ગુજરાતમાં જિલ્લા પંચાયતોમાં નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂંક, મહેસાણા, અમરેલી, જુનાગઢ સહિતના જિલ્લામાં ક્યાં કોણ બન્યું પ્રમુખ?
Published : May 23, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 4:11 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા બાદ આજે શનિવારે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત માટે નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી. મહેસાણા, અરવલ્લી, અમરેલી, બનાસકાંઠા, જુનાગઢ, નવસારી અને નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં નવા હોદ્દેદારોની નિમણૂંક કરવામાં આવી હતી.
નવસારી જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયતોના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી પૂર્ણ
નવસારી જિલ્લામાં તાલુકા પંચાયતોની સત્તાની સોંપણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતા જિલ્લાની 6 તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી છે. નવી નિમણૂકો બાદ ભાજપના આગેવાનો અને કાર્યકરોમાં આનંદનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને નવનિયુક્ત પદાધિકારીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.
- નવસારી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે નયન પટેલની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે સ્નેહલ પટેલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે.
- જલાલપોર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે કેયુર પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે વિપુલ પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે.
- ગણદેવી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે પુષ્પાબેન પટેલની પસંદગી થઈ છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે મહેશ હળપતિને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
- ચીખલી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે રશ્મિકાબેન પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે તેજસ પટેલની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે.
- ખેરગામ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ પદે હંસાબેન દેસાઈની વરણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે મુકેશ પટેલને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
- વાંસદા તાલુકા પંચાયતની સત્તાની ધુરા હવે કૌશિક પટેલના હાથમાં સોંપાઈ છે, જ્યારે અજય ગામીતને ઉપપ્રમુખ પદની જવાબદારી આપવામાં આવી છે.
જિલ્લાની તમામ તાલુકા પંચાયતોમાં નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખોની વરણી બાદ ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો દ્વારા ફૂલહાર પહેરાવી અને મીઠાઈ વહેંચી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આગેવાનો દ્વારા આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી કે નવા પદાધિકારીઓ તાલુકાના વિકાસ કાર્યોને વધુ ગતિ આપશે અને લોકોની સમસ્યાઓના ઝડપી નિરાકરણ માટે કાર્ય કરશે.
નવા બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પહેલીવાર પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી
વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતના પ્રથમ પ્રમુખ તરીકે રત્નીબેન પરમાર અને ઉપપ્રમુખ પદે જગદીશ ચૌધરીની વરણી કરવામાં આવી છે. પાટણ જિલ્લા કલેકટર અને વાવ - થરાદ અધ્યાસી અધિકારી પ્રશાંત જિલોવાની અધ્યક્ષતામાં પ્રમુખ ઉપપ્રમુખની વરણી પ્રક્રિયા યોજાઈ હતી.
વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતની પ્રથમ સામાન્ય બેઠક આજે જિલ્લા પંચાયત ખાતે પાટણ જિલ્લા કલેકટર અને વાવ - થરાદ અધ્યાસી અધિકારી પ્રશાંત જિલોવાનીની અધ્યક્ષતામાં યોજાઈ હતી. બેઠક દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટેની વરણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે યોજાયેલી વરણી પ્રક્રિયામાં કુલ 30 સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં હાથ ઊંચા કરીને કરવામાં આવેલા સમર્થનમાં સૌથી વધુ સભ્યોનો ટેકો રત્નીબેન હરચંદભાઈ પરમારને મળતા તેઓ પ્રમુખ પદે વરાયા હતા. આમ નવનિર્મિત વાવ-થરાદ જિલ્લામાં પ્રથમ વખત જિલ્લા પંચાયત અસ્તિત્વમાં આવી છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે વાવ-થરાદ જિલ્લાને પ્રથમ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તરીકે રત્નીબેન હરચંદભાઈ પરમારનું નેતૃત્વ પ્રાપ્ત થયું છે.
જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે દિયોદર તાલુકાની સગવાડા બેઠક પરથી ચૂંટાયેલા જગદીશભાઈ ભીખાભાઈ ચૌધરીની વરણી કરવામાં આવી હતી. અધ્યાસી અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના નવ નિયુક્ત જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજીત થઈને નવીને બનેલા વાવ-થરાદ જિલ્લામાં સૌપ્રથમવાર સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. જેમાં ભાજપે બહુમતી મેળવી જિલ્લાની બે પાલિકાઓ અને તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતમાં કબજો મેળવી દીધો છે.
