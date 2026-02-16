ખેટા ખાટલી ગામે 1056 અને ભડભીડ ટોલ નાકેથી 5328 દારૂની બોટલો પકડાઈ, બે આરોપીઓની ધરપકડ

ETV Bharat / state

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે બે અલગ બનાવમાં લાખો રૂપિયાનો દારૂ પકડી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 16, 2026 at 3:01 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર એલસીબી પોલીસે અલગ અલગ બે બનાવમાં દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. એક ખેતાખાટલી ગામે તબેલામાંથી અને ભડભીડ ટોલનાકેથી આઈશર ટ્રકમાંથી ચીકુની આડમાં દારૂનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં એલસીબી પોલીસે ખેટા ખાટલી ગામેથી એક બોલેરો કારમાંથી દારૂનો જથ્થા સાથે એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે. બીજા એક બનાવમાં ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર ભડભીડ ટોલનાકા પાસેથી એક આઇસર ટ્રકમાંથી દારૂનો જથ્થો અને એક શખ્સ ઝડપાયો છે. આમ એલસીબી પોલીસે બે અલગ બનાવમાં લાખો રૂપિયાનો દારૂ પકડી લીધો છે.

ખેટા ખાટલી ગામેથી ઝડપાયો દારૂ:

ભાવનગરની એલસીબી પોલીસને બાતમી મળતા ખેટા ખાટલી ગામે પાતા વિસ્તારમાં સોલારવાળા રોડ ઉપર વિજય મેરના તબેલાના વાડામાં સંતાડી રાખવામાં આવેલો દારૂ સગે કરવામાં આવતો હતો તે દરિમયાન રેડ કરી હતી. પોલીસે સ્થળ ઉપર રેડ કરતા એક બોલેરો પીકપ ગાડીના પાછળના ડાગલા નીચે બનાવેલા ચોરખાનામાંથી 1056 દારૂની બોટલ 3,29,472 ની કિંમતની ઝડપી લીધી હતી. પોલીસે કુલ 11,34,472 મુદ્દામાલ અને ભજનલાલ સુખરામ વરાડ નામના રાજસ્થાનવાળા શખ્સને ઝડપી લીધો છે. એલસીબી પોલીસે કુલ ચાર શખ્સો ભજનલાલ સુખરામ વરાડ, પકડવાના બાકી વિજય હમીરભાઇ મેર, નિતેશભાઈ પરમાર અને સુરેશ ભાખરારામ રાજસ્થાનવાળા વિરુદ્ધ વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

બીજા બનાવમાં ચીકુની આડમાં દારૂ ઝડપાયો:

ભાવનગર એલસીબી પોલીસ બીજા બનાવમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે બાતમી મળી હતી કે અમદાવાદ તરફથી ભાવનગર એક આઇસર ટ્રક GJ04X6539 આગળ મોમાઈ દર્શન લખેલું હોય તેમાં ચીકુની આડમાં દારૂનો જથ્થો ભાવનગરમાં ઘુસાડવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. જેને પગલે એલસીબીની ટીમ ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર ભડભીડ ટોલનાકા પાસે વોચમાં ગોઠવાય હતી. બાતમીવાળો ટ્રક આવતા જ એલસીબી પોલીસે ઉભો રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી મસ મોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો હતો.

ચીકુની આડમાં નીકળ્યો 5328 બોટલોનો જથ્થો:

એલસીબી પોલીસે ભડભીડ ટોલ નાકા પાસેથી ઊભા રાખેલા આઇસર ટ્રકની તપાસ કરતા ચીકુની આડમાં 5328 દારૂની બોટલ એટલે 138 પેટી દારૂ કુલ 17,09,760 ની કિંમતનો દારૂ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે રાહુલ સુરેશભાઈ શેલાર સુરતવાળાને ઝડપી લીધો હતો. ત્યારબાદ મોબાઈલ, આઇસર ટ્રક,દારૂ મળી ફૂલ પોલીસે 22,14,760 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને રાહુલ સુરેશભાઈ સેલાર અને પકડવાના બાકી રહેતા જગદીશ અશોકભાઈ તોગડીયા વિરુદ્ધ વેળાવદર ભાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી.

