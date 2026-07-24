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મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: દક્ષિણ ગુજરાત જળબંબાકાર; અમદાવાદ 18 ઇંચ વરસાદથી પાણી-પાણી

ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે
ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 9:37 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 10:06 AM IST

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ગુજરાતભરમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં મુસળધાર વરસાદ પડતાં નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ધોધમાર વરસાદને કારણે સ્થાનિક નદી-નાળાઓમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેના પગલે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે અને તંત્રને એલર્ટ મોડ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.

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9:41 AM, 24 Jul 2026 (IST)

આગામી 3 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અમદાવાદ કેન્દ્ર દ્વારા વડોદરા સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓ માટે આગામી ત્રણ કલાકનું નાઉકાસ્ટ રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ભારે વરસાદ, ગાજવીજ, આકાશી વીજળી અને પ્રતિ કલાક 41થી 61 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની આગાહી વચ્ચે તંત્રને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે. નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા અને સાવચેતી રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

વડોદરા જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ વચ્ચે ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અમદાવાદે આગામી ત્રણ કલાક માટે નાઉકાસ્ટ રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર જિલ્લામાં આગામી ત્રણ કલાક દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. સાથે જ ગાજવીજ, આકાશી વીજળી અને તોફાની પવન ફૂંકાવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ આગાહીને પગલે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, મહાનગરપાલિકા તેમજ સંબંધિત તમામ વિભાગોને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

વડોદરા ઉપરાંત અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આનંદ, ભરૂચ, પંચમહાલ સહિતના અનેક જિલ્લાઓને પણ નાઉકાસ્ટ રેડ એલર્ટ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા, માર્ગો પર ટ્રાફિક પ્રભાવિત થવા તેમજ વૃક્ષો ધરાશાયી થવા જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. આથી નાગરિકોને માત્ર અત્યંત જરૂરી કામ હોય ત્યારે જ ઘરની બહાર નીકળવા અને હવામાન વિભાગ તેમજ સ્થાનિક તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સત્તાવાર આંકડા મુજબ વડોદરા જિલ્લામાં સરેરાશ 94.13 મીમી વરસાદ વરસ્યો છે. જેમાં પાદરા તાલુકામાં સૌથી વધુ 161 મીમી, વડોદરા તાલુકામાં 159 મીમી અને સાવલી તાલુકામાં 131 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. સતત વરસાદને કારણે નદી-નાળા, તળાવો અને જળાશયોમાં પાણીની આવક વધી રહી છે, જેના પર તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે.

આગામી 3 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી
આગામી 3 કલાક ભારે વરસાદની આગાહી (AI Image)

9:35 AM, 24 Jul 2026 (IST)

અમદાવાદમાં ચાર દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

અમદાવાદમાં ચાર દિવસ વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા સ્કૂલ-કોલેજોમાં જાહેર રજાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદના બોપલ-સરખેજ-થલતેજ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા લોકો હાલાકીમાં મુકાયા હતા. અમદાવાદમાં 16 કલાકમાં 18 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો.

Last Updated : July 24, 2026 at 10:06 AM IST

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