સૌપ્રથમવાર અસ્તિત્વમાં આવેલી વાવ-થરાદ જિલ્લા પંચાયતમાં રત્નીબેન પરમાર પ્રથમ પ્રમુખ મહિલા બન્યા છે. જ્યારે આ વિસ્તારમાં પ્રભુત્વ ધરાવતા ચૌધરી સમાજમાંથી જગદીશભાઈ ઉપપ્રમુખ બન્યા છે. જોકે પ્રથમવખત બનેલી આ જિલ્લા પંચાયત અનેક પડકારો રહેવાના છે સરહદી વિસ્તાર અને પૂર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તેવા સમયે ખેડૂતો પશુપાલકો માટેના અનેક પ્રશ્નો માટે આયોજન બધ્ધ તૈયારીઓ માટે જિલ્લા પંચાયત સદસ્યોની કામગીરી મહત્વની રહેવાની છે.
ખેડા જીલ્લાની તાલુકા પંચાયતોમાં પ્રમુખ-ઉપ પ્રમુખની ચુંટણી યોજાઈ
ખેડા જીલ્લામાં તાજેતરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની યુંટણીમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થયો હતો. જે બાદ આજે શનિવારના રોજ નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયત અને નડીયાદ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ ઉપ પ્રમુખની બિન હરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી.જ્યારે મહુધા તાલુકા પંચાયત અને ગળતેશ્વર તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ ઉપ પ્રમુખની ચુંટણી યોજવામાં આવી હતી.
મહુધા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે દિશાંત શાહ અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે કૈલાસબેન સોઢા ચુંટાઈ આવ્યા હતા. મહુધા તાલુકા પંચાયતની 18 બેઠકોમાંથી 4 બેઠકો પર કોંગ્રેસ અને 14 બેઠકો પર ભાજપનો વિજય થયો હતો. આ પ્રસંગે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સંજયસિંહ મહીડા સહિત ભાજપ સંગઠનના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.પ્રમુખ ઉપ પ્રમુખને કાર્યકરો,સમર્થકો અને આગેવાનોએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતમાં કપડવંજ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય રાજેશ ઝાલાની અધ્યક્ષતામાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ તરીકે પ્રિયંકાબેન વાઘેલાની અને ઉપપ્રમુખ તરીકે કલ્પનાબેન રાઠોડની વરણી કરવામાં આવી હતી. ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને 16 માંથી 11 બેઠકો મળી હતી.
ગળતેશ્વર તાલુકા પંચાયતમાં યોજાયેલી ચુંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે સોનલબેન પટેલ ચુંટાઈ આવ્યા હતા અને ઉપ પ્રમુખ પદે નયનાબેન ચૌહાણની વરણી થઈ હતી. ગળતેશ્વર તાલુકા પંચાયતમાં 18 માંથી 14 બેઠકો ભાજપને મળી હતી.
નડીયાદ તાલુકા પંચાયતમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રમુખ તરીકે રમીલાબેન સોલંકી અને ઉપ પ્રમુખ તરીકે નીતાબેન રાઠોડની વરણી કરવામાં આવી હતી. નડીયાદ તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપને 17 અને કોંગ્રેસને 5 બેઠક મળી હતી.
તાલુકાનો અવિરતપણે વિકાસ થાય તેવી શુભેચ્છાઓ : ધારાસભ્ય
કપડવંજના ધારાસભ્ય રાજેશ ઝાલાએ જણાવ્યુ હતુ કે, નવરચિત ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતનું આ પ્રથમ ઈલેક્શન હતુ. જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની બહુમતી હતી. આજે ફાગવેલ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ માટેની ચુંટણી હતી. ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રિયંકાબેન વાઘેલાને પ્રમુખ તરીકેનું મેન્ડેટ અને કલ્પનાબેન રાઠોડને ઉપ પ્રમુખ તરીકેનું મેન્ડેટ આપ્યું હતું. આજે પ્રમુખ અને ઉપ પ્રમુખ બંને બિનહરીફ વિજેતા થયા છે. ત્યારે ચોક્કસ એમના પ્રત્યે હું વિશ્વાસ રાખુ છુ કે આવનારા સમયની અંદર આ ફાગવેલ તાલુકાનો એક ટીમ તરીકે તમામ ચુંટાયેલા સભ્યો સાથે રહી અને અવિરતપણે વિકાસ થાય તેવી એમને શુભેચ્છાઓ આપુ છું.
