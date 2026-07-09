ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધો: છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં વરસાદ, આજે દ.ગુજરાતમાં યેલો એલર્ટ
અમદાવાદ: મોડેથી ગુજરાત પહોંચેલા મેઘરાજા સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં મન મૂકીને વરસ્યા છે. જેના પગલે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, તાપી અને વલસાડ જિલ્લામાં અનેક જગ્યાઓએ જળ ભરાવની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જોકે છેલ્લા 24 કલાકથી મેઘરાજાએ વિરામ લીધો હોય તેમ ક્યાંય પણ દોઢ ઈંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો નથી.
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દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે વરસાદનું યેલો એલર્ટ
ગુજરાતમાં આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું યેલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ તથા દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ વરસી શકે છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં મેઘમહેર
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 60 તાલુકામાં મેઘમહેર થઈ હતી. જેમાં વલસાડના નાનાપોંઢામાં સૌથી વધુ દોઢ ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જ્યારે કપરાડામાં 1.34 ઈંચ, ડાંગ-આહવામાં 0.94 ઈંચ, વાંસદામાં 0.91 ઈંચ, ઉમરપાડામાં 0.63 ઈંચ, ધરમપુર અને ખેરગામમાં 0.59 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો હતો.