પાટણ: લક્ઝરી બસના ગુપ્ત ખાનાંમાંથી 12.12 લાખનો દારુ ઝડપાયો, સ્પેશિયલ ડ્રાઇવમાં 170 ગુના નોંધાયા
પોલીસે બસમાંથી 12 લાખ 12 હજાર રૂપિયાના વિદેશી દારુ અને બિયરના જથ્થા સહિત કૂલ 22 લાખ 17 હજારનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
Published : October 26, 2026 at 1:33 PM IST
પાટણ: પાટણ જિલ્લામાં દેશી અને વિદેશી દારૂના દુષણને ડામવા જિલ્લા પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. શંખેશ્વર-દસાડા હાઇવે પર લક્ઝરી બસમાં ગુપ્ત ખાનાં બનાવી કરવામાં આવતી વિદેશી દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે બસમાંથી 12 લાખ 12 હજાર રૂપિયાના વિદેશી દારુ અને બિયરના જથ્થા સહિત કૂલ 22 લાખ 17 હજારનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
લક્ઝરી બસમાંથી દારુ ઝડપાયો
પાટણના શંખેશ્વર-દસાડા હાઇવે પર શંખેશ્વર પોલીસે બાતમીના આધારે લક્ઝરી બસને રોકીને તપાસ હાથ ધરી હતી. બસની તપાસ દરમિયાન ગુપ્ત ખાનાં બનાવી તેમાં વિદેશી દારુ અને બિયરનો જથ્થો સંતાડવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે કાર્યવાહી દરમિયાન 12 લાખ 12 હજાર રૂપિયાની કિંમતનો વિદેશી દારુ અને બિયરનો જથ્થો, લક્ઝરી બસ તથા મોબાઇલ ફોન સહિત કૂલ 22 લાખ 17 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન બસચાલક બિજારામ ચૌધરીને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ડ્રાઇવરની બાજુમાં બેઠેલો એક શખ્સ પોલીસને જોઈ અંધારાનો લાભ લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો.
પ્રાથમિક તપાસમાં દારૂનો જથ્થો ગાંધીધામ પહોંચાડવાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. દારૂ ભરી આપનાર, પરિવહન કરનાર અને જથ્થો મંગાવનાર સહિત કુલ ચાર આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
પાટણમાં સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ
બીજી તરફ, પાટણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા દારૂના ગેરકાયદે વેચાણ અને હેરાફેરી સામે વિશેષ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જિલ્લા LCB, SOG અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની કુલ 54 ટીમોએ સંયુક્ત રીતે અલગ-અલગ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
આ સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ દરમિયાન જિલ્લામાં કુલ 260 સ્થળોએ તપાસ અને દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં દેશી અને વિદેશી દારૂના ગેરકાયદે જથ્થા સંબંધિત કુલ 170 ગુના નોંધવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે કુલ 16 લાખ 68 હજાર 885 રૂપિયાની કિંમતનો દેશી અને વિદેશી દારૂનો જથ્થો કબજે કર્યો હતો, જ્યારે 21 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પાટણના Dyspએ જણાવ્યું હતું કે, પાટણ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા દારૂના ગેરકાયદે વેચાણ અને હેરાફેરી સામે હાથ ધરવામાં આવેલી સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ હાથ ધરી ગેરકાયદે દારૂના વેપાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
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