જુનાગઢમાં લીનાબેન કાવાણી બન્યા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે સરસઈ બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતીને પંચાયતના સભ્ય બનેલા લીનાબેન કાવાણી આજે વિધિવત રીતે જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢના પ્રમુખ તરીકે ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. જિલ્લા પંચાયતના સભાખંડમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં પ્રથમ સાધારણ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રમુખ ઉપ પ્રમુખ કારોબારી ચેરમેન દંડક અને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયેલા પંચાયતના સભ્યોએ વિધિવત રીતે પદભાર સંભાળ્યો હતો.
સરસઈ બેઠક પરથી ચૂંટણી જીતીને જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય બનેલા લીનાબેન કાવાણી જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. આજે 12 વાગ્યાની આસપાસ જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સાધારણ સભાખંડમાં ચૂંટાયેલા તમામ 30 સભ્યો અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં પ્રથમ સાધારણ સભા બોલાવવામાં આવી હતી. જેમાં પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે લીલાબેન કાવાણી ઉપપ્રમુખ તરીકે જેઠાભાઈ ચુડાસમા કારોબારી ચેરમેન તરીકે રતિલાલ લાડાણી પક્ષના નેતા તરીકે સોનલબેન દીવરાણીયા અને દંડક તરીકે નિમુબેન ચૌહાણે વિધિવત પોતાના હોદ્દા નો ચાર્જ સંભાળી લીધો છે. આજે ચાર્જ સંભાળતી વખતે માણાવદર માંગરોળ અને કેશોદના ધારાસભ્યો પણ હાજર રહ્યા હતા.
જિલ્લામાં વિકાસના કામો ને અપાશે પ્રાથમિકતા
જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે પદભાર સંભાળ્યા બાદ લીલાબેન કાવાણીએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની તમામ બેઠકો પર રોડ રસ્તાના કામો અને લોકોના જે પ્રશ્નો છે તેને લઈને ખૂબ જ ગંભીરતાથી કામ કરવામાં આવશે. વધુમાં પાછલા સમય દરમિયાન જે કામોની મંજૂરી આપવાની બાકી છે અથવા તો એવા કેટલાક કામો છે કે જે અધૂરા છે આવા તમામ કામોને સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે અને નવા કામોને મંજૂરી આપવામાં આવે તે દિશામાં તેઓ કામ કરશે. 2027 માં આવનારી ગુજરાત વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક જીતવાને લઈને પણ પંચાયત પ્રમુખ લીનાબેન કાવાણીએ ભાજપની જીતને લઈને આશાવાદ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો અને દાવા સાથે કહ્યું હતું કે, 2027 ની સામાન્ય ચૂંટણી ભાજપ જીતશે.
અઢી દાયકા બાદ બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની ભાજપની સત્તા
બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની પ્રથમ સામાન્ય બેઠક આજે જિલ્લા પંચાયત પાલનપુર ખાતે જિલ્લા કલેકટર અને અધ્યાસી અધિકારી મિહિર પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાઈ હતી. બેઠક દરમિયાન જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટેની વરણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદ માટે યોજાયેલી વરણી પ્રક્રિયામાં ચૂંટાયેલા સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. જેમાં હાથ ઊંચા કરીને કરવામાં આવેલા સમર્થનમાં સૌથી વધુ સભ્યોનો ટેકો વસંતભાઈ પુરોહિતને મળતા તેઓ પ્રમુખ પદે વરાયા હતા. જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે બબીબેન ચૌધરીની વરણી કરાઈ હતી. કલેકટર અને અધ્યાસી અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દ્વારા જિલ્લા પંચાયતના નવ નિયુક્ત જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોને શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી.
બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત અઢી દાયકા બાદ ભાજપના કબજામાં આવી છે એટલે કે વર્ષોથી આ જિલ્લા પંચાયતની સત્તા કોંગ્રેસના હાથમાં હતી. પરંતુ આ વખતે ભાજપે બહુમતી મેળવી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયતની 48 સીટોમાંથી ભાજપે 32 સીટો ઉપર જીત હાંસલ કરી હતી જ્યારે કોંગ્રેસે આ વખતે માત્ર 16 બેઠકો જ જીતી છે એટલે કે આ વખતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને જિલ્લા પંચાયતની સત્તા ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો. ત્યારે આ વખતે ભાજપના હાથમાં સત્તા આવતા આજે પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રમુખ પદે વસંતભાઈ પુરોહિત આને ઉપપ્રમુખ પદે બબીબેન ચૌધરીની વરણી કરવામાં આવી છે.
અમરેલીમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી
અમરેલી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ પદ માટે કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં જિલ્લા પંચાયતના નવા હોદેદારોની વરણી કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન પ્રમુખ તરીકે દક્ષાબેન છોડવડીયા અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ચલાલા દાનમહારાજની જગ્યાના લઘુ મહંત મહાવીરબાપુની બિનહરીફ વરણી થતાં ભાજપ સહિત સમર્થકોમાં આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો.
જિલ્લા કલેક્ટરની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી પ્રક્રિયામાં સભ્યોની હાજરી વચ્ચે બંને હોદેદારોના નામ પર સર્વાનુમતે મહોર મારવામાં આવી હતી. વરણી જાહેર થતાં જ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખાતે કાર્યકરો અને સમર્થકોનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ઢોલ-નગારા, ફટાકડા અને ફૂલહારોથી નવા હોદેદારોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
નવી નિયુક્ત પ્રમુખ દક્ષાબેન છોડવડીયા લેઉવા પાટીદાર સમાજમાંથી આવે છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે વરાયેલા મહાવીરબાપુ કાઠી ક્ષત્રિય સમાજનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સામાજિક સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને બંને સમાજને પ્રતિનિધિત્વ મળતા વિવિધ વિસ્તારોમાંથી શુભેચ્છાઓનો વરસાદ વરસ્યો હતો.
ઉપપ્રમુખ તરીકે વરાયેલા મહાવીરબાપુ ચલાલા સ્થિત દાનમહારાજની જગ્યાના લઘુ મહંત તરીકે જાણીતા છે અને સામાજિક તેમજ ધાર્મિક ક્ષેત્રે સક્રિય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. તેમની વરણીથી ચલાલા પંથકમાં ખાસ ખુશીની લાગણી જોવા મળી હતી.
વરણી બાદ બંને હોદેદારોએ કાર્યકરો અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જિલ્લા વિકાસ, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સુવિધાઓનો વધારો, પાણી, રસ્તા, આરોગ્ય અને શિક્ષણ જેવા મુદ્દાઓને પ્રાથમિકતા આપવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.
અરવલ્લીમાં ત્રીજી વખત ભાજપનો જિલ્લા પંચાયત પર કબજો
અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી આજે ભારે ઉત્સાહ અને રાજકીય ગરમાવો વચ્ચે યોજાઈ હતી. જિલ્લામાં સતત ત્રીજી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જિલ્લા પંચાયત પર પોતાનો કબ્જો જાળવી રાખતા ભાજપ કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ભાજપે સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે જીત મેળવી જિલ્લા પંચાયતની સત્તા ફરી પોતાના હાથમાં લીધી છે.
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પદ માટે ચોઇલા બેઠકના ઉમેદવાર મયુર પટેલ બહુમતી મતોથી વિજેતા જાહેર થયા હતા. જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે વડાગામ બેઠકના સભ્ય રજની પટેલ બહુમતીથી ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે લીંભોઈ બેઠકના ભીખુસિંહ પરમારની વરણી કરવામાં આવી હતી.
અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ રાજકીય સમીકરણ પર નજર કરીએ તો ભાજપ પાસે 18 સભ્યોનું સંખ્યાબળ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે 12 સભ્યો છે. સ્પષ્ટ બહુમતીના આધારે ભાજપે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને કારોબારી અધ્યક્ષ સહિતના મુખ્ય હોદ્દાઓ પર જીત મેળવી સત્તા પર પોતાની પકડ વધુ મજબૂત બનાવી છે.
