ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં મેઘમહેર, ભારે વરસાદના કારણે સુરત-નવસારીમાં શાળાઓ બંધ
ગુજરાતમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 225 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, જેના કારણે અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા અને સામાન્ય જનજીવન પર વ્યાપક અસર પડી. વાપીમાં સૌથી વધુ 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
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સોનગઢના ડોસવાડા ગામે આવેલ ઐતિહાસિક ડોસવાડા વિયર ડેમ ઓવરફ્લો
તાપી: તાપી જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા વરસાદને પગલે સોનગઢ તાલુકાના ડોસવાડા ગામે આવેલ ઐતિહાસિક રજવાડી સમયનો ડોસવાડા વિયર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ગાયકવાડી સમય દરમિયાન નિર્માણ પામેલો આ ડેમ ઓવરટોપ થતા તંત્ર દ્વારા સાવચેતીના ભાગરૂપે નીચેના 17 જેટલા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ ડેમ ઉપરથી 2.4 સેમી પાણી વહી રહ્યું છે અને ડેમમાંથી 57.91 ક્યુસેક પાણીનો ડિસ્ચાર્જ મીંઢોળા નદીમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે.
તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા વરસાદને કારણે નદીઓ અને જળાશયોમાં પાણીની આવક સતત વધી રહી છે. તેના પરિણામે ડોસવાડા ગામે આવેલ ઐતિહાસિક ડોસવાડા વિયર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ગાયકવાડી સમય દરમિયાન બનાવવામાં આવેલો આ ડેમ વર્ષો જૂનો હોવા છતાં આજે પણ આસપાસના વિસ્તારમાં મહત્વનું જળસ્ત્રોત માનવામાં આવે છે.
હાલ ડેમની સપાટી પૂર્ણ ભરાઈ જતા તેના ઉપરથી અંદાજે 2.4 સેન્ટીમીટર પાણી વહી રહ્યું છે. ડેમમાંથી હાલ 57.91 ક્યુસેક પાણીનો ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ડેમ ઓવરટોપ થતાં તંત્ર દ્વારા ડેમની નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં આવેલા 17 જેટલા ગામોને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ગ્રામજનોને નદીના પટમાં જવાનું ટાળવા તેમજ પાણીના પ્રવાહ નજીક ન જવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા ડેમની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરિયાત મુજબ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. વરસાદની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે લોકો સતર્ક રહે અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.