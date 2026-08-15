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અમરેલી ખાતે 80મા સ્વાત્રંત્ય દિવસની ઉજવણી, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવ્યો

રાજ્યભરમાં આઝાદી પર્વનો ઉમંગ
રાજ્યભરમાં આઝાદી પર્વનો ઉમંગ (X/@CMO Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 8:35 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 11:59 AM IST

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Independence Day 2026: ગુજરાત સહિત ભારતભરમાં 80મા સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે ગુજરાતમાં રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્રતા દિવસની ભવ્ય ઉજવણી અમરેલી ખાતે કરવામાં આવી રહી છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ શહેરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમા સવારે 9 કલાકે ધ્વજવંદન કરવામાં આવશે. ત્રિ-દિવસીય ઉત્સવમાં દેશભક્તિના અને 'વંદે માતરમ્' થીમ આધારિત સુંદર પ્રસ્તુતિઓ થઈ. ગુજરાત પોલીસની વિવિધ પ્લાટુનો દ્વારા શાનદાર માર્ચ પાસ્ટ અને કરતબો રજૂ કરાયા.

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10:58 AM, 15 Aug 2026 (IST)

પોરબંદરમાં મધદરિયે ફરકાવાયો તિરંગો, શ્રીરામ સી સ્વિમિંગ ક્લબના તરવૈયાઓનો અનોખો દેશપ્રેમ

પોરબંદર: રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પોરબંદરમાં પણ આ દિવસની ઉજવણી ખાસ રીતે કરવામાં આવી. અહીં શ્રી રામ સી સ્વિમિંગ ક્લબના તરવૈયાઓએ છેલ્લા 25 વર્ષથી ચાલી આવતી પરંપરાને આ વર્ષે પણ જાળવી રાખી. સવારે વહેલી સવારે શ્રી રામ સ્વિમિંગ ક્લબના 50થી વધુ તરવૈયાઓ તિરંગા અને બેનર સાથે દરિયામાં ઉતર્યા હતા. ઘુઘુવાતા મોજા અને જોરદાર પવન વચ્ચે પણ તરવૈયાઓએ મધદરિયે લગભગ 500 મીટર અંદર જઈને ધ્વજવંદન કર્યું હતું. સમુદ્રની વચ્ચે રાષ્ટ્રગાન ગવાયું અને "ભારત માતા કી જય"ના નારા ગુંજી ઉઠ્યા હતા.

10:34 AM, 15 Aug 2026 (IST)

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરામાં ત્રિરંગો ફરકાવ્યો

ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વડોદરામાં ૮૦મા સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે ત્રિરંગો ફરકાવ્યો.

10:20 AM, 15 Aug 2026 (IST)

પોરબંદરમાં 80મા સ્વતંત્રા દિવસે અનોખી ઉજવણી

પોરબંદરમાં 80મા સ્વતંત્રતા દિવસની અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. તરવૈયાઓએ સમુદ્રમાં મધદરિયે જઈને તિરંગો લહેરાવીને દેશપ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો. સાથે જ યુવાનોને દરિયાઈ સ્વિમિંગ સાથે જોડાવા માટે અપીલ પણ કરી હતી. 50થી વધુ તરવૈયાઓ તિરંગા અને બેનર સાથે દરિયામાં ઉતર્યા હતા. ઘુઘવાતા મોજા અને જોરદાર પવન વચ્ચે પણ તરવૈયાઓએ મધદરિયે લગભગ 500 મીટર અંદર જઈને ધ્વજવંદન કર્યું હતું. સમુદ્રની વચ્ચે રાષ્ટ્રગાન ગવાયું અને "ભારત માતા કી જય"ના નારા ગુંજી ઉઠ્યા હતા.

આજના કાર્યક્રમમાં સ્થાનિક લોકો અને માછીમારો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. દરિયાકાંઠેથી લોકોએ તરવૈયાઓના આ સાહસને બિરદાવ્યું હતું અને તિરંગાને સલામી આપી હતી.

9:51 AM, 15 Aug 2026 (IST)

અમરેલીમાં રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ધ્વજ ફરકાવ્યો

અમરેલીમાં રાજ્યકક્ષાના સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ધ્વજ ફરકાવ્યો

9:05 AM, 15 Aug 2026 (IST)

અમરેલીમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ધ્વજ ફરકાવ્યો

અમરેલીમાં રાજ્યકક્ષાના 80મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમરેલી ખાતે ધ્વજવંદન કર્યું હતું.

8:36 AM, 15 Aug 2026 (IST)

અમરેલીમાં રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં સ્વંતત્રતા દિવસની ઉજવણી

અમરેલીમાં રાજ્યકક્ષાનો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ, મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં સ્વંતત્રતા દિવસની ઉજવણી

Last Updated : August 15, 2026 at 11:59 AM IST

TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY 2026
SWATANTRATA DIWAS 2026
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
સ્વતંત્રતા દિવસ 2026
INDEPENDENCE DAY 2026

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