ચૂંટણી પરિણામ જાહેર થતાં જ ભાજપ કાર્યકરોમાં આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. કાર્યકરોએ ફટાકડા ફોડીને અને મીઠાઈ વહેંચીને જીતની ઉજવણી કરી હતી. ભાજપ આગેવાનો દ્વારા આ જીતને વિકાસના એજન્ડા અને જન વિશ્વાસની જીત ગણાવવામાં આવી હતી. બીજી તરફ કોંગ્રેસે પરિણામને સ્વીકારી આગામી સમયમાં વધુ મજબૂત વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા નિભાવવાની વાત કરી હતી.
મહેસાણામાં શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી પૂર્ણ
મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતના નવા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની ચૂંટણી પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં પૂર્ણ થઈ છે. આ ચૂંટણીમાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ બંને પદો માટે બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પદે ખરોડના નીતિન પટેલની બિનહરીફ નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેમની પસંદગીને લઈને સમર્થકો અને કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રમુખની સાથે સાથે જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ પદે માસંગજી ઠાકોરને પણ બિનહરીફ ચૂંટી કાઢવામાં આવ્યા છે. આ બંને મુખ્ય હોદ્દાઓ પર કોઈ જ વિરોધ ન થતાં આખી પ્રક્રિયા સરળતાથી પાર પડી હતી.
આ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતની કામગીરીને સુચારુ રૂપથી ચલાવવા માટે અન્ય સમિતિઓ અને હોદ્દાઓની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં જિલ્લા પંચાયતની સૌથી મહત્વની એવી કારોબારી સમિતિ માટે હસમુખભાઈ ચૌધરીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. પક્ષના સંકલન અને વહીવટી કામગીરીની શિસ્ત જાળવી રાખવા માટે જિલ્લા પંચાયતના દંડક તરીકે ભરતભાઈ દેસાઈને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. જ્યારે ઉપનેતા તરીકે વીણાબેન ધનાજી ભાટીની વરણી કરવામાં આવી છે. આ નવી ટીમ આગામી સમય માટે જિલ્લાના વિકાસના કાર્યોની ધુરા સંભાળશે.
નવા પ્રમુખ નીતિન પટેલનો વિકાસનો નિર્ધાર
જિલ્લા પંચાયતના નવા પ્રમુખ તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ નીતિન પટેલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં પોતાના ભવિષ્યના આયોજનો અને પ્રાથમિકતાઓ વિશે સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મહેસાણા જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ તરીકે આજે મારી વરણી થઈ છે, ત્યારે મારું અને અમારા જિલ્લા પંચાયતના તમામ સભ્યોનું એક જ લક્ષ્ય છે - મહેસાણા જિલ્લાનો સર્વાંગી વિકાસ. જિલ્લામાં અત્યારે જે રીતે વિકાસકાર્યો થઈ રહ્યા છે, તેને ભવિષ્યમાં વધુ ઝડપી બનાવવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. તમામ ગામડાઓ સુધી સરકારની વિવિધ યોજનાઓના પૂરેપૂરા લાભો પહોંચે અને છેવાડાના માનવીને તેનો ફાયદો મળે તે પ્રકારનું આયોજન અમે તમામ સભ્યો એકસાથે મળીને કરીશું."
વહીવટી સરળતા અને લોકાભિમુખ શાસન એ જ પ્રથમ પ્રાથમિકતા
આગામી કાર્યો અને પોતાની પહેલી પ્રાથમિકતા વિશે પૂછાયેલા એક પ્રશ્નના જવાબમાં નીતિન પટેલે ખૂબ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જનતાને આશ્વાસન આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમારું પહેલું અને મુખ્ય કાર્ય એ રહેશે કે જિલ્લા પંચાયતના વહીવટમાં કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ ન આવે. જિલ્લાના ખૂણે-ખૂણેથી અને છેવાડાના ગામડાઓમાંથી જિલ્લા પંચાયતમાં પોતાના કામ અર્થે આવતા કોઈ પણ સામાન્ય અરજદારને ક્યાંય પણ તકલીફ ન પડવી જોઈએ. લોકોને કચેરીના ધક્કા ન ખાવા પડે અને તેમનું કામ સરળતાથી તથા ઝડપથી થઈ જાય તે જ અમારી પહેલી પ્રાથમિકતા રહેશે."