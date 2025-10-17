ETV Bharat / state

ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ: 26 મંત્રીઓની સત્તાવાર જાહેરાત, 20 નવા ચહેરા

ગુજરાતને મળશે નવું મંત્રીમંડળ
ગુજરાતને મળશે નવું મંત્રીમંડળ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 10:09 AM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 12:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : આજથી ગુજરાતને નવું મંત્રીમંડળ મળશે, જે સાથે ભાજપ સંગઠન બાદ ભાજપ સરકારમાં ફેરફારની અટકળોનો અંત આવ્યો છે. ગુજરાતના CM ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા છે. જે બાદ હવે નવા મંત્રીઓ જાહેર થતા રાજકીય સસ્પેન્સ પરથી પડદો હટ્યો છે. આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથવિધિ સમારોહ યોજાશે. આ સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવશે. ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ મંત્રીઓની સત્તાવાર યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

LIVE FEED

11:07 AM, 17 Oct 2025 (IST)

નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત, 20 નવા ચહેરા

ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ મંત્રીઓની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. સત્તાવાર યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાંથી ઋષિકેશ પટેલ, હર્ષ સંઘવી, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કુંવરજી બાવળિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને કનુ દેસાઈને યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય 20 નવા ચહેરાને મોકો આપવામાં આવ્યો છે.

નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત (ETV Bharat Gujarat)
ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ
ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ (ETV Bharat Gujarat)

10:39 AM, 17 Oct 2025 (IST)

"મને ફરી જવાબદારી સોંપવામાં આવી, હું પાર્ટીનો આભારી છું." : MLA નરેશ પટેલ

ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અને મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે ધારાસભ્ય નરેશ પટેલે કહ્યું કે, "હું ભાજપના ટોચના નેતૃત્વનો આભારી છું. મને ફરી એકવાર જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, અને હું રાજ્ય સ્તરના નેતૃત્વનો પણ તેમના સમર્થન બદલ આભાર માનું છું. હું આ ભૂમિકામાં સેવા આપવા માટે આતુર છું."

10:35 AM, 17 Oct 2025 (IST)

"મારું રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી" : પ્રફુલકુમાર પાનસુરિયા

ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલી અંગે, ગુજરાતના મંત્રી પ્રફુલકુમાર નારણભાઈ પાનસુરિયાએ કહ્યું કે, "ગઈકાલે આપેલું રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી, મને આપવામાં આવેલી કોઈપણ જવાબદારી હું સ્વીકારીશ. પાર્ટી હાઈકમાન્ડનો દરેક નિર્ણય મને સ્વીકાર્ય છે." આપ્યા હતા.

10:32 AM, 17 Oct 2025 (IST)

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવનથી રવાના થયા

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવનથી રવાના થયા છે, ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં નિયુક્ત થયેલા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ટૂંક સમયમાં યોજાશે. નોંધનીય છે કે, ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાય તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા હતા.

10:07 AM, 17 Oct 2025 (IST)

ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરને આવ્યો ફોન

ગુજરાત સરકારના મંત્રી મંડળ વિસ્તરણમાં નિયુક્ત મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે ભાજપના ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરે કહ્યું કે, "આજે મને મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં આમંત્રણ મળ્યું છે, તેથી હું ત્યાં હાજર રહીને ખૂબ જ ખુશ છું. પહેલાં, ક્ષત્રિય સમુદાયના ઘણા લોકોને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આજે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવશે. તેઓ જેને પણ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરે છે, અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ. મને ભાજપમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, જે મારું માનવું છે કે દરેક સમુદાયનું સમાન રીતે સન્માન કરે છે."

Last Updated : October 17, 2025 at 12:04 PM IST

TAGGED:

GUJARAT GOVERNMENT CABINET
CM BHUPENDRA PATEL CABINET
CABINET MINISTERS OATH CEREMONY
ગુજરાત સરકાર મંત્રીમંડળ
GUJARAT GOVERNMENT CABINET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.