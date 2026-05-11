અમરેલી: વાઘણીયા-નાના લીલીયા હાઈવે પર સિંહણના આંટાફેરા, વીડિયો વાયરલ થતા વાહનચાલકોમાં ફફડાટ

સિંહણનો રોડ ક્રોસ કરતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા વાહન ચાલકોમાં ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 2:06 PM IST

અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં અવાર નવાર સિંહ વન વિસ્તાર છોડીને માનવ વસાહત અને હાઇવે પર જોવા મળે છે. વાઘણીયા અને નાના લીલીયા વચ્ચેના સ્ટેટ હાઇવે પર દિવસના ધગધગતા તડકામાં એક સિંહણ નિર્ભય રીતે રોડ ક્રોસ કરતી જોવા મળી હતી. સિંહણનો રોડ ક્રોસ કરતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા વાહન ચાલકોમાં ફફડાટ જોવા મળ્યો હતો.

વાયરલ વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઇ શકાય છે કે સિંહણ રસ્તાની એક બાજુથી બીજી બાજુ શાંતિપૂર્વક પસાર થઇ રહી છે. રોડ પર વાહનોની અવરજવર વચ્ચે અચાનક સિંહણ દેખાતા વાહન ચાલકો થોડા સમય માટે થંભી ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના ગામોના રાહદારીઓ, ખેડૂતો તેમજ માલધારીઓમાં ભય અને ફફડાટનો માહોલ સર્જાયો છે.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, લીલીયા વિસ્તાર હવે “બૃહદગીર” તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો છે. શેત્રુંજી નદીના પટ્ટા અને આસપાસના જંગલ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંહોનું કાયમી વસવાટ વધી રહ્યું છે. પાણી અને ખોરાકની ઉપલબ્ધતાને કારણે સિંહો અહીં નવા રહેઠાણ બનાવી રહ્યા હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. જેના કારણે છાશવારે સિંહો ગામડાંઓ અને સ્ટેટ હાઇવે સુધી આવી ચડતા હોવાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે.

ખાસ કરીને દિવસ દરમિયાન સિંહણ રોડ પર દેખાતા લોકોમાં વધુ ચિંતા વ્યાપી છે, કારણ કે આ માર્ગ પરથી સતત વાહનવ્યવહાર રહે છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે જો સમયસર વન વિભાગ દ્વારા યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બનવાની પણ ભીતિ છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ વન વિભાગના સ્થાનિક અધિકારીઓ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને સમગ્ર વિસ્તારમાં નજર રાખવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. વન વિભાગ દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવા, રાત્રિના સમયે અનાવશ્યક અવરજવર ટાળવા અને સિંહો નજીક જોવા મળે તો તાત્કાલિક જાણ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સ્થાનિક પર્યાવરણ વિર્દ મનોજ જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, વન વિભાગ દ્વારા અહીં ખાસ ટ્રેકરો મુકેલા છે જે સતત સિંહોની સુરક્ષામાં લાગેલા હોય છે. હાલ આ વિસ્તારમાં સિંહોનું સંવર્ધન પણ સતત વન વિભાગની સારી કામગીરીને કારણે વધી રહ્યું છે એટલે સિંહો અહીં ક્યારેક રેવન્યુમાં પણ આંટા ફેરા કરતા હોય છે.

