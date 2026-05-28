ગુજરાતની વિવિધ મહાનગરપાલિકામાં નવા હોદ્દેદારોની વરણી: નેહલ શુકલ રાજકોટના મેયર, સુરેન્દ્રનગરને પણ મળ્યા પ્રથમ મેયર
Published : May 28, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 4:35 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત મહાનગરપાલિકામાં નવા હોદ્દેદારોની વરણી કરવામાં આવી છે. સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સહિતના પદાધિકારીઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની મળ્યા પ્રથમ મેયર
સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપે 51 બેઠક જીતી સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે મહાનગરપાલિકામાં કબજો કર્યો હતો. સુરેન્દ્રનગર મહાનગપાલિકાના પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. રાકેશ રાઠોડ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના પ્રથમ મેયર બન્યા છે. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે સ્મિતાબેન રાવલ, કારોબારી ચેરમેન નિખિલ ચાપાનેરી અને દંડક તરીકે સ્વાતિબેન માંડલિયા તેમજ શાસક પક્ષના નેતા તરીકે પીન્ટુબેન અસાણીયાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
ઉષાબેન તલરેજા ભાવનગરના મેયર બન્યા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં પણ હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ઉષાબેન તલરેજાને ભાવનગરના મેયર બનાવવામાં આવ્યા છે. અશોક બારૈયા ડેપ્યુટી મેયર બન્યા છે. કિશન મહેતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બન્યા છે. લાલભા વાળાને શાસક પક્ષના નેતા તેમજ રિંકુબેન માંગુકિયાને દંડક બનાવાયા છે.
આણંદ-કરમસદ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓની નિમણૂક
આણંદ-કરમસદ મહાનગરપાલિકામાં હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આણંદ-કરમસદ મહાનગરપાલિકામાં દીપિકા પટેલ મેયર, કમલેશ ડાભીને ડેપ્યુટી મેયર બનાવવામાં આવ્યા છે. મયુર સુથારને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન બનાવાયા છે. અમિત પુરોહિતને શાસક પક્ષના નેતા તેમજ હિરલબેન શાહની દંડક તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
વડોદરામાં ગીતાબેન મકવાણા બન્યા મેયર
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં પણ પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ગીતાબેન મકવાણાને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર બનાવવામાં આવ્યા છે. આદિત્ય પટેલની ડેપ્યુટી મેયર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. વર્ષાબેન વ્યાસને સ્થાયી સમિતિ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. શ્વેતાબેન માછીને શાસક પક્ષના નેતા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના દંડક તરીકે વિજય ચૌહાણની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.
માયાબેન માવાણી સુરતના મેયર બન્યા
સુરત મહાનગરપાલિકામાં માયાબેન માવાણી નવા મેયર બન્યા છે. નવા પદાધિકારીઓની જાહેર થયેલી યાદીમાં મેયર ઉપરાંત અન્ય મહત્ત્વના હોદ્દાઓ પર સત્તાવાર પસંદગી કરવામાં આવી હતી. ડેપ્યુટી મેયર તરીકે સુધાકર ચૌધરીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મનપાની તિજોરીની ચાવી સમાન ગણાતી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પદે રાજન પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુરત મહાનગરપાલિકામાં શાસક પક્ષના નેતા તરીકે અલ્પાબેન મહેતા અને દંડક (વ્હીપ) તરીકે ઉર્મિલાબેન ત્રિપાઠીના નામ પર મહોર મારવામાં આવી છે.
સુરતના નવનિયુક્ત મેયર માયાબેન માવાણીએ પદ સંભાળતાની સાથે જ શહેરના વિકાસ અને લોકપ્રશ્નોને વાચા આપવાની નેમ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "સુરત શહેરના નાગરિકોની જે પણ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો અને પ્રશ્નો છે, તેને વહેલી તકે ઉકેલવા માટે હું હંમેશા કટિબદ્ધ રહીશ. શહેરના તમામ ૩૦ વોર્ડના કોર્પોરેટરોને સાથે રાખીને, ટીમ વર્ક સાથે જનહિતના કાર્યોને આગળ ધપાવવામાં આવશે."
દક્ષાબેન પટેલ વાપી મહાનગરપાલિકાના મેયર બન્યા
વલસાડ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક શહેર વાપીમાં તાજેતરમાં રચાયેલી વાપી મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા આજે રજ્જુ શ્રોફ ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાઈ હતી. સભા દરમિયાન મહાનગરપાલિકાના વિવિધ હોદ્દાઓ માટેની નિમણૂકો અને ચૂંટણીઓ કરવામાં આવી હતી. દક્ષાબેન પટેલની મેયર પદ માટે બિનહરીફ વરણી કરવામાં આવી હતી. કોઇપણ વિરોધી ઉમેદવાર મેદાનમાં ન ઉતરતા દક્ષાબેન પટેલને સર્વાનુમતે મેયર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. મિતેશ દેસાઇની ડેપ્યુટી મેયર તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે જ્યારે શતીશ પટેલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ધર્મેશ પટેલ શાસક પક્ષના નેતા જ્યારે દંડક તરીકે સુનીતાબેન તિવારીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
નેહલ શુકલ બન્યા રાજકોટના મેયર
રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી રાજકીય અટકળો અને ખેંચતાણના અંતે પદાધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. રાજકોટને તેના ઇતિહાસના 23માં મેયર મળ્યા છે. નેહલ શુકલ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મેયર બન્યા છે.
