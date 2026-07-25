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છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કુલ 265 તાલુકાઓમાં વરસાદ, સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં 15 ઈંચ વરસાદ

મચ્છુ - 2 ડેમ
મચ્છુ - 2 ડેમ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 7:14 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 9:06 AM IST

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મોરબી: રાજ્યમાં ભારે વરસાદના પગલે અનેક જિલ્લાઓમાં જળબંબાકાર અને પૂર જેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, ભારે વરસાદને પગલે રાજ્યના લગભગ મોટા જળાશયોમાં ભારે માત્રામાં જળસંગ્રહ અને ઓવરફ્લોની સ્થિતિ પેદા થઈ છે. ત્યારે આજે 25 જુલાઈ વહેલી સવારે 4 કલાકે મચ્છુ-૨ ડેમના પાટિયા ખોલી અંદાજિત 49000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડવાનો નિર્ણય કરાયો છે. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ડેમમાં જળસપાટી વધતા મોરબી અને માળિયા(મીં) તાલુકાના 29 ગામોને સાવચેત રહેવા તંત્રની સૂચના આપવામાં આવી છે. નીચાણવાળા વિસ્તારના ગ્રામજનોને નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવા અને માલ-મિલકત તથા પશુઓને સલામત સ્થળે ખસેડવા તંત્રની ખાસ અપીલ...

ક્યા ક્યા ગામોને કરાયા એલર્ટ ?

આ અન્વયે મચ્છુ-૨ ડેમના નીચાણવાસમાં આવતા મોરબી તાલુકાના મોરબી શહેર ઉપરાંત ૨૦ ગામો: જોધપર, લીલાપર, ભડીયાદ, ટીંબડી, ધરમપુર, રવાપર, અમરેલી, વનાળિયા, ગોર ખીજડીયા, માનસર, નવા સાદુળકા, જુના સાદુળકા, રવાપર નદી, ગુંગણ, નારણકા, બહાદુરગઢ, નવા નાગડાવાસ, જુના નાગડાવાસ, સોખડા અને અમરનગર તેમજ માળિયા(મીં) તાલુકાના ૯ ગામો: વીરવદરકા, દેરાળા, નવાગામ, મેઘપર, હરીપર, મહેન્દ્રગઢ, ફતેપર, સોનગઢ અને માળિયા મળી કુલ ૨૯ ગામોના નાગરિકોને સાવધ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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9:06 AM, 25 Jul 2026 (IST)

છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કુલ 265 તાલુકાઓમાં વરસાદ, સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં 15 ઈંચ વરસાદ

છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના કુલ 265 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ પાટણના સાંતલપુરમાં 15 ઈંચ વરસાદ ખાબકતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય છે. રાધનપુરના 13.46 ઇંચ, વાવ-થરાદ જિલ્લાના ભાભરમાં 11.30 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. વાવ-થરાદ જિલ્લામાં 10.83 ઇંચ વરસાદ, ખેડાના નડિયાદમાં 10.31 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.

સવારે 6 વાગ્યાથી 08 વાગ્યા સુધી 2 કલાકમાં કુલ 106 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે.

1. દિયોદર (વાવ-થરાદ) – 1.85 ઇંચ

2. લાખણી (વાવ-થરાદ) – 1.73 ઇંચ

3. ધાનેરા (બનાસકાંઠા) – 1.46 ઇંચ

4. રાહ (વાવ-થરાદ) – 1.42 ઇંચ

5. ઓગડ (બનાસકાંઠા) – 1.30 ઇંચ

6. નાનાપોંઢા (વલસાડ) – 1.22 ઇંચ

7. ખેરગામ (નવસારી) – 1.02 ઇંચ

8. સાંતલપુર (પાટણ) – 0.94 ઇંચ

9. કપરાડા (વલસાડ) – 0.94 ઇંચ

10. ઉમરગામ (વલસાડ) – 0.67 ઇંચ

8:51 AM, 25 Jul 2026 (IST)

અમદાવાદનું એરપોર્ટ બન્યું સરોવર, વરસાદી પાણી ભરાતા થયું જળબંબાકાર

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ બાદ ભરાયેલા પાણીના કારણે જનજીવનને માઠી અસર પડી રહી છે, ત્યારે અમદાવાદના ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પાણી ભરાયાનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. જેમાં આખું એરપોર્ટ જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિમાં દેખાઈ રહ્યું છે.

7:52 AM, 25 Jul 2026 (IST)

છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં મેઘમહેર, ઓરસંગ નદી પહેલી વાર બે કાંઠે વહેતી થઈ, ઝોઝવા ડેમ પણ ઓવર ફલો

હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી મેઘમહેર યથાવત રહેતા જિલ્લાના નદી-નાળાઓમાં પહેલી વખત નવા નીરની આવક થઈ છે. વરસાદના પગલે ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. બોડેલી તાલુકાના ઝોઝવા ગામે ઓરસંગ નદી પર ગાયકવાડી રાજ્યકાળમાં નિર્માણ પામેલો ઐતિહાસિક આડબંધ પણ ઓવરફ્લો થતાં અહલાદક દ્રશ્યો સર્જાયા છે. જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન સારો વરસાદ નોંધાતા જિલ્લાની નાની-મોટી નદીઓ અને નાળાઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. વરસાદના કારણે બોડેલી નજીકથી પસાર થતી ઓરસંગ નદી પણ બે કાંઠે વહેતી થઈ છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી વ્યાપી છે. બોડેલી તાલુકાના ઝોઝવા ગામે ઓરસંગ નદી પર ગાયકવાડી રાજ્યકાળમાં બનાવવામાં આવેલ ઐતિહાસિક આડબંધ ઓવરફ્લો થતાં મનમોહક દ્રશ્યો સર્જાયા છે. ધસમસતા વહેતા પાણીના નયનરમ્ય દૃશ્યો જોવા માટે સ્થાનિકો અને પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે.

