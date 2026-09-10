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ગુજરાત વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર: આજે ગૃહમાં 4 મહત્વના સુધારા વિધેયક રજૂ થશે

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 10:51 AM IST

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ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રનો આજે બીજો દિવસ છે. બીજા દિવસે ગૃહની કામગીરી બપોરે 12 વાગ્યાથી શરૂ થશે. જેમાં પોલીસ, ગૃહ વિભાગ, આદિજાતિ વિકાસ, આરોગ્ય વિભાગ, પ્રવાસન સહિતના વિભાગને લગતા પ્રશ્નો પર ચર્ચા હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ગૃહમાં 4 મહત્વના સુધારા બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવશે.

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10:50 AM, 10 Sep 2026 (IST)

ગુજરાત વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રના બીજા દિવસે 4 વિધેયકો રજૂ કરવામાં આવશે

  • ગુજરાત પશુધન આહાર, મરઘા-ચણ અને ખનિજ મિશ્રણ વિધેયક રજૂ કરાશે. જે ઉત્પાદન, સંગ્રહ, વિતરણ, વેચાણ અને ગુણવત્તા નિયંત્રણનું નિયમન કરતું વિધેયક હશે.
  • ગુજરાત માલ અને સેવા વેરા સુધારા વિધેયક
  • ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુધારા વિધેયક
  • ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ સુધારા વિધેયક.

TAGGED:

GUJARAT ASSEMBLY SESSION 2026
GUJARAT ASSEMBLY MONSOON SESSION
વિધાનસભાનું ચોમાસુ સત્ર
GUJARAT ASSEMBLY SESSION 2026

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