સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: નગરપાલિકા, તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખો-ઉપપ્રમુખોની વરણી, ભાજપે કોને આપ્યું કયું પદ?
Published : May 19, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 5:30 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપના ભવ્ય વિજય બાદ આજે વિવિધ નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત તથા જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખ તથા ઉપપ્રમુખ અને વિવિધ હોદ્દેદારોની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. ત્યારે કયા જિલ્લા-તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકામાં કોને કયો હોદ્દો મળ્યો જુઓ...
LIVE FEED
વેરાવળથી તાલાલા સુધી પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખની વરણી પૂર્ણ
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ, ઉના, સુત્રાપાડા અને તાલાલા નગરપાલિકાઓમાં પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારોની વરણી પૂર્ણ થતાં જિલ્લાનું રાજકારણ ફરી ગરમાયું છે. ભાજપે વિવિધ સમાજોને પ્રતિનિધિત્વ આપતી ગોઠવણ કરીને આગામી રાજકીય સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખી સત્તા પર પોતાની મજબૂત પકડ દર્શાવી છે.
વેરાવળ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ પદે ખારવા સમાજના યુવા ઉદ્યોગપતિ નરેશ ગોહેલની વરણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદે હેમીબેન જેઠવાની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. કારોબારી ચેરમેન તરીકે ઉદય શાહ, પક્ષના નેતા તરીકે રીટાબેન તન્ના અને દંડક તરીકે જીતેન ઉપાધ્યાયની નિમણૂક કરવામાં આવી. ભાજપના 24 નગરસેવકોની બેઠક બાદ સત્તાવાર ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાજપના ઉમેદવારો બહુમતીથી વિજયી જાહેર થયા હતા. રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા છે કે ભાજપે નારાજ સમાજોને મહત્વના હોદ્દા આપી સંગઠન મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
ઉના નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે હર્ષાબેન ભોળાભાઈ રાઠોડ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે મિતેશભાઈ હરકિશનભાઈ શાહની વરણી કરવામાં આવી છે. ઘનશ્યામભાઈ જોશીને કારોબારી ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા છે. જોકે ભાજપ તરફથી પહેલીવાર ચૂંટાઈ આવેલા લોકપ્રિય ગાયક કલાકાર રાજલ બારોટને કોઈ સ્થાન ન મળતા ચર્ચાઓ તેજ બની છે.
સુત્રાપાડા નગરપાલિકામાં ભાજપે તમામ 24 બેઠકો પર ભવ્ય જીત મેળવ્યા બાદ પ્રમુખ તરીકે મનીષાબેન બારડ, ઉપપ્રમુખ તરીકે વેજીબેન પંપાણીયા અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે નરેશ કામળીયાની બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમમાં ભાજપના અગ્રણીઓ અને નગરસેવકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
તાલાલા નગરપાલિકામાં પ્રમુખ પદે ભુપતભાઈ હિરપરા, ઉપપ્રમુખ પદે નિશાબેન તન્ના અને કારોબારી ચેરમેન તરીકે રજનીભાઈ દવેની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
જિલ્લાની ચારેય નગરપાલિકાઓમાં ભાજપે સંગઠન, સમાજ અને રાજકીય સમીકરણોને ધ્યાનમાં રાખી સત્તા પર ફરી મજબૂત દબદબો જાળવી રાખ્યો હોવાનું સ્પષ્ટ બન્યું છે.
મહેસાણા જિલ્લાની 5 નગરપાલિકાઓમાં હોદ્દેદારોની વરણી: તમામ પાલિકામાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો
મહેસાણા જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં સત્તાનું સુકાન સોંપવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે. આગામી અઢી વર્ષની ટર્મ માટે કડી, ઊંઝા, વિસનગર, વિજાપુર અને નવરચિત બેચરાજી નગરપાલિકામાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સહિતના વિવિધ હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ (BJP) જિલ્લાની આ તમામ નગરપાલિકાઓમાં સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે સત્તા જાળવી રાખી છે.
ગ્રામ પંચાયતમાંથી નગરપાલિકાનો દરજ્જો પામનાર બેચરાજી માટે આ પ્રથમ ચૂંટણી અને પ્રથમ સામાન્ય સભા હતી. જેમાં ભાજપના ઉમેદવારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
- પ્રમુખ: નરેન્દ્રભાઈ મફતલાલ પટેલ (બેચરાજી નગરપાલિકાના પ્રથમ પ્રમુખ)
- ઉપપ્રમુખ: હંસાબેન ગફુરભાઈ ભરવાડ
- કારોબારી અધ્યક્ષ: મુકેશભાઈ શાહ
- દંડક: કનૈયાલાલ રાવલ
- પક્ષના નેતા: મનુજી ઠાકોર
નવનિયુક્ત પ્રથમ પ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ પટેલે પાર્ટી હાઈકમાન્ડનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે, પંચાયતમાંથી પાલિકા બન્યા બાદ વિકાસના કામોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. નગરના મુખ્ય પ્રશ્નો જેવા કે દબાણ, પીવાનું પાણી અને ગટર વ્યવસ્થાનો નિકાલ સૌ ચૂંટાયેલા સભ્યો અને આગેવાનોને સાથે રાખીને સત્વરે કરવામાં આવશે.
