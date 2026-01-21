ભાવનગર: એક ઘરમાંથી મળ્યો દારૂનો મસમોટો જથ્થો, 7 લાખના મુદ્દામાલ સાથે 1 શખ્સની ધરપકડ, કુલ 3 સામે ગુનો

ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન એક ઘરમાંથી લાખો રૂપિયાનો દારૂ મળી આવ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 7:57 AM IST

ભાવનગર: પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન એક ઘરમાંથી લાખો રૂપિયાનો દારૂ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પર દરોડો પાડતા લાખો રૂપિયાનો દારૂ ઝડપાઇ ગયો હતો આ સાથે પોલીસે એક શખ્સની પણ અટકાયત કરી છે. આ સમગ્ર મામલે અન્ય બે શખ્સોની સંડોવણી પણ સામે આવી છે, તેથી કુલ 3 આરોપી સામે પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

બે રૂમ અને ગેલેરીમાંથી પણ મળ્યો દારૂનો મસમોટો જથ્થો

ભાવનગરની પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ અને LCBની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, શહેરના ઘોઘા રોડ ઉપર સ્થિત ચકુતલાવડી સામે, કૈલાશ સોસાયટીમાં આવેલા એક મકાનમાંથી મસમોટો દારૂનો જથ્થો છુપાવેલો છે, જેને પગલે પોલીસે તે ઘરમાં રેડ પાડી હતી. ત્યારે પોલીસને બે માળના મકાનમાં નીચેના ભાગમાં આવેલા બે રૂમમાં તપાસ કરતા દારૂ ભરેલી બોટલના પૂંઠાના ખોખા રૂમ સાથે ગેલેરીમાં પણ દારૂના ખોખા મળી આવ્યા હતા.

પોલીસે પકડ્યો દારૂનો મસમોટો જથ્થો

પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ દ્વારા બે રૂમમાંથી પૂંઠાના ખોખામાંથી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ત્યારે પોલીસે રૂમમાંથી દારૂના જથ્થા સહિત કુલ 7,40,680નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો છે. આ ઉપરાંત સ્થળ ઉપરથી પોલીસે એક શખ્સની પણ અટકાયત કરી હતી.

કુલ 3 આરોપી સામે કાર્યવાહી

ભાવનગર પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડ ટીમ દ્વારા બે માળના મકાનમાં રેડ દરમિયાન લખન ઉર્ફે લખો જીવરાજભાઈ મકવાણા ઝડપાઇ ગયો હતો. જો કે આ ગુન્હામાં કરશન પ્રવીણ મકવાણા અને સુનિલ અરજણ ગોહેલ સામેલ હોઈ જેને પકડવાના બાકી છે. ત્યારે હાલ મુદ્દામાલ અને એક શખ્સને ઝડપીને ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુન્હો નોંધી આગળની તપાસ સોંપી છે.

