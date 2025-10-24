પાલીતાણા શેત્રુંજી પર્વતની પગદંડી પર સિંહની લટાર: યાત્રાળુઓ સાથે દિલદારીનો અનોખો સંગમ, જુઓ VIDEO
વીડિયોમાં સિંહોની આગળ અને પાછળ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળે છે. બીજા વીડિયોમાં બે લોકો લાકડીઓ સાથે સિંહોની ગતિવિધિ પર નજર રાખતા ચાલી રહ્યા છે.
Published : October 24, 2025 at 4:54 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા ખાતે આવેલા શેત્રુંજી ગિરિરાજ પર્વતની ચઢાઈની પગદંડી પર એક નહીં, પરંતુ ચાર સિંહોની હાજરીનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. વન વિભાગે પણ આ વિસ્તારમાં ચારથી પાંચ સિંહોના ગ્રૂપ હોવાની પુષ્ટિ કરી છે. વાયરલ થયેલા ત્રણ અલગ-અલગ વીડિયોમાં યુવક અને મહિલાની હિંમત તેમજ સિંહોની દિલદારી જોવા મળે છે.
શેત્રુંજી પર્વત, જે જૈન ધર્મનું પવિત્ર યાત્રાધામ છે, ત્યાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ આવે છે. આ વખતે, યાત્રાળુઓની સાથે સિંહો પણ પગદંડી પર લટાર મારતા જોવા મળ્યા. ત્રણ વાયરલ વીડિયોમાં સિંહોની આગળ અને પાછળ લોકો ચાલતા દેખાય છે, જે એક અનોખો નજારો પેદા કરે છે.
વીડિયોમાં શું જોવા મળે છે?
વન વિભાગે જણાવ્યું કે આ વીડિયો 24 ઓક્ટોબર, 2025ની સવારના છે. એક વીડિયોમાં સિંહોની આગળ અને પાછળ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોવા મળે છે. બીજા વીડિયોમાં બે લોકો લાકડીઓ સાથે સિંહોની ગતિવિધિ પર નજર રાખતા ચાલી રહ્યા છે, પરંતુ સિંહોને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના.
ત્રીજા વીડિયોમાં એક યુવક સિંહથી માત્ર 30થી 40 ફૂટના અંતરે ચાલી રહ્યો છે, જ્યારે તેની આગળ 10 ફૂટના અંતરે એક મહિલા અને થોડે આગળ એક બાળકી જોવા મળે છે. આ દ્રશ્યમાં યુવક અને મહિલાની હિંમત તેમજ સિંહની શાંત અને દિલદાર વર્તણૂક સ્પષ્ટ દેખાય છે. બંને એકબીજાને ખલેલ પહોંચાડ્યા વિના આગળ વધે છે, જે એકબીજા પ્રત્યેના સહયોગનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
સિંહોની હાજરીનું કારણ
ગુજરાતમાં સિંહો સામાન્ય રીતે ગીરના જંગલોમાં જોવા મળે છે, પરંતુ વધતી વસ્તી અને વિસ્તરતા રહેઠાણને કારણે ભાવનગર જિલ્લો હવે બૃહદ ગીરનો ભાગ બની ગયો છે. પાલીતાણા પંથક, ખાસ કરીને શેત્રુંજી ડેમની આસપાસ, સિંહોનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ગયું છે. ઇન્ચાર્જ આરએફઓ ભરતભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું કે આ વિસ્તારમાં ચારથી પાંચ સિંહોના ગ્રૂપ છે. વાયરલ વીડિયોમાં જોવા મળેલા સિંહો બેના જોડામાં હતા. તેમણે ઉમેર્યું કે આ વિસ્તારમાં માણસો અને સિંહો એકબીજા સાથે ટેવાઈ ગયા છે, જેના કારણે આવા દ્રશ્યો સામાન્ય બની ગયા છે.
શેત્રુંજી પર્વત પરના આ વાયરલ વીડિયો માણસ અને પ્રકૃતિના સહઅસ્તિત્વનું સુંદર ઉદાહરણ છે. યાત્રાળુઓની હિંમત અને સિંહોની શાંત વર્તણૂક આ ઘટનાને યાદગાર બનાવે છે.
