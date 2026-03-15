ગીરસોમનાથ: મધ પાડવા ગયેલા યુવક પર સિંહણનો હુમલો, સિંહણ પાંજરે પુરાઈ

મધ પાડવા ગયેલા યુવક પર સિંહણ ત્રાટકી, લોકોની બૂમાબૂમથી જીવ બચ્યો પરંતુ ગંભીર ઘાયલ થતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો માત્ર 2 દિવસમાં આવી આ બીજી ઘટના બની.

મધ પાડવા ગયેલા યુવક પર સિંહણનો હુમલો
મધ પાડવા ગયેલા યુવક પર સિંહણનો હુમલો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 2:21 PM IST

ગીર સોમનાથ: જીલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકાના બોડીદર ગામની સીમમાં સિંહણના હુમલાની ભયાનક ઘટના સામે આવી છે. મધ પાડવા ગયેલા એક યુવક પર સિંહણ ત્રાટકતા વિસ્તારમાં ભય અને ફફડાટનો માહોલ સર્જાયો છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા યુવકને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ગીર ગઢડાની સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ, બોડીદર ગામના રમેશ લેકુ વાઘેલા નામના યુવાન પોતાના 2 મિત્રો સાથે બોડીદર અને ડોળાસા ગામની સરહદે આવેલા ગડિયાનોપા વિસ્તારમાં મધ પાડવા ગયા હતા. આ દરમિયાન અચાનક સિંહણ ત્યાં આવી ચડતાં રમેશ પર હુમલો કર્યો હતો. સિંહણને જોઈ રમેશના બંને મિત્રો ભયભીત થઈ ત્યાંથી નાસી છૂટ્યા હતા, જ્યારે સિંહણે રમેશને નિશાન બનાવ્યો હતો.

ગીર ગઢડાના બોડીદર ગામે ફરી વન્ય પ્રાણીનો આતંક (Etv Bharat Gujarat)

હુમલા દરમિયાન રમેશે હિંમત રાખી પોતાનો બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરતા એ દરમિયાન નજીકથી પસાર થતા લોકો બૂમાબૂમ કરતા અને હાકલા-પડકારા કરતા સિંહણ ત્યાંથી દૂર ભાગી ગઈ હતી. ત્યારબાદ લોહીલુહાણ હાલતમાં રમેશને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં જ જસાધર વન વિભાગના આર.એફ.ઓ. એલ.બી. ભરવાડના માર્ગદર્શન હેઠળ ફોરેસ્ટર જીતેન્દ્ર બાંભણિયા સહિતની ટીમ હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. વન વિભાગે હાલ સિંહણનું લોકેશન ટ્રેક કરવાની અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવાની કામગીરી હાથ ધરી છે.

જણાવી દઈએ કે, માત્ર 2 દિવસ અગાઉ જ શાણાવાંકિયા ગામે 8 વર્ષની બાળકી પર પણ સિંહણનો હુમલો થયો હતો. ટૂંકા ગાળામાં બનેલી આવી ઘટનાઓને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ ઉભો થયો છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે હવે સિંહ જંગલ વિસ્તાર છોડીને ગામડાં અને ખેતી વિસ્તારો તરફ વધુ જોવા મળી રહ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂત અને શ્રમિકોમાં ચિંતા વધતી જઈ રહી છે.

