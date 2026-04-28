આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ, 25,551 જેટલાં ઉમેદવારોના ભાવિનો ફેસલો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 6:55 AM IST

Updated : April 28, 2026 at 7:09 AM IST

રાજ્યભરમાં 26 એપ્રિલે 15 મહાનગરપાલિકાઓ, 84 નગરપાલિકાઓ, 34 જિલ્લા પંચાયતો તથા 260 તાલુકા પંચાયતો માટે સામાન્ય ચૂંટણી માટે મતદાન યોજાયું હતું. આ સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓની ચૂંટણીના પરિણામ માટે મતગણતરી આજે સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે. મતગણતરી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે રાજ્યભરના મતગણતરી કેન્દ્રો પર કડક પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, અને સમગ્ર પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રીતે પાર પાડવા માટે વહીવટીતંત્ર સજ્જ બન્યું છે. 26 એપ્રિલે યોજાયેલા મતદાનમાં મતદારોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. મહાનગરપાલિકાઓમાં સરેરાશ 55.11% મતદાન નોંધાયું હતું. તેમાં સૌથી વધુ મતદાન વાપી મહાનગરપાલિકામાં 72.29% થયું હતું, જ્યારે સૌથી ઓછું મતદાન ગાંધીધામ મહાનગરપાલિકામાં 46.3% નોંધાયું હતું. રાજ્યની નગરપાલિકાઓમાં 65.53% મતદાન થયું હતું, જ્યારે જિલ્લા પંચાયતોમાં 66.62% અને તાલુકા પંચાયતોમાં 67.26% મતદાન નોંધાયું હતું, જે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સક્રિય લોકભાગીદારી દર્શાવે છે.

7:08 AM, 28 Apr 2026 (IST)

મતદાનમાં મહિલા કરતા પુરુષ મતદારોની ટકાવારી વધુ જોવા મળી

રાજ્યમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં કુલ 1,10,30,000 મતદારોમાંથી 53,93,342 મતદારોએ મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જેમાંથી 29,95,725 પુરુષો અને 23,97,617 મહિલા મતદારો હતા. કુલ 52.57 ટકા પુરુષ મતદારો અને 45.2 ટકા મહિલા મતદારોએ મત આપ્યો હતો. આવી જ રીત નગરપાલિકામાં કુલ નોંધાયેલા 30,76,224 મતદારોમાંથી 18,30451 મતદારોએ વોટિંગ કર્યું હતું. જેમાં પુરુષ મતદારો 9,80,428 (61.28 %) અને 8,50,023 મહિલા મતદારો (56.91) હતા. નગરપાલિકાની પેટા ચૂંટણીમાં 29,739 કુલ મતદારોમાંથી 16,470એ મત આપ્યા. જેમાં પુરુષ મતદારો 8674 (56.52 %) અને મહિલા મતદારો 7796 (54.17) હતા. જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં 2,61,84,540 કુલ નોંધાયેલા મતદારોમાંથી 1,61,54,414 મતદારોએ વોટ આપ્યો. જેમાં પુરુષ મતદારો 86,32,964 (63.93 %) અને મહિલા મતદારો 1,61,54,414 (59.32 %) હતા. તાલુકા પંચાયતમાં કુલ 2,55,92,949 નોંધાયેલા મતદારોમાંથી 1,59,65,658 મતદારોએ વોટ આપ્યો. જેમાં પુરુષ મતદારો 85,19,348 (64.54 %) અને મહિલા મતદારો 74,46,310 (60.08 %) હતા.

