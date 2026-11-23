ગીરસોમનાથઃ કોડીનારના શુગાળા ગામ નજીક સિંહણની પજવણી, વન વિભાગે તપાસ તેજ કરી
ગીરસોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના શુગાળા ગામ નજીક સિંહણ નજીક સેલ્ફી લેતા કેટલાક યુવાનોનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો.
Published : November 23, 2026 at 4:07 PM IST
ગીરસોમનાથઃ વન્ય પ્રાણીઓની સુરક્ષા અને માનવ હસ્તક્ષેપને લઈને ફરી એકવાર ગંભીર ચર્ચા જાગી છે. કોડીનાર તાલુકાના શુગાળા ગામ નજીક આવેલા માઇન્સ વિસ્તારમાં સિંહ પરિવારની હાજરી દરમિયાન કેટલાક યુવાનો એકઠા થઈને સિંહણની સામે સેલ્ફી અને વીડિયો ઉતારતા હોવાના દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં વન વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એક સિંહણની સામે યુવાનો ઊભા રહી મોબાઇલમાં વીડિયો ઉતારતા અને સેલ્ફી લેતા જોવા મળી રહ્યા છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, આ વીડિયો ગઈ કાલ સાંજનો અને શુગાળા ગામ નજીક આવેલા માઇન્સ વિસ્તારનો હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. સિંહણ શિકાર પર હોય તેવા સમયે તેની આસપાસ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો એકઠા થયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, શુગાળા ગામ નજીકનો આ સમગ્ર વિસ્તાર ગીર જંગલની નજીક આવેલો હોવાથી અહીં અવાર-નવાર સિંહ, સિંહણ અને અન્ય વન્ય પ્રાણીઓની અવર-જવર જોવા મળે છે. જંગલની નજીક આવેલા આ વિસ્તારમાં સિંહ પરિવાર સહિતનાં વન્ય પ્રાણીઓની હાજરી સ્થાનિકો માટે નવી વાત નથી. જોકે, વન્ય પ્રાણીઓની હાજરી દરમિયાન લોકો દ્વારા ટોળે વળીને તેમની નજીક જવું, સેલ્ફી લેવી કે વીડિયો ઉતારવા જેવી પ્રવૃત્તિ વન્ય જીવોની સુરક્ષા માટે જોખમી બની શકે છે.
સિંહ જેવા શક્તિશાળી વન્ય પ્રાણીની નજીક આ રીતે લોકોની ભીડ એકઠી થવાથી વન્ય પ્રાણીના કુદરતી વર્તનમાં ખલેલ પહોંચી શકે છે. એટલું જ નહીં, આવી સ્થિતિમાં સિંહ કે અન્ય વન્યપ્રાણી અચાનક આક્રમક બને, તો ત્યાં હાજર લોકોની જાનમાલની સુરક્ષા સામે પણ ગંભીર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે.
એક્શનમાં આવ્યું વન વિભાગ
આ સમગ્ર મામલે ETV BHARAT સાથેની વાતચીત દરમિયાન વન વિભાગના અધિકારી એમ.જી. દમણિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે સાંજે આ વિસ્તારમાં સિંહ પરિવાર હોવાની જાણ થતાં વન વિભાગનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો. હાલ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો વીડિયો પણ વન વિભાગના ધ્યાને આવ્યો છે. વીડિયોમાં અમુક શખ્સો સિંહ દર્શનની સાથે સેલ્ફી લેતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, આવા શખ્સો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
એક તરફ ગીરની ઓળખ સમાન સિંહોના સંરક્ષણ માટે વન વિભાગ દ્વારા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવે છે, ત્યારે બીજી તરફ સિંહ દર્શનના નામે વન્ય પ્રાણીઓની નજીક જઈ સેલ્ફી અને વીડિયો બનાવવાની આવી પ્રવૃત્તિ સામે કડક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે.
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