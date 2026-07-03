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ગુજરાતમાં મેઘરાજાની મેઘમહેર: દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ધોધમાર વરસાદ, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ

ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે
ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 3, 2026 at 10:14 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 11:21 AM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. નવસારીમાં બે કલાકમાં જ 15 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. બીજી તરફ જૂનાગઢના માંગરોળ અને ગીર સોમનાથના સૂત્રાપાડામાં 12 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. મહેસાણાના કડીમાં પણ ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા.

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11:13 AM, 3 Jul 2026 (IST)

નવસારીના ચીખલીમાં 4 કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ

નવસારીના ચીખલીમાં સવારના 6થી 10 વાગ્યા સુધી માત્ર 4 કલાકમાં 8.03 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. વલસાડમાં ચાર કલાકમા 6.89 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે ગણદેવીમાં 6.65 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. ડાંગમાં પણ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો. તાપીના ડોલવણમાં 4.37, ડાંગના વઘઇમાં 4.21 ઇંચ જ્યારે નવસારીના ખેરગામમાં 3.90 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.

11:08 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ઝઘડિયાના રાજપારડી વિસ્તારમાં વરસાદે વધારી વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેલી

ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના રાજપારડી વિસ્તારમાં ચોમાસાના વરસાદે વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. રાજપારડી રેલવે ઘરનાળામાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં RPL શાળા તેમજ રાજશ્રી વિદ્યામંદિરના વિદ્યાર્થીઓને રોજિંદી અવરજવર માટે જીવના જોખમે પાણી ભરાયેલા નાળા પરથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે ચિંતા અને રોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

રાજપારડી રેલવે ઘરનાળો વરસાદ બાદ પાણીથી સંપૂર્ણ ભરાઈ જતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે સામાન્ય રસ્તો બંધ થઈ ગયો હતો. પરિણામે નાના બાળકોને પાણી ભરાયેલા માર્ગ પરથી અથવા જોખમી રીતે નાળાની બાજુમાંથી પસાર થવાની ફરજ પડી રહી છે. વરસાદી પાણીના પ્રવાહ વચ્ચે વિદ્યાર્થીઓ શાળા પહોંચતા હોવાના દૃશ્યો વાયરલ થતાં વાલીઓમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે.

10:29 AM, 3 Jul 2026 (IST)

જામજોધપુરમાં પાંચ કલાકમાં સાત ઇંચ વરસાદ

જામનગર જિલ્લામાં ચોમાસાની ધમાકેદાર ઇનિંગ શરૂ થઇ ગઇ છે જેમાં ખાસ કરીને જામજોધપુર અને કાલાવાડ તાલુકાને મેઘરાજાએ ઘમરોળ્યા છે. જામજોધપુર ટાઉન તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજના 7 વાગ્યા સુધી માત્ર પાંચ કલાકના ટૂંકા સમયગાળામાં સાત ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.

મુશળધાર વરસાદના કારણે જામજોધપુરના નીચાણવાળા વિસ્તારો, મુખ્ય રસ્તાઓ અને સોસાયટીઓમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા હતા, જેના લીધે સ્થાનિક જનજીવન પર વ્યાપક અસર પડી હતી.

10:17 AM, 3 Jul 2026 (IST)

માંગરોળ-સુત્રાપાડામાં 12-12 ઇંચ વરસાદ

જૂનાગઢના માંગરોળમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 12.64 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં પણ 12.36 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. રાજ્યમાં અન્ય સ્થળોની વાત કરીએ તો જૂનાગઢના કેશોદમાં 10.94 ઇંચ, ગીર સોમનાથના પાટણ-વેરાવળમાં 10.08 ઇંચ, જૂનાગઢના માળિયા-હાટીનામાં 9.13 ઇંચ, જૂનાગઢના માણાવદરમાં 9.06 ઇંચ, મહેસાણાના કડીમાં 8.86 ઇંચ, જામનગરના જામ જોધપુરમાં 7.05 ઇંચ, ગીર સોમનાથના કોડિનારમાં 5.98 ઇંચ જ્યારે પોરબંદરના કુતિયાણામાં 5.79 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.

10:11 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ડાંગમાં માત્ર બે કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ

વલસાડ અને ડાંગમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. વલસાડમાં માત્ર સવારના 6થી 8 વાગ્યા સુધી બે કલાકમાં જ 6 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે ડાંગમાં બે કલાકમાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો.

Last Updated : July 3, 2026 at 11:21 AM IST

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