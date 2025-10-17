ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ મંત્રીઓની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ ગઈ છે. સત્તાવાર યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાંથી ઋષિકેશ પટેલ, હર્ષ સંઘવી, પ્રફુલ પાનસેરિયા, કુંવરજી બાવળિયા, પરશોત્તમ સોલંકી અને કનુ દેસાઈને યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. જ્યારે અન્ય 20 નવા ચહેરાને મોકો આપવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત સરકારનું નવું મંત્રીમંડળ: 26 મંત્રીઓની સત્તાવાર જાહેરાત, 20 નવા ચહેરા
Published : October 17, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 12:04 PM IST
ગાંધીનગર : આજથી ગુજરાતને નવું મંત્રીમંડળ મળશે, જે સાથે ભાજપ સંગઠન બાદ ભાજપ સરકારમાં ફેરફારની અટકળોનો અંત આવ્યો છે. ગુજરાતના CM ભુપેન્દ્ર પટેલના મંત્રી મંડળના તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા છે. જે બાદ હવે નવા મંત્રીઓ જાહેર થતા રાજકીય સસ્પેન્સ પરથી પડદો હટ્યો છે. આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથવિધિ સમારોહ યોજાશે. આ સમારોહમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજ્ય મંત્રીમંડળના આ વિસ્તરણમાં સમાવિષ્ટ થનારા પદનામિત મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવશે. ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં સમાવિષ્ટ મંત્રીઓની સત્તાવાર યાદી અનુસાર કુલ 26 મંત્રીઓનો કેબિનેટમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
LIVE FEED
નવા મંત્રીમંડળની સત્તાવાર જાહેરાત, 20 નવા ચહેરા
"મને ફરી જવાબદારી સોંપવામાં આવી, હું પાર્ટીનો આભારી છું." : MLA નરેશ પટેલ
ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલ અને મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે ધારાસભ્ય નરેશ પટેલે કહ્યું કે, "હું ભાજપના ટોચના નેતૃત્વનો આભારી છું. મને ફરી એકવાર જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, અને હું રાજ્ય સ્તરના નેતૃત્વનો પણ તેમના સમર્થન બદલ આભાર માનું છું. હું આ ભૂમિકામાં સેવા આપવા માટે આતુર છું."
"મારું રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી" : પ્રફુલકુમાર પાનસુરિયા
ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલી અંગે, ગુજરાતના મંત્રી પ્રફુલકુમાર નારણભાઈ પાનસુરિયાએ કહ્યું કે, "ગઈકાલે આપેલું રાજીનામું સ્વીકારવામાં આવ્યું નથી, મને આપવામાં આવેલી કોઈપણ જવાબદારી હું સ્વીકારીશ. પાર્ટી હાઈકમાન્ડનો દરેક નિર્ણય મને સ્વીકાર્ય છે." આપ્યા હતા.
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવનથી રવાના થયા
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજભવનથી રવાના થયા છે, ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીમંડળમાં નિયુક્ત થયેલા મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ ટૂંક સમયમાં યોજાશે. નોંધનીય છે કે, ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સિવાય તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા હતા.
ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરને આવ્યો ફોન
ગુજરાત સરકારના મંત્રી મંડળ વિસ્તરણમાં નિયુક્ત મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહ અંગે ભાજપના ધારાસભ્ય લવિંગજી ઠાકોરે કહ્યું કે, "આજે મને મંત્રીઓના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં આમંત્રણ મળ્યું છે, તેથી હું ત્યાં હાજર રહીને ખૂબ જ ખુશ છું. પહેલાં, ક્ષત્રિય સમુદાયના ઘણા લોકોને મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આજે ફરીથી નિયુક્ત કરવામાં આવશે. તેઓ જેને પણ મંત્રી તરીકે નિયુક્ત કરે છે, અમે ખૂબ જ ખુશ છીએ. મને ભાજપમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે, જે મારું માનવું છે કે દરેક સમુદાયનું સમાન રીતે સન્માન કરે છે."