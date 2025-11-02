દવાની આડમાં દારૂની હેરફેરી, ટ્રકમાંથી મળી પાંચ હજારથી વધારે બોટલો
અમદાવાદમાં ફરી એક વખત દારૂનો મસમોટો જથ્થો ઝડપાયો છે. પોલીસે અંદાજે 31 લાખ રૂપિયાનો દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે અને બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
Published : November 2, 2025 at 7:44 AM IST
અમદાવાદ: શનિવારની રાતે સોલા બ્રિજ પાસે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન સોલા પોલીસની ટીમને એક ટ્રકની તપાસ કરતા દવાનો જથ્થો અને પાછળ દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસને પાંચ હજારથી વધારે દારૂની બોટલો ટ્રકમાંથી મળી આવી હતી. આમ કુલ 31 લાખ રૂપિયાનો દારૂ પોલીસે કબ્જે કર્યો છે.
પોલીસની પુછપરછમાં આરોપીઓ જલંધરથી 59 હજારની દવાની બોટલો લાવ્યા હોવાનું અને દારૂની બોટલો અમૃતસરથી લાવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. આરોપીઓએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, પંજાબી ભાઈ કરીને એક વ્યક્તિ છે તેની સાથે રાજકોટ પહોંચીને વાત કરાવવાની હતી, આરોપીઓનો પ્લાન અમૃતસર થી વાયા રાજકોટ થઈને મહારાષ્ટ્ર આ જથ્થો પહોંચાડવાનો હતો.
હાલ પોલીસે બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં એક ટ્રક ડ્રાઈવર અને એક તેનો સાથીદાર છે. પકડાયેલા બંને આરોપી એકબીજાના સંબંધી થતા અને બંનેના અત્યારસુધી કોઈ ગુનાહિત ઈતિહાસ મળી આવ્યો નથી.
આ ઘટના સંદર્ભે પોલીસે આરોપીઓના વર્ણન અનુસાર મુખ્ય આરોપી પંજાબી ભાઈની શોધખોળ કરવામાં આવશે અને દવાઓ સાચી હતી કે કેમ તેની પણ તપાસ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર અને રાજકોટ જ્યાં જથ્થો પહોંચાડવાનો હતો તે બંને જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવશે.
દવાના બોક્સમાં દારુની દાણચોરી મામલે ગુજરાત દારૂબંધી કાયદાની કલમો હેઠળ સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, 'આરોપીઓ બચવા માટે હોસ્પિટલ સપ્લાય કન્સાઈનમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યની બહારથી ગુજરાતમાં દારૂની દાણચોરી કરી રહ્યા હતા. હોસ્પિટલના દવાના પેકેજોમાં દારૂ છુપાવવાની મોડસ ઓપરેન્ડી એક સંગઠિત નેટવર્કનું અનુમાન છે. સપ્લાય રૂટ અને આ કામગીરીમાં સામેલ અન્ય લોકોને શોધવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.'