કડી નગરપાલિકા
કડી નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકો છે, જેમાંથી 28 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો પહેલેથી જ બિનહરીફ વિજેતા બન્યા હતા, જ્યારે બાકીના વોર્ડમાં પણ પક્ષનું શાનદાર પ્રદર્શન રહ્યું હતું. ચૂંટણી અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી સભામાં નવા હોદ્દેદારો જાહેર કરાયા હતા.
- પ્રમુખ: રાજેન્દ્રભાઈ ખોડીદાસ ગજ્જર (બિનહરીફ)
- ઉપપ્રમુખ: સ્મિતાબેન હરેશભાઈ પટેલ (સર્વાનુમતે)
- કારોબારી ચેરમેન: શૈલેષભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ
- પક્ષના નેતા: વિષ્ણુભાઈ બજાણીયા
- દંડક: મયંકભાઈ દરજી
આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલા પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જનસંઘના સમયથી લઈને અત્યાર સુધી અનેક કાર્યકરોના બલિદાન અને સંઘર્ષ થકી આ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેમણે નવનિયુક્ત હોદ્દેદારોને ટકોર કરી હતી કે પ્રજાની વચ્ચે રહીને કામગીરી કરવી. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મળતી કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટનો સદુપયોગ કરી કડી શહેરને સ્વચ્છ, સુંદર અને ભવ્ય બનાવવા તેમણે અપીલ કરી હતી.
ઊંઝા નગરપાલિકા
ઊંઝા નગરપાલિકાની કુલ 36 બેઠકોમાંથી 31 બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારોનો ભવ્ય વિજય થયો છે. આગામી અઢી વર્ષની ટર્મ માટે અહીં પણ બિનહરીફ વરણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ છે.
- પ્રમુખ: ક્રીમાબેન ઉમંગભાઈ પટેલ (બિનહરીફ)
નવનિયુક્ત પ્રમુખ ક્રીમાબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "મને કોર્પોરેટર તરીકે અને ત્યારબાદ પ્રમુખ પદનું મેન્ડેટ આપવા બદલ હું ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આગામી સમયમાં હું પક્ષને સંપૂર્ણ વફાદાર રહીશ અને ઊંઝાના નગરસેવક તરીકે શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરી પક્ષનું નામ રોશન કરીશ."
વિસનગર નગરપાલિકા
વિસનગર નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા પણ તાજેતરમાં જ સંપન્ન થઈ હતી. જેમાં ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખના નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
- પ્રમુખ: આશાબેન કનૈયાલાલ પટેલ
- ઉપપ્રમુખ: મહેન્દ્રજી હેમાજી ઠાકોર
બંને હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે નિમણૂક કરવામાં આવી છે અને આગામી અઢી વર્ષ માટે તેઓ વિસનગરના વિકાસ કાર્યોની જવાબદારી સંભાળશે.
વિજાપુર નગરપાલિકા
વિજાપુરમાં પણ પાર્ટીના આદેશ અને મેન્ડેટ અનુસાર નવી બોડીની રચના કરવામાં આવી છે.
- પ્રમુખ: કામિનીબેન ભરતભાઈ પટેલ
- ઉપપ્રમુખ: બીનાબેન પ્રીતેશભાઈ પટેલ
મહેસાણા જિલ્લાની આ તમામ નગરપાલિકાઓમાં નવી બોડી અસ્તિત્વમાં આવતાની સાથે જ સ્થાનિક લોકોમાં વિકાસના કામોને વધુ વેગ મળશે તેવી અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે. શાસક પક્ષના આગેવાનોએ તમામ નગરોમાં નાગરિકોને પ્રાથમિક સુવિધાઓ સત્વરે પૂરી પાડવાની ખાતરી આપી છે.
તાપી: વ્યારા નગરપાલિકાને મળ્યું નવું નેતૃત્વ, ડો. પ્રિયા પટેલ પ્રમુખ બન્યા
વ્યારા નગરપાલિકાની સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જેમાં નવી ટર્મ માટે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ તેમજ કારોબારી અધ્યક્ષ સહિતના મહત્વના હોદ્દાઓ માટે સર્વાનુમતે ઠરાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. સભામાં ઉપસ્થિત તમામ સભ્યોએ એકમતથી વિવિધ હોદ્દેદારોના નામોને સમર્થન આપતા નિર્ણયને મંજૂરી આપી હતી.
