ જવાનું ટાળવા અપીલ કરી છે.