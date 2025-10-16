તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત શપથ સમાંરભ લેવડાવશે. જે મંત્રીઓને પડતા મૂકવામાં આવશે, તેઓ ગુરુવારની સાંજ સુધીમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને પોતાનું રાજીનામુ આપશે. મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલના કારણે સામાન્ય રીતે બુધવારે યોજાતી કેબિનેટ મિટિંગ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. ભાજપના તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે.
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામું આપ્યું, CM રાજીનામાની યાદી રાજ્યપાલને સોંપશે
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાયા (Etv Bharat Gujarat)
Published : October 16, 2025 at 5:17 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 5:35 PM IST
ગાંધીનગર: આવતીકાલે તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત શપથ સમાંરભ લેવડાવશે. તે પહેલાં આજે કેટલાંક ધારાસભ્યો એક પછી એક રાજીનામું આપવા લાગ્યા છે. હવે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજીનામાની આ યાદી રાજ્યપાલને સોંપશે. મંત્રીમંડળમાંથી સૌપ્રથમ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજીનામું આપ્યું હતું. આ તમામ મંત્રીઓના રાજીનામાં હવે મુખ્યમંત્રી રાજભવનમાં રાજ્યપાલને સોંપશે. ગુજરાત મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ રાજીનામાં આપીને પોત પોતાના નિવાસ સ્થાને રવાના થઈ ચૂક્યા છે. એવી પણ ચર્ચા છે કે, ગુજરાતના મંત્રી વિસ્તરણ બાદ ગુજરાતના રાજ્યપાલ પણ બદલાય શકે છે.
17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ
