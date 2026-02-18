Gujarat Budget 2026-27: બજેટની જાહેરાત પહેલા વરલી આર્ટ દર્શાવતી બ્રિફકેસ સાથે વિધાનસભા પહોંચ્યા નાણામંત્રી
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે આજે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. નાણા મંત્રી કનુદેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરશે. આ બજેટમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ધ્યાનામાં રાખીને મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું.
LIVE FEED
બપોરે 1 વાગ્યે વિધાનસભામાં અંદાજપત્ર (બજેટ) રજૂ થશે
વર્ષ 2025-26 માટેના ખર્ચના પૂરક પત્રકની રજૂઆત નાણામંત્રી દ્વારા કરવામાં આવશે. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ દ્વારા અંદાજપત્ર (બજેટ) બપોરે 1 વાગે વિધાનસભા ગૃહમાં રજૂ કરવામાં આવશે. બજેટમાં મેડિકલ, ઇન્ફાસ્ટ્રક્ચર, ફાર્માસ્યુટિકલ, ખેતી, રમત ગમત જેવા વિષયો પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને બજેટમાં મહત્વની જોગવાઈઓ થઈ શકે છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખત બજેટમાં વધારો થઈ શકે છે.
આજે ગુજરાત વિધાનસભાના આઠમા સત્રનો ત્રીજો દિવસ
બપોરે 12:00 કલાકે તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરીથી ગૃહની શરૂઆત થશે. ગૃહ, પોલીસ હાઉસિંગ, જેલ, સરહદી સુરક્ષા, ગૃહ રક્ષક દળ, ગ્રામ રક્ષક દળ, નાગરિક સંરક્ષણ, નશાબંધી અને આબકારી, વાહન વ્યવહાર, કાયદો અને ન્યાયતંત્ર, રમતગમત, આદિજાતિ વિકાસ, ખાદી કુટીર અને ગ્રામ ઉદ્યોગના વિષયો ઉપર પ્રશ્નોત્તરી થશે.