નવનિયુક્ત મેયર નેહલ શુક્લ અને તેમની ટીમે પક્ષના મોવડી મંડળનો આભાર માનતા જણાવ્યું હતું કે, વિલંબ ભલે થયો હોય પરંતુ હવે અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાજકોટ શહેરના અટકેલા વિકાસ કાર્યોને વેગ આપવા પર રહેશે. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ, ટ્રાફિક અને પાણી જેવી લોકાભિમુખ સમસ્યાઓનો ઝડપી ઉકેલ લાવવો એ આ નવી ટીમની મુખ્ય પ્રાથમિકતા રહેશે.
રાજકોટ મનપાના નવા હોદ્દેદારોના નામ
- મેયર: નેહલ શુક્લ
- ડેપ્યુટી મેયર: દક્ષાબેન વસાણી
- સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન: પરેશ પીપળીયા
- શાસક પક્ષના નેતા: હિરેન ખીમાણીયા
- શાસક પક્ષના દંડક: સંજયસિંહ રાણા
રાકેશ રાઠોડ સુરેન્દ્રનગરના પ્રથમ મેયર બન્યા
રાકેશ રાઠોડનો જન્મ 17-2-1979ના રોજ સુરેન્દ્રનગરના ચુડા તાલુકાના ઝોબાળા ગામમાં થયો હતો. બાળપણથી જ શિક્ષણ અને સંસ્કારસભર વાતાવરણ મળ્યું કારણ કે તેમના માતા-પિતા સરકારી શિક્ષક તરીકે સેવા આપતા હતા. પ્રાથમિક શિક્ષણ ભૃગુપુર ખાતે પૂર્ણ કર્યું. ધોરણ 8 અને 9નું શિક્ષણ ચુડા ચોકડી ખાતે પ્રાપ્ત કર્યું. ત્યારબાદ ધોરણ 10, 11 અને 12નું અભ્યાસ ગાંધીનગર ખાતે પૂર્ણ કર્યો. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે સુરેન્દ્રનગરની એમ.પી. શાહ કોલેજમાંથી અંગ્રેજી વિષય સાથે બી.એ. પૂર્ણ કર્યું.શિક્ષણક્ષેત્રે વધુ અભ્યાસ માટે રાજકોટની મુરલીધર બી.એડ કોલેજમાંથી બી.એડ કર્યું અને ત્યારબાદ રાની દુર્ગાવતી યુનિવર્સિટી, જબલપુરમાંથી એમ.એડની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી.
રાષ્ટ્રભાવના અને સંઘ કાર્યમાત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે આર.એસ.એસ.ની ચુડા ચોકડી સંઘ શાખામાં મુખ્યશિક્ષક તરીકે જવાબદારી સંભાળી. બાળપણથી જ રાષ્ટ્રભાવના, સામાજિક ચિંતન અને વાંચન પ્રત્યે વિશેષ લગાવ રહ્યો. આ સમયગાળાએ તેમના વ્યક્તિત્વ નિર્માણમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. મોરબી તથા લખતરની બી.એડ કોલેજોમાં લેક્ચરર તરીકે અંદાજે 10 વર્ષ સુધી સેવા આપી. શિક્ષણ ક્ષેત્રે યુવાનોને માર્ગદર્શન અને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ આપવાના કાર્યમાં સક્રિય યોગદાન આપ્યું. વર્ષ 2005થી નાના ભાઈ ડૉ. મૃગેશભાઈ રાઠોડની વઢવાણ નગરપાલિકાની ચૂંટણીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સક્રિય ભૂમિકા શરૂ કરી.
વર્ષ 2011માં વઢવાણ નગરપાલિકામાં સભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા. આ દરમિયાન સામાજિક ન્યાય સમિતિ તથા સેનીટેશન જેવા મહત્વપૂર્ણ ખાતાઓમાં જવાબદારીઓ નિભાવી અને જનસેવા સાથે શહેરના વિકાસ માટે સતત કાર્ય કર્યું. વર્ષ 2012થી 2015 દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટીના વઢવાણ શહેર અનુજાતિ મોરચાના પ્રમુખ તરીકે સંગઠનમાં મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સંભાળી. સંગઠનને મજબૂત બનાવવામાં અને યુવાનોમાં રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાનો સંચાર કરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી. નાના ભાઈ ડૉ. મૃગેશભાઈ રાઠોડે જિલ્લામાં વિવિધ રાજકીય અને સામાજિક જવાબદારીઓ નિભાવતા યુવાનોમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર કર્યો હતો. જીવનપર્યંત કેસરી રંગે રંગાયેલા રહી સમાજ અને રાષ્ટ્રસેવામાં કાર્યરત રહ્યા. તેમના નાની ઉંમરે થયેલા અવસાન બાદ પરિવારે કમળને વધુ ખીલવવાની અને સમાજસેવાની પરંપરા આગળ વધારવાની જવાબદારી સ્વીકારી.
વર્ષ 2021માં રાકેશભાઈના ધર્મપત્ની શિલ્પાબેન રાઠોડ સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ-દુધરેજ નગરપાલિકાની ચૂંટણી જીતીને બાગ-બગીચા ચેરમેન તરીકે ઉમદા કામગીરી કરી. ત્યારબાદ તેમને ભારતીય જનતા પાર્ટી સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં મંત્રી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી.
રાકેશભાઈનો આખો પરિવાર છેલ્લા 22 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે વફાદારીપૂર્વક જોડાયેલો રહી દેશસેવા અને સમાજસેવાને પોતાની ફરજ માની સતત કાર્યરત રહ્યો છે.