'ગુજરાતમાં ગોવા': 1 હજાર કિમી દૂર ગોવાથી ગુજરાતમાં ઘૂસ્યો દારૂ, આખરે જૂનાગઢમાં પકડાઈ દારૂ ભરેલી ટ્રક
જૂનાગઢ પોલીસે 2160 દારૂની બોટલ સહિત 7.66 લાખ રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે પાંચ આરોપીઓની અટકાયત કરી છે.
Published : September 29, 2026 at 8:12 PM IST
જૂનાગઢઃ ગોવાથી જૂનાગઢ, લગભગ 1300થી વધુ કિલોમીટરના આ રસ્તામાં અનેક પોલીસ સ્ટેશન આવે છે. મહારાષ્ટ્રથી દક્ષિણ ગુજરાતની બોર્ડરમાં પ્રવેશો એના પછી લગભગ 10 જેટલા જિલ્લા પસાર કરો ત્યારે જઈને છેક જૂનાગઢ પહોંચાય. જોકે, ચોંકાવનારી વાત તો એ છેકે આ 10 જિલ્લા અને અનેક ચેકપોસ્ટ હોવા છતાં છેક જૂનાગઢ જઈને આ દારૂ ભરેલી ટ્રક પકડાઈ હતી.
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે, ગોવાથી દારૂ ભરેલી એક ટ્રક જૂનાગઢમાં આવી રહી છે અને જૂનાગઢના માર્કેટયાર્ડ સામે આવેલી ખાનગી બેંક પાસે ગોવાથી ટ્રક મારફતે દારૂ મંગાવીને બૂટલેગરો તેનું કટિંગ કરવાની તજવીજ છે. બાતમીના આધારે જૂનાગઢ LCBમાં રેડ કરતા પાંચ જેટલા બૂટલેગરો એકસાથે પકડાઈ ગયા હતા.
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના PI ચેતરીયા સહિતના પોલીસ અધિકારીઓની ટીમે રેડ કરતા ટ્રકમાંથી ગોવાથી મંગાવેલા દારૂની 2160 બોટલ મળી આવી હતી. હાલ પોલીસે અસલમ પઠાણ, અતિક ઘાંચી, મકસુદ ગામેતી, અરબાઝ બલોચ અને મકબુલ ગામેતીની દારૂના જથ્થા સાથે અટકાયત કરી છે
ગોવાના વાઈન શોપ સંચાલકની શોધખોળ
જૂનાગઢએ ડિવિઝન પોલીસ મથકની હદમાંથી પકડાયેલા દારૂ કેસમાં પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ગોવાની શુભમ વાઈન શોપના સંચાલક પાત્રમ અને જેતપુરના રાજ પટેલ આ બંને વચ્ચે કનેક્શન સામે આવ્યું છે. હાલ બંને આરોપી પોલીસ પકડથી દૂર છે અને પોલીસે ફરાર રહેલા આ બંને આરોપીને પકડી પાડવા માટે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
જૂનાગઢમાંથી પકડાયેલા દારૂનું કનેક્શન ગોવાની વાઇન શોપ સાથે પણ જોડાઈ રહ્યું છે. આ પ્રકારે વાઇન શોપ દ્વારા દારૂ મોકલવામાં આવ્યો હશે તેવી પ્રાથમિક શક્યતાને આધારે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ તપાસ કરી રહી છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે પાંચ મોબાઇલ અને એક આઇસર ટ્રક જપ્ત કરી છે અને પાંચ આરોપીઓની પણ અટકાયત કરી છે.
ગોવાથી જૂનાગઢ કેવી રીતે પહોંચી દારૂ ભરેલી ટ્રક?
મહારાષ્ટ્રથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં પ્રવેશો એટલે સૌથી પહેલા મોટું શહેર આવે તે વાપી છે. વાપી પછી વલસાડ, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢ.. આટલા બધા જિલ્લા આવે. આ તમામ જિલ્લાને ઓળંગતી વખતે એક ચેકપોસ્ટ તો હોય જ ઉપરાંત જિલ્લાના અનેક તાલુકાના પોલીસ સ્ટેશનનો વિસ્તાર પણ આવે. જોકે, જે રીતે ગોવાથી છેક જૂનાગઢ સુધી દારૂ ભરેલી ટ્રેક પહોંચી ગઈ તે અનેક સવાલો ઉભા કરી દે છે.
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