જુનાગઢ: અમરેલી-ચલાલા મીટરગેજ ટ્રેનની અડફેટે પાંચ થી સાત વર્ષની સિંહણનું મોત
ગીર જંગલમાંથી પસાર થતી મીટરગેજ ટ્રેન ફરી એકવાર સિંહના મોતનું કારણ બની
Published : November 14, 2026 at 8:30 PM IST
જૂનાગઢ: વિસાવદર તાલુકાના મોટી મોણપરી ગામ નજીક ખંભાળિયા ગામ પાસે નદીના પુલ પર ચલાલા અમરેલી મીટરગેજ ટ્રેનની અડફેટે પાંચ થી સાત વર્ષની સિંહણનું ટ્રેન અડફેટે મોત થયું છે. સમગ્ર મામલામાં વન વિભાગ અને રેલવે સંયુક્ત ટીમ બનાવીને તપાસ શરૂ કરી છે.
ગીર જંગલમાંથી પસાર થતી મીટરગેજ ટ્રેન ફરી એકવાર સિંહના મોતનું કારણ બની છે. 14 નવેમ્બરે બપોરના 12:30 વાગ્યાના સમયમાં જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના ખંભાળિયા રેવન્યુ વિસ્તારમાં ઓઝત નદીના પુલના પીલર નંબર 44 પર ટ્રેન અડફેટે આવી જતા પાંચથી સાત વર્ષની એક સિંહણનું મોત નીપજ્યું હતું. સિંહણનું મોત થતા વન્ય જીવ પ્રેમીઓમાં પણ ભારે શોક જોવા મળી રહ્યો છે. પાછલા ઘણા સમયથી રેલવે ટ્રેક પર સિહોંના મોતને લઈને એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તેમ છતાં સિંહોના મોતનો સિલસિલો અટકી રહ્યો નથી.
વન વિભાગની પ્રતિક્રિયા
વન વિભાગના વિસાવદર રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર ડી આર ગાંભલાએ સિંહણના મોતને લઈને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, વિસાવદરના ખંભાળિયા રેવન્યુ વિસ્તારમાં આજે સવારે જુનાગઢ થી ચલાલા-અમરેલી તરફ જતી મીટરગેજ ટ્રેનની અડફેટે ખંભાળિયા નજીક એક સિંહણ આવી જતા તેનું મોત થયું છે. સમગ્ર મામલામાં વન વિભાગ અને રેલવેની સંયુક્ત ટીમો સિંહણના મોતને લઈને તપાસ કરી રહી છે. હાલ મૃતક સિંહણના મૃતદેહનો વન વિભાગે કબજો કરીને તેને પોસ્ટમોર્ટમ માટે એનિમલ કેર સેન્ટર ખસેડવામાં આવી છે.
અગાઉ રાજુલા, પીપાવાવ, સાવરકુંડલા વચ્ચે અકસ્માતો
પાછલા વર્ષો દરમિયાન અમરેલી જિલ્લાના પીપાવાવ, રાજુલા, સાવરકુંડલા અને ચલાલા તેમજ લીલીયા વચ્ચેથી પસાર થતી મીટરગેજ અને બ્રોડગેજ ટ્રેનમાં ઘણા સિંહોના ટ્રેન અકસ્માતે મોત થયા છે. રેલવે અને વન વિભાગે સંયુક્ત બેઠકો કરીને સિંહોના અકસ્માતે મોત થવાના કિસ્સામાં ઘટાડો કરી શકાય તે માટે માસ્ટર પ્લાન રજૂ કર્યો હતો જેના પર હજુ પણ કામ ચાલી રહ્યું છે તેની વચ્ચે દર વર્ષે બે ચાર સિંહોના મોત આ પ્રકારે ટ્રેનની આવી જતા થઈ રહ્યા છે જે ખૂબ ચિંતા નો વિષય છે અને તેને વન્યજીવ પ્રેમીઓ પણ ખૂબ જ નિંદનીય ગણી રહ્યા છે.
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