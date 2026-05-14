અમરેલી: રાજુલાના કડીયાળીમાં સિંહના આંટાફેરા, પશુનું મારણ કરતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ

સિંહ જંગલ છોડીને અમરેલીના રાજુલામાં કડીયાળી ગામમાં ઘુસી આવ્યો હતો. સાવજની અવર જવર થતા ગ્રામજનોમાં ભય અને દહેશત ફેલાઇ હતી.

Published : May 14, 2026 at 3:37 PM IST

અમરેલી: અમરેલીમાં ફરી એક વખત સિંહ ગામડામાં ઘુસી આવતા અફરા તફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સિંહ જંગલ છોડીને અમરેલીના રાજુલામાં કડીયાળી ગામમાં ઘુસી આવ્યો હતો. સાવજની અવર જવર થતા ગ્રામજનોમાં ભય અને દહેશત ફેલાઇ હતી. સિંહે ગામમાં ઘુસીને પાલતુ પશુનું મારણ કર્યું હતું. સમગ્ર ઘટના CCTV ફૂટેજમાં કેદ થઇ હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર, ગત રાત્રિના સમયે સિંહ ગામમાં ઘુસી આવ્યો હતો અને પાલતુ પશુઓનો શિકાર કરવા માટે શેરીઓમાં દોડધામ કરી હતી. આ દરમિયાન ગામના લોકો બહાર આવી જતા સિંહ અને ગ્રામજનો અચાનક આમને સામને આવી ગયા હતા. સિંહ મારણ કરવાની પેરવીમાં હતો ત્યારે એક ગ્રામજન સામે આવી જતા ક્ષણભર માટે ભયજનક સ્થિતિ સર્જાઇ હતી.

સાવજને નજીકથી જોઇ ગ્રામજનોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા અને પોતાનો જીવ બચાવવા માટે તેણે દોડ મુકી ભાગવું પડ્યું હતું. સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઇ હોવાનું સામે આવ્યું છે. વાયરલ થયેલા CCTV ફૂટેજમાં ગ્રામજન સિંહથી બચવા ભાગતો સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે જ્યારે સિંહ પણ શેરીમાં દોડતો નજરે પડે છે.

આ ઘટનામાં સિંહે ગામમાં ઘુસી પાલતું પશુઓનું મારણ કરતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે લોકો ઘરની બહાર નીકળતા પણ ડરી રહ્યા છે. ઘટનાને પગલે ગ્રામજનોએ વન વિભાગ પાસે તાત્કાલિક રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારવાની માંગણી કરી છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગામ આસપાસ સિંહોની અવરજવર સતત વધી રહી છે. ખોરાકની શોધમાં સાવજો વારંવાર ગામ સુધી આવી પહોંચતા હોવાથી માનવજીવન અને પશુધન બંને માટે જોખમ ઉભું થયું છે.

આ અંગે કડીયાળી ગામના સરપંચ સવજીભાઈ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, “અહીં છાસવારે સિંહ ગામમાં આવી પાલતુ પશુઓના મારણ કરી રહ્યા છે. ગામલોકોમાં સતત ભયનો માહોલ છે. વન વિભાગ દ્વારા નિયમિત અને અસરકારક પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી બની ગયું છે. જો સમયસર પગલાં નહીં લેવાય તો કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ શકે છે.”

