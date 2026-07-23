દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘો મુસળધાર: 4 જિલ્લામાં શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર, આજે 3 જિલ્લામાં રેડ અને 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ
Published : July 23, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:42 AM IST
- અમદાવાદ: દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ થઈ રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી, વલસાડ, નવસારી અને સુરત સહિતના જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ભારે વરસાદના પગલે 4 જિલ્લાઓની શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અમદાવાદમાં પણ સવારથી અનેક વિસ્તારમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો.
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વ્યારા-ઉનાઈ સ્ટેટ હાઈવે પાણીમાં ગરકાવ
તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકથી વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદે જનજીવનને ભારે અસર પહોંચાડી છે. ખાસ કરીને ડોલવણ તાલુકામાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતાં અનેક નદી-નાળાઓ છલકાઈ ઉઠ્યા છે. ભારે વરસાદને પગલે જિલ્લાના તમામ શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. અનેક ગ્રામ્ય માર્ગો પર પાણી ફરી વળતાં વાહનવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે. વ્યારા-ઉનાઈ સ્ટેટ હાઈવે પર પણ કોતરના ધસમસતા પાણી રસ્તા પર ફરી વળતાં વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
વ્યારા-ઉનાઈ સ્ટેટ હાઈવે પર ગડત ગામની સીમમાં કોતરાનું પાણી ધસમસતું રસ્તા પર ફરી વળતાં હાઈવે પર પાણી ભરાઈ ગયું હતું. જેના કારણે થોડા સમય માટે વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો હતો. અનેક વાહનચાલકો રસ્તા પર જ અટકી જવા મજબૂર બન્યા હતા, જ્યારે કેટલાક લોકોએ પાણીનું વહેણ ઓછું થયા બાદ જ આગળ વધવાનું પસંદ કર્યું હતું. જિલ્લાના અનેક ગ્રામ્ય માર્ગો પર પણ વરસાદી પાણી ફરી વળતાં ઓવરટોપિંગની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અનેક રસ્તાઓ હાલ બંધ હોવાથી ગામો વચ્ચેનો સંપર્ક પ્રભાવિત બન્યો છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા તેમજ પાણી ભરાયેલા માર્ગો પરથી પસાર ન થવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં આજે 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ, 3માં રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે મહીસાગર, પંચમહાલ અને દાહોદ જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, ખેડા, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. તો બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, બોટાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, અમરેલી અને ભાવનગરમાં વરસાદનું યેલો એલર્ટ છે.
દક્ષિણ ગુજરાતના 4 જિલ્લામાં શાળા-કોલેજો બંધ
દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના પગલે નવસારી, સુરત, વલસાડ તથા તાપી જિલ્લામાં આજે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
નવસારી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સરેરાશ 10 ઈંચ વરસાદ
નવસારી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સરેરાશ 10 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. વરસાદના તાલુકા મુજબ આંકડા
નવસારી તાલુકામાં 6.93 ઇંચ
જલાલપોર તાલુકામાં 7.24 ઇંચ
ગણદેવી તાલુકામાં 7.72 ઇંચ
ચીખલી તાલુકામાં 7.91 ઇંચ
વાંસદા તાલુકામાં 17.13 ઇંચ
ખેરગામ તાલુકામાં 14.09 ઇંચ