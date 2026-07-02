દ. ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર બેટિંગ: પલસાણામાં 8 ઈંચ વરસાદ, આજે આ જિલ્લાઓમાં રેડ એલર્ટ
Published : July 2, 2026 at 9:06 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 9:21 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મોડું પહોંચેલું ચોમાસું હવે ધીમે ધીમે જામી રહ્યું છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 107 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં સુરતના પલસાણામાં બુધવારે સવારે 6 વાગ્યાથી ગુરુવારે સવારે 6 વાગ્યા સુધીમાં 7.99 ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. આ ઉપરાંત બારડોલીમાં પણ 7.76 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યભરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ અને દમણ તથા દાદરા અને નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ અપાયું છે. તો નર્મદા, ભરૂચ, તાપી, ડાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
LIVE FEED
છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં પડ્યો સૌથી વધુ વરસાદ?
ગુજરાતના 55 જિલ્લાઓમાં 24 કલાકમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો હતો. જેમાં સુરતના પલસાણામાં સૌથી વધુ 7.99 ઈંચ, બારડોલીમાં 7.76 ઈંચ, વલસાડના ઉમરગામમાં 7.72 ઈંચ, સુરતના મહુવામાં 7.52 ઈંચ, વાપીમાં 7.44 ઈંચ, જુનાગઢના માળિયા હાટીનામાં 7 ઈંચ, સુરતના અંબિકામાં 6.46 ઈંચ, ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં 5.24 ઈંચ, જુનાગઢના કેશોદમાં 5.20 ઈંચ અને માંગરોળમાં 4.76 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
કાલાવાડ-ધોરાજી હાઈવે બંધ
જામનગર જિલ્લામાં લાંબી પ્રતીક્ષા બાદ ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. કાલાવાડ શહેર તેમજ તેના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચાલુ સીઝનનો પહેલો ધોધમાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. પ્રથમ વરસાદે જ તંત્રની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખોલી નાખી છે અને સ્થાનિક લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. ભારે વરસાદના પગલે કાલાવાડ તાલુકાના ટોડાં ગામની સ્થાનિક નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું હતું. નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ એટલો તીવ્ર હતો કે ટોડાં ગામ પાસે બનાવવામાં આવેલું કામચલાઉ ડાયવર્ઝન સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ ગયું હતું. આ ડાયવર્ઝન ધોવાઈ જવાના કારણે કાલાવાડ-ધોરાજી હાઈવે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. હાઈવે બંધ થતાં જ રસ્તાની બંને બાજુએ વાહનોની લાંબી લાઈનો લાગી ગઈ હતી અને વાહન વ્યવહારને વ્યાપક અસર પહોંચી હતી. તંત્ર દ્વારા માર્ગ પુનઃ શરૂ કરવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
જામજોધપુરમાં મેઘમહેર: વાવણીલાયક વરસાદથી ધરતીપુત્રોમાં આનંદ
બીજી તરફ, જામનગરના જામજોધપુર પંથકમાં પણ લાંબી રાહ જોવડાવ્યા બાદ મેઘરાજાનું ધમાકેદાર આગમન થયું છે. જામજોધપુર શહેર અને ખાસ કરીને તેના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ આકાશ કાળાડિબાંગ વાદળોથી ઘેરાયું હતું અને ત્યારબાદ ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. ધોધમાર વરસાદને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોના રસ્તાઓ પર નદીઓની જેમ પાણીના રેલા વહેતા જોવા મળ્યા હતા. જામજોધપુર તાલુકાના બુટાવદર, બગધરા, ધ્રાફા, વડાળા અને ભોજાબેડી સહિતના આજુબાજુના ગામોમાં ખૂબ જ સારો વરસાદ નોંધાયો છે.