7:46 AM, 25 Jul 2026 (IST)

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં SDRF અને NDRFની 1-1 ટીમ સ્ટેન્ડબાય, કુદરતી આપત્તિને પહોંચી વળવા તંત્ર સજ્જ, શાળા કોલેજો બંધ

બનાસકાંઠા: જિલ્લામાં શુક્રવાર અને શનિવાર અને રવિવાર ત્રણ દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે રાહત અને બચાવવાની કામગીરીમાં તાત્કાલિક અસરથી કામગીરી કરવા માટે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બે ટીમો તેના કરવામાં આવી છે. જેમાં પાલનપુરની જગાણા એન્જિનિયરિંગ કોલેજ ખાતે SDRFની એક ટીમ સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે, જ્યારે બીજી NDRFની એક ટીમ ડાંગીયા મડાણા બીએસએફ કેમ્પ ખાતે ખડેપગે રાખવામાં આવી છે.

જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે આજે શનિવારે પણ આંગણવાડી પ્રાથમિક માધ્યમિક ઉચ્ચ માધ્યમિક તેમજ કોલેજોમાં શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે. બનાસકાંઠા કલેક્ટરએ આ આદેશ જાહેર કર્યો છે. તેમજ નાગરિકોને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને નદીનાળા તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ન જવા માટે ખાસ અનુરોધ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરાયો છે જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે ત્યારે આ આગાહીના પગલે વહીવટી તંત્ર તમામ પ્રકારની સતર્કતા દાખવી જિલ્લામાં નાગરિકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે સજ્જ બન્યું છે.

7:33 AM, 25 Jul 2026 (IST)

વડોદરાના બાજવા ગામમાં ભારે વરસાદ બાદ ફરી એકવાર પૂર જેવી સ્થિતિ, જનજીવનને માઠી અસર

વડોદરા: શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદની અસર હવે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ગંભીર રીતે જોવા મળી રહી છે. વડોદરા નજીક આવેલા બાજવા ગામમાં ભારે વરસાદ બાદ ફરી એકવાર પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ગામના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં રહેણાંક મકાનો, દુકાનો અને આંતરિક રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. પાણી ભરાવાને કારણે સામાન્ય જનજીવન પ્રભાવિત બન્યું છે અને સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ વરસાદ શરૂ થતાં જ ગામના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઊભી થઈ જાય છે. વરસાદી પાણીનો યોગ્ય નિકાલ ન થતાં પાણી સીધું જ ઘરો અને દુકાનોમાં ઘૂસી જાય છે. પરિણામે ઘરવખરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો, દૈનિક ઉપયોગની વસ્તુઓ તેમજ વેપારીઓનો માલસામાન પાણીમાં પલળી જતાં આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડે છે. અનેક પરિવારોને ઘરની અંદર જ પાણી ભરાઈ જતાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં રહેવાની ફરજ પડી છે. ગામના રસ્તાઓ પર પણ પાણી ભરાઈ જતાં વાહનવ્યવહાર પ્રભાવિત બન્યો છે. રાહદારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને અવરજવર કરવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ગંદુ પાણી ભરાવાને કારણે આરોગ્ય સંબંધિત ચિંતાઓ પણ ઊભી થઈ છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દર વર્ષે ચોમાસામાં આવી જ સ્થિતિ સર્જાય છે, છતાં સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે હજુ સુધી અસરકારક કામગીરી થઈ નથી.

ભારે વરસાદને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં પાણીના નિકાલ માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જોકે ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, તાત્કાલિક કામગીરી પૂરતી નથી અને હવે લાંબા ગાળાનો કાયમી ઉકેલ જરૂરી બની ગયો છે. તેમણે સરકાર અને સંબંધિત વિભાગોને બાજવા સહિત તમામ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે અસરકારક આયોજન કરવાની અને ભવિષ્યમાં આવી પરિસ્થિતિ ફરી ન સર્જાય તે માટે જરૂરી પગલાં ભરવાની માંગ કરી છે.

બાજવા ગામમાં ભારે વરસાદ બાદ સર્જાયેલી જળબંબાકાર સ્થિતિએ ફરી એકવાર ડ્રેનેજ અને વરસાદી પાણીના નિકાલની સમસ્યાને ઉજાગર કરી છે. ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ઘૂસતાં લોકોને આર્થિક નુકસાન અને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ સરકાર અને સંબંધિત તંત્રને કાયમી ઉકેલ લાવવા તેમજ ભવિષ્યમાં આવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે અસરકારક આયોજન કરવાની માંગ કરી છે.

7:11 AM, 25 Jul 2026 (IST)

ભારે વરસાદના પગલે અમદાવાદ-વિરમગામ હાઇવે બંધ કરાયો, વાહન વ્યવહારને અસર

ભારે વરસાદને પગલે વધારે પડતા પાણીના પ્રવાહને કારણે અમદાવાદ-વિરમગામ હાઇવે બંધ કરાયો; હાલ પૂરતો આ હાઇવે બંધ કરવામાં આવી રહ્યો છે...

Last Updated : July 25, 2026 at 9:06 AM IST

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ગુજરાતમાં વરસાદ
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