વોર્ડ નંબર 3માંથી ચૂંટાઈ આવેલા ડો. પ્રિયા પટેલને વ્યારા નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. શહેરના વિકાસને વધુ ગતિ આપવા અને નાગરિકોને સારી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના ઉદ્દેશ સાથે તેમની પસંદગી કરવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું હતું. ડો. પ્રિયા પટેલે પણ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરી નગરના સર્વાંગી વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી હતી.
આ ઉપરાંત ઉપપ્રમુખ પદે અનીસ ચૌધરીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. લાંબા સમયથી સામાજિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે સક્રિય રહેલા અનીસ ચૌધરી હવે નગરપાલિકાના વહીવટી કાર્યમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. જ્યારે કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે તેજસ પંચાલની પસંદગી કરવામાં આવી છે. શહેરના વિવિધ વિકાસ કાર્યોના અમલીકરણ અને વહીવટી કામગીરીના સંકલનમાં તેમની જવાબદારી મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
નગરપાલિકામાં પક્ષના નેતા તરીકે જયેશ રાઠોડની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જ્યારે દંડક તરીકે 22 વર્ષીય હેતલ ભદાણેની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. યુવા પ્રતિનિધિને મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપાતા કાર્યકરોમાં પણ ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
સામાન્ય સભામાં તમામ હોદ્દેદારોના નામો સર્વાનુમતે મંજૂર થતા નવી ટીમ હવે વ્યારા શહેરના વિકાસ, નાગરિક સુવિધાઓના વિસ્તરણ અને વિવિધ જાહેર હિતના કાર્યોને વધુ અસરકારક રીતે આગળ વધારશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નવી બોડીની રચના બાદ શહેરના રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં પણ આ નિર્ણય ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
કપડવંજ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની બિનહરિફ વરણી
કપડવંજ નગરપાલિકામાં 28 માંથી 19 બેઠકો મળતા ભાજપને બહુમતી મળી હતી. આજરોજ કપડવંજ નગરપાલિકામાં પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની બિનહરિફ વરણી કરવામાં આવી હતી. ખેડા સાંસદ દેવુસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે સેજલબેન અરવિંદભાઈ પટેલ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે સ્નેહા પ્રતિકભાઈ ઓઝાની વરણી કરાઈ હતી. જ્યારે કારોબારી ચેરમેન તરીકે નરેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ પટેલ, પક્ષના નેતા તરીકે ભદ્રેશભાઈ સુતરીયા અને દંડક તરીકે જયશ્રીબેન બિમલકુમાર શર્માના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
બારડોલી નગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન: પ્રમુખ પદે નીલમબેન વ્યાસ અને ઉપપ્રમુખ પદે મીનેશભાઈ પટેલની વરણી
તાજેતરમાં યોજાયેલી બારડોલી નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં ભવ્ય વિજય મેળવ્યા બાદ, આજે વિજેતા થયેલા સભ્યોની પ્રથમ ઐતિહાસિક સભા ઉત્સાહભર્યા માહોલમાં મળી હતી. આ પ્રથમ સભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા મોકલવામાં આવેલા મેન્ડેટના આધારે પાલિકાના વિવિધ મહત્વના હોદ્દાઓ પર પદાધિકારીઓની સર્વાનુમતે વરણી કરવામાં આવી હતી.બારડોલી નગરપાલિકામાં પ્રથમ અઢી વર્ષની ટર્મ માટે પ્રમુખ પદ અનામત રાખવામાં આવ્યું હોય, પક્ષ દ્વારા સક્ષમ મહિલા આગેવાન નીલમબેન વ્યાસ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળવામાં આવ્યો છે. પક્ષના મેન્ડેટ અનુસાર નીલમબેન વ્યાસને આગામી અઢી વર્ષ માટે બારડોલી પાલિકાના પ્રમુખ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે ઉપપ્રમુખ તરીકે સક્રિય અગ્રણી મીનેશભાઈ પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે.
સ્થાનિક પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતા અને ચુસ્ત હાજરીમાં પ્રમુખ તેમજ ઉપપ્રમુખની સત્તાવાર ચૂંટણી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. પક્ષ તરફથી મેન્ડેટ રજૂ કરાયા બાદ આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ હતી. આ ઉપરાંત, પાલિકાના વહીવટને વેગ આપવા માટે અન્ય મહત્વના હોદ્દેદારોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. નવી બોડીની રચના થતાં જ પાલિકા પરિસરમાં ઉપસ્થિત ભાજપના આગેવાનો, કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. નવનિયુક્ત પ્રમુખ નીલમબેન વ્યાસ અને ઉપપ્રમુખ મીનેશભાઈ પટેલે પક્ષના મોવડીમંડળનો આભાર માન્યો હતો અને બારડોલી નગરના વિકાસકાર્યોને વધુ ગતિશીલ બનાવવાની નેમ વ્યક્ત કરી હતી.