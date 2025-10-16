ETV Bharat / state

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામું આપ્યું, CM રાજીનામાની યાદી રાજ્યપાલને સોંપશે

ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાયા
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓના રાજીનામા લેવાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 16, 2025 at 5:17 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 5:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
ગાંધીનગર: આવતીકાલે તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત શપથ સમાંરભ લેવડાવશે. તે પહેલાં આજે કેટલાંક ધારાસભ્યો એક પછી એક રાજીનામું આપવા લાગ્યા છે. હવે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ રાજીનામાની આ યાદી રાજ્યપાલને સોંપશે. મંત્રીમંડળમાંથી સૌપ્રથમ જગદીશ વિશ્વકર્માએ રાજીનામું આપ્યું હતું. આ તમામ મંત્રીઓના રાજીનામાં હવે મુખ્યમંત્રી રાજભવનમાં રાજ્યપાલને સોંપશે. ગુજરાત મંત્રીમંડળના મંત્રીઓ રાજીનામાં આપીને પોત પોતાના નિવાસ સ્થાને રવાના થઈ ચૂક્યા છે. એવી પણ ચર્ચા છે કે, ગુજરાતના મંત્રી વિસ્તરણ બાદ ગુજરાતના રાજ્યપાલ પણ બદલાય શકે છે.

LIVE FEED

5:33 PM, 16 Oct 2025 (IST)

17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ

તા. 17, ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર સ્થિત મહાત્મા મંદિર ખાતે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત શપથ સમાંરભ લેવડાવશે. જે મંત્રીઓને પડતા મૂકવામાં આવશે, તેઓ ગુરુવારની સાંજ સુધીમાં રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને પોતાનું રાજીનામુ આપશે. મંત્રીમંડળમાં ફેરબદલના કારણે સામાન્ય રીતે બુધવારે યોજાતી કેબિનેટ મિટિંગ રદ્દ કરવામાં આવી હતી. ભાજપના તમામ ધારાસભ્યોને હાજર રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે.

Etv Bharat Gujarat
ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારના તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામું આપ્યું (null)
Last Updated : October 16, 2025 at 5:35 PM IST

TAGGED:

GUJARAT BJP CABINET EXPANSION
GUJARAT BJP CABINET
BHUPENDRA PATEL GOVERNMENT
GUJARAT BJP GOVERNMENT
CABINET EXPANSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.