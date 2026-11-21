વિસાવદરના રબારીકા ગામમાં ખેતરમાં કામ કરતા ખેડૂતનો સિંહણે કર્યો શિકાર
જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદરના રબારીકા ગામમાં સિંહણે ખેડૂતનો શિકાર કરતા અને ધણફુલીયામાં વીજ કરંટથી સિંહનું મોત થતા સોરઠ પંથકમાં હાહાકાર મચ્યો છે.
Published : November 21, 2026 at 5:52 PM IST
જૂનાગઢ: પાછલા એક અઠવાડિયામાં વીજ કરંટથી સિંહના મોત અને સિંહણ દ્વારા ખેડૂતનો શિકાર કરવામાં આવતા સમગ્ર સોરઠ પંથકમાં ભારે હાહાકાર મચી ગયો છે. ગઈકાલે રાત્રિના સમયે જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસાવદર તાલુકાના રબારીકા ગામમાં ખેતરમાં કામ કરી રહેલા 55 વર્ષીય ખેડૂત વેલજીભાઈ દાફડા પર સિંહણે હુમલો કરીને તેમનો શિકાર કરતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ અગાઉ બે દિવસ પૂર્વે વંથલી તાલુકાના ધણફુલીયા ગામમાં વીજ કરંટ લાગવાથી એક સિંહનું મોત નીપજ્યું હતું.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં વન્યજીવોનો હાહાકાર
ગત રાત્રિના સમયે વિસાવદર તાલુકાના રબારીકા ગામમાં તુવેરના ખેતરમાં કામ કરી રહેલા 55 વર્ષીય ખેડૂત વેલજીભાઈ દાફડા પર સિંહણે શિકાર કરવાના ઈરાદે ઘાત લગાવીને હુમલો કર્યો હતો, જેમાં ઘટનાસ્થળે જ ખેડૂતનું મોત નીપજ્યું હતું. સિંહણે હુમલો કરતા જ આસપાસના લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા અને વેલજીભાઈ દાફડાને તાત્કાલિક વિસાવદરના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરતા નાના એવા રબારીકા ગામમાં ઘેરો શોક વ્યાપી ગયો છે. પાછલા 15 દિવસમાં સિંહ અને દીપડા દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હોય તેવી આ ત્રીજી ઘટના છે, જેમાં એક ખેડૂતની સાથે આઠ વર્ષના બાળકનું પણ મોત થયું છે.
15 દિવસમાં હુમલાથી ભયનો માહોલ
પંદર દિવસ પૂર્વે મેંદરડા તાલુકાના દાત્રાણા ગામમાં દીપડાએ પરપ્રાંતીય ખેતમજૂરના આઠ વર્ષના પુત્ર પર ઘાત લગાવીને હુમલો કરતા બાળકનું મોત થયું હતું. ત્યારબાદ ગઈકાલે સિંહણે 55 વર્ષીય ખેડૂતનો શિકાર કરતા તેમનું મોત નીપજ્યું છે. આ ઉપરાંત, બે-ત્રણ દિવસ પૂર્વે વંથલી તાલુકાના ધણફુલીયા ગામમાં ખેતરની ફરતે રાખવામાં આવેલા વીજ કરંટવાળા તારને અડકી જવાથી પાંચથી સાત વર્ષના સિંહનું મોત થતા પ્રકૃતિપ્રેમીઓમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.
આમ, પાછલા 15 દિવસમાં વન્યજીવોના હુમલામાં એક બાળક અને એક ખેડૂતે જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે એક સિંહનું વીજ કરંટથી મોત થયું છે. રબારીકા ગામની ઘટના બાદ વિસાવદરના આર.એફ.ઓ. (RFO) ડી. આર. ગાંભલા ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને વન વિભાગની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
હાલ વન વિભાગ દ્વારા મૃતક ખેડૂતના પરિવારને વળતર ચૂકવવાની પ્રક્રિયા તેમજ હુમલાખોર સિંહણને પાંજરે પૂરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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