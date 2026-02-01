અમરેલી–ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર વધુ એક સિંહણનું વાહન અડફેટે મોત
નાગેશ્રી ટોલનાકા નજીક રોડ ક્રોસ કરી રહેલી એક સિંહણને અજાણીયા ફોરવીલ વાહન ચાલકે પુરપાટ ઝડપે ટક્કર મારતા સિંહણનું સ્થળ પર જ કરુણ મોત થયું હતું.
Published : February 1, 2026 at 8:33 AM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના જાફરાબાદ રેન્જ વિસ્તારમાંથી પસાર થતી અમરેલી–ભાવનગર–સોમનાથ નેશનલ હાઇવે પર ફરી એકવાર વન્યપ્રાણીના અકસ્માતની ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. નાગેશ્રી ટોલનાકા નજીક રોડ ક્રોસ કરી રહેલી એક સિંહણને અજાણ્યા વાહન ચાલકે પુરપાટ ઝડપે ટક્કર મારતા સિંહણનું સ્થળ પર જ કરુણ મોત થયું હતું. ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, નેશનલ હાઇવે ઉપર સિંહણ અચાનક રોડ ક્રોસ કરી રહી હતી તે દરમિયાન ઉનાની દિશામાં જતો એક ફોરવીલ વાહન તેજ ઝડપે આવી પહોંચ્યો હતો. વાહન ચાલકને સિંહણ દેખાઈ હોવા છતાં ઝડપ ઘટાડ્યા વિના સીધી ટક્કર મારી દેતા સિંહણ ગંભીર રીતે ઘાયલ બની હતી અને થોડી જ વારમાં તેનું મોત નિપજ્યું હતું. અકસ્માત બાદ વાહન ચાલક ટોલનાકામાં પ્રવેશ કરી ઉના તરફ ફરાર થઈ ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ જાફરાબાદ રેન્જનો વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી તપાસ હાથ ધરી હતી. જાફરાબાદના આરએફઓ જીએલ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, જાણ મળતાં વન વિભાગની ટીમ નાગેશ્રી ટોલનાકા નજીક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. સિંહણના મૃતદેહને ત્યાંથી તાત્કાલિક હટાવી બાબરકોટ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ (પીએમ) અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાલ ચાલી રહી છે તેમ આરએફઓએ જણાવ્યું હતું.
વન વિભાગ દ્વારા અકસ્માત કરનાર વાહનને શોધવા માટે ટોલનાકા અને આસપાસના વિસ્તારોના સીસીટીવી ફૂટેજની ચકાસણી શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોપી વાહન ચાલકને ઝડપી લેવા માટે વિવિધ દિશામાં તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા એક માસ દરમિયાન આ વિસ્તારમાં બે સિંહ અને એક દીપડાં સહિત કુલ ત્રણ વન્યપ્રાણીઓના રોડ અકસ્માતમાં મોત થયા છે. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓને કારણે સિંહોની સુરક્ષા અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. નેશનલ હાઇવે પરથી પસાર થતા વન્યપ્રાણીઓ માટે સ્પીડ લિમિટ, ચેતવણી બોર્ડ અને અસરકારક સુરક્ષા વ્યવસ્થાની જરૂરિયાત ફરી એકવાર સામે આવી છે.
વન્યજીવોના રક્ષણ માટે માર્ગ સલામતીના કડક પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો આવનારા સમયમાં વધુ દુર્ઘટનાઓ સર્જાય તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
