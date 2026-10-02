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અમરેલીમાં સિંહણનો આતંક, એક પછી એક પાંચ લોકો પર કર્યો હુમલો; વન વિભાગે તપાસ હાથ ધરી

અમરેલીના વડીયા તાલુકાના અરજણસુખ ગામની સીમમાં મોડી રાત્રે સિંહણના અચાનક હુમલાથી બે યુવકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા.

અમરેલીમાં સિંહણનો અચાનક હુમલો
અમરેલીમાં સિંહણનો અચાનક હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 10:34 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 12:05 PM IST

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અમરેલી: અમરેલીના વડિયાના અરજણસુખ ગામમાં સિંહણનો આતંક સામે આવ્યો છે. સિંહણે એક પછી એક એમ પાંચ લોકો પર હુમલો કરતા વન વિભાગની ટીમ દોડતી થઇ હતી. વન વિભાગ દ્વારા સિંહણને પકડવા માટે ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન સિંહણે વન વિભાગના ગાર્ડ ઉપર જ હુમલો કર્યો હતો. વન વિભાગ માટે સિંહણની 100 મીટર નજીક પણ જવું જોખમી છે. રાજ્ય સરકારના મંત્રી કૌશિક વેકરીયાએ સિંહણને તાત્કાલિક વધુ ટીમ બોલાવી પકડવા આદેશ આપ્યો છે. સિંહણને અધિકારીઓ દ્વારા રેસ્કયુ કરવા માટે આસપાસના અનુભવી ટ્રેકર્સની ટીમો પણ રવાના કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ ખેડૂતોને સીમ વિસ્તારમાં અવર જવર ન કરવા DCFએ અપીલ કરી છે.

અમરેલીમાં બે યુવકો પર સિંહણનો હુમલો

મળતી માહિતી અનુસાર, મેહુલભાઇ મનુભાઇ વાજા અને ભગિરથભાઇ ગભરૂભાઇ બસિયા બન્ને તોરી ગામના રહેવાસી છે. બન્ને યુવકો અરજણસુખ ગામથી પોતાના ગામ તોરી તરફ બાઇક પર પરત ફરતા હતા. આ દરમિયાન રસ્તામાં અચાનક સિંહણનો સામનો થતાં યુવકો કંઇ સમજે તે પહેલાં જ સિંહણે હુમલો કર્યો હતો. અચાનક બનેલી ઘટનાથી બન્ને યુવકોમાં દોડધામ મચી ગઇ હતી.

સિંહણના હુમલામાં મેહુલભાઇ વાજાને હાથના ભાગે જ્યારે ભગિરથભાઇ ભસિયાને પગના ભાગે ઇજા પહોંચી હોવાનું જાણવા મળે છે. બન્ને ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

અમરેલીમાં સિંહણનો અચાનક હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં વનવિભાગ દોડતું થયું

ઘટનાની જાણ વનવિભાગને થતાં ACF રાજન જાદવ સહિતનો વનવિભાગનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. વનવિભાગની ટીમો દ્વારા આસપાસના વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળની આસપાસ સિંહણના સગડ પણ મળી આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

વનવિભાગ દ્વારા સિંહણ કયા વિસ્તારમાં ગઈ અને તેની હિલચાલ કઈ દિશામાં છે તે જાણવા માટે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. ટીમો દ્વારા આસપાસના વિસ્તારની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.

સિંહણના હુમલા પાછળનું કારણ શોધવા તપાસ

આ હુમલો કયા સંજોગોમાં થયો અને સિંહણે બાઈક પર પસાર થઈ રહેલા બંને યુવકો પર શા માટે હુમલો કર્યો તે અંગે વનવિભાગ દ્વારા ખાસ તપાસ કરવામાં આવશે. સિંહણ અગાઉથી આ વિસ્તારમાં વસવાટ કરતી હતી કે અન્ય વિસ્તારમાંથી અહીં આવી પહોંચી છે, તેમજ હુમલા સમયે સિંહણની સ્થિતિ શું હતી તે સહિતના મુદ્દાઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

અરજણસુખ અને તોરી ગામ વચ્ચેના માર્ગ પર સિંહણની હાજરી સામે આવતાં રાત્રિના સમયે અવરજવર કરતા ગ્રામજનો અને વાહનચાલકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વનવિભાગ દ્વારા સ્થાનિક લોકોને સાવચેતી રાખવા અને રાત્રિના સમયે એકલા અવરજવર ટાળવા અંગે તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. સિંહોના માનવ વસાહત નજીક વધતા આંટાફેરા અને હુમલાની ઘટનાઓને પગલે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચિંતા વધી રહી છે.

ઇજાગ્રસ્તે કહ્યું કે, અમે ધીમે ધીમે બાઇક લઇને આવતા હતા એટલે સિંહણે હુમલો કર્યો હતો અને બાઇક પડી જતા સિંહણ ભાગી ગઇ હતી. અન્ય એક ઇજાગ્રસ્તે કહ્યુ ંકે, વાડીમાં કામ કરતો હતો ત્યારે સિંહણે કપાસમાંથી આવીને અચાનક હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કર્યા બાદ સિંહણ આગળ જતી રહી હતી અને ફરી આવીને મારા માથા પર હુમલો કર્યો હતો. 108ના કર્મચારીઓએ કહ્યું કે, આ પહેલા ત્રણ લોકો પર સિંહણે હુમલો કર્યો છે. સિંહણના હુમલાની ઘટનાને લઇને શેત્રુંજી ડિવિઝનના ACF રાજન જાદવે જણાવ્યું હતું કે, હાલ તપાસ ચાલુ છે.

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Last Updated : October 2, 2026 at 12:05 PM IST

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LIONESS ATTACK AMRELI
YOUTHS INJURED
LIONESS AMRELI
અમરેલીમાં સિંહણનો હુમલો
LIONESS ATTACK AMRELI

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