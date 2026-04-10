ભાવનગરમાં મકાન ભાડે રાખી દારૂની હેરાફેરી, 3744 દારૂની બોટલ સાથે બે આરોપી ઝડપાયા

ભાવનગરના કાળુભા રોડ પર મકાન ભાડે રાખી દારૂની હેરાફેરી કરતા બે શખ્સને LCB પોલીસે ઝડપી લીધા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 10:19 AM IST

ભાવનગર: ભાવગર શહેર-જિલ્લામાં દારુ ઝડપાવાનો સીલસીલો યથાવત રહેવા પામ્યો છે. શહેરમાં મકાન ભાડે રાખીને દારૂની હેરાફેરી થતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે 3744 દારૂની બોટલો સાથે બે આરોપીને ઝડપી લીધા છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, શહેરની અંદર મકાન ભાડે રાખી દારુ રાખવામાં આવે છે અને ત્યાંથી હેરફેર કરવામાં આવે છે. આ બાતમીના આધારે બાતમીવાળા સ્થળ ઉપર રેડ કરતા લાખો રૂપિયાનો દારુ પોલીસને મળી આવ્યો હતો. આ સાથે જ પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી બે આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા.

ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે, હરેશ ઉર્ફે ભયલુ ધનજીભાઈ બારૈયા જકાતનાકા મફતનગર વિસ્તારનો રહેવાસી અને તેના સહયોગી પ્રણવ મુકેશભાઈ ડોડીયા કાળીયાબીડવાળો અને સુનિલ રામજીભાઈ મકવાણા અકવાડાવાળો સાથે મળીને કાળુભા રોડ નાનભાવાડીમાં પ્લોટ નંબર 11 અને 13 Bનું મકાન ભાડે રાખીને બહારથી દારૂ લાવી તેની હેરાફેરી કરે છે. આ બાતમીના આધારે પોલીસે સ્થળ ઉપર રેડ કરી હતી જ્યાંથી લાખો રૂપિયાનો દારુ ઝડપી લીધો હતો.

સ્થળ ઉપરથી મળી આવ્યો કેટલો દારુ

ભાવનગર LCB પોલીસે કાળુભા રોડ નાનભા વાડીમાં પ્લોટ નંબર 11 13 Bનું મકાન ઉપર પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી ત્યારે પોલીસને વિવિધ ફ્લેવરની અલગ અલગ કંપનીની દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. પોલીસે સ્થળ ઉપરથી કુલ 3744 દારૂની બોટલ અને બીયર ટીન 120 મળીને 11,01,216 ની કિંમતનો દારૂ ઝડપી લીધો હતો. જ્યારે બે સ્કૂટર મળીને કુલ મુદ્દામાલ 12,61,216 નો કુલ કબ્જે લીધો હતો.

ભાવનગર LCB પોલીસે કાળુભા રોડ નાનભાવાડીમાં આવેલા મકાનમાં રેડ કરી ત્યારે દારૂની સાથે બે શખ્સોને પણ ઝડપી લીધા હતા. પોલીસે સુનિલ રામજીભાઈ મકવાણા અને પ્રણવ મુકેશભાઈ ડોડીયા નામના શખ્સને ઝડપી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી જ્યારે હરેશ ઉર્ફે ભઇલુભાઇ ધનજીભાઇ બારૈયાને ઝડપવાનો બાકી છે. LCB પોલીસે નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં પકડાયેલા શખ્સો અને મુદ્દામાલ સાથે ધોરણસરનો ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી માટે સોપી આપ્યા છે.

