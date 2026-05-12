જૂનાગઢમાં કારમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ, 1986 બોટલ સાથે 11 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

માણેકવાડાથી બંધાળા માર્ગ પર પોલીસે ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને એક શંકાસ્પદ કાળા રંગની કારને આંતરી હતી જેમાંથી દારૂની 1986 બોટલ મળી આવી હતી.

Published : May 12, 2026 at 7:30 AM IST

જૂનાગઢ: ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કડક અમલ વચ્ચે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે (LCB) બાતમીના આધારે દારૂની હેરાફેરીનું મોટું નેટવર્ક ઝડપી પાડ્યું છે. માણેકવાડાથી બંધાળા માર્ગ પર પોલીસે ફિલ્મી ઢબે પીછો કરીને એક શંકાસ્પદ કાળા રંગની કારને આંતરી હતી, જેમાંથી ₹11 લાખથી વધુની કિંમતનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી રાજેશ કાઠી નામના શખ્સની અટકાયત કરી છે, જ્યારે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય બે શખ્સોને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ કાર્યવાહીથી બુટલેરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે માણેકવાડાથી બંધાળા માર્ગ પર કેટલાક ઇસમો રાજ્ય બહારથી કારમાં દારુ લાવીને હેરાફેરી કરી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા માણેકવાડાથી બંધાળા માર્ગ પર વોચ ગોઠવીને શંકાસ્પદ લાગતી કારને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, કાર ચાલકે પોલીસને જોઇને કારને વધુ ગતિથી દોડાવી હતી. તે બાદ પોલીસ જવાનોએ અન્ય ખાનગી વાહનની મદદથી કારને બંધાળા માર્ગ પર રોકી હતી અને તેમાં તપાસ કરતા ડેકી તેમજ શીટ નીચેથી કાગળના પુઠામાં પેક દારૂની નાની 1986 બોટલ મળી આવી હતી.

ખાનગી વાહનમાં દારૂની હેરાફેરી

જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના PI કે.એમ.પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, મૂળ બંધાળાનો રાજેશ કાઠી GJ10 DJ 2303 નંબરની કાળા કલરની કાર લઇને બંધાળા તરફ આવતો હતો. આ કારની તપાસ કરતા કારની અંદરથી 1986 દારૂની નાની બોટલ મળી આવી હતી. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે ફરાર બે આરોપી યુવરાજ અને કૌશિક વાળાનો સમગ્ર દારુ પ્રકરણમાં કેવો રોલ છે? આ દારુ કોણે મંગાવ્યો હતો અને ક્યાં લઇ જવાનો હતો? આવા તમામ વિષયો પર પોલીસ ખૂબ